離職面談管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

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離職面談管理軟體簡化了進行離職面談和處理與員工離職相關的管理任務的過程。其主要目的是促進離職員工的平穩過渡。透過消除文書工作並將任務整合到一個統一的介面中，該軟體使退出過程更加有效率。它提供靈活的面試選項，可以在家中、辦公室或透過行動裝置完成。此外，該軟體還包括分析工具，可以使用圖形或表格格式即時處理和視覺化來自離職面談的數據。通常，離職面談管理軟體通常與離職工具一起整合到更廣泛的人力資源管理系統中。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一個端到端全通路體驗管理平台，捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如 NPS、離線、聊天、經典和 360° 調查，這些工具是行動優先、高度參與且用戶友好的。對話式 UI 讓您的調查提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高 40%。我們的主要功能包括： * 類似聊天的調查，從靜態對話切換到動態對話。 * 一次提出一個問題的經典調查。 * 離線調查讓您可以從最偏遠的地方收集回饋，無需網路。 * 離線調查應用程序，用作離線資料收集的資訊亭。 * NPS 調查透過一個問題來衡量顧客情緒。 * NPS 詞雲和情緒分析，深入了解顧客情緒。 * 360°評估，評估員工在各種能力方面的...
WorkStep
workstep.com
對於雇主：WorkStep 的軟體可以幫助公司僱用和留住整個供應鏈的第一線員工。對於求職者：針對製造、交付、裝載、維修和完成工作的人員的工作網絡。受聘。學習新技能。開創事業。
Pointerpro
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