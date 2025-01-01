活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動註冊和票務軟體簡化了與會者註冊，使活動策劃者能夠有效地監控和控制賓客名單。這些應用程式使與會者能夠購買門票或註冊免費活動，同時為活動策劃者提供全面的賓客名單詳細資訊。這些工具提高了與會者註冊、活動前收款以及活動當天註冊流程的無縫組織的效率。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
SeatGeek
seatgeek.com
Seatgeek 是一個門票搜尋引擎，用戶可搜尋各類活動的票務資訊，並比較不同來源的價格。
BlipCut
blipcut.com
BlipCut 是一款在 Discord 上免費創作生成式 AI 影片的應用，能將文字轉換為吸引人的影片。
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope是一個數字邀請平台，幫助用戶創建、發送精美邀請，並提供RSVP跟蹤、來賓管理等功能。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
Ticket Generator
ticket-generator.com
票務生成器是一款在線工具，幫助活動組織者輕鬆創建和管理單次使用的活動門票，並透過手機應用驗證。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Townscript
townscript.com
Townscript是一個活動註冊及票務平台，使用戶可創建事件頁面，管理票務及退款，支持多種付款選項及靈活的活動管理。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms是一個活動管理平台，提供可自定義的應用程式，方便與會者管理日程、社交及參與互動活動。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一個線上票務平台，提供簡化的門票管理與銷售服務，並提供即時的客戶支援。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb是一個平台，用於瀏覽和購買各種現場活動（如音樂會、喜劇等）的門票，並提供轉售選項。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。
Tikkl
tikkl.com
Tikkl是一個提供全球活動體驗的應用程式，使用者可親自或線上參加，亦可透過DIY工具舉辦活動，並運用AI提升出席率和收益。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。
Evite
evite.com
Evite是一個數字邀請平台，提供線上邀請、RSVP跟踪及活動管理工具，適合各類社交活動。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一款專為藝術和文化組織提供的綜合管理軟體，支持票務、籌款、客戶關係及行銷等功能，提高運營效率。
Weezevent
weezevent.com
Weezevent是一個活動管理平台，用戶可以快速創建和發布在線門票，並集成票務插件以管理活動和與會者。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是一個新一代全方位事件管理軟體，具備參加者 CRM，提供活動應用、報名、實時投票等功能，適用於各類型活動和企業。
EventX
eventx.io
EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。
Webex Events
socio.events
Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個簡單易用的虛擬和混合活動平台，允許主辦方在幾分鐘內從自己的网站上舉辦活動。具備自訂的網絡和互動區域。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo是一個簡便的事件管理平台，幫助組織註冊、日程安排和數據報告，提升活動的管理效率和參與體驗。
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice是一個票務和註冊平台，幫助用戶輕鬆銷售票券、管理活動、提供實時分析和自定義品牌體驗。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 是一款幫助您舉辦虛擬會議、演講和聚會的應用程式。可創建線上活動以進行教學、交流和建立社群，免費開始使用!
Regpack
regpack.com
Regpack是一款綜合事件管理平台，提供註冊、付款處理及數據分析工具，幫助中小型組織簡化其活動管理流程。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個活動管理平台，幫助用戶創建活動頁面、銷售票務及促進活動，適合各類型的活動組織者與參與者。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub是一個混合活動平台，提供活動票務、報名、直播及點播串流服務，適用於商業會議、音樂節等各類活動。
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer是一個數字票務平台，利用區塊鏈技術簡化票務管理，支持活動組織者和與會者的銷售及驗證流程。
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
門票童話是一個活動票務和管理平台，提供工具以提升參與度、品牌曝光及消費者互動，並改善用戶體驗。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter是一個視頻會議平台，提供會議、網絡研討會和演示的工具，支持內容共享、民意調查、角色分配等功能。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud是一款活動票務管理平台，提供快速設置、靈活付款和自定義功能，適合促進面對面及線上活動的票務操作。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一個活動管理平台，提供註冊、現場入住、徽章打印和潛在客戶檢索等功能，簡化各類活動的運營過程。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
RegFox
regfox.com
RegFox是一個簡化活動註冊和票務的應用程式，提供自定義註冊表格和與會者管理功能，適合各類活動的組織者使用。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一款在線票務和活動註冊平台，幫助組織者簡化管理各類活動。
EventAct
eventact.com
EventAct 是一款事件管理 SaaS，幫助活動組織者創建和管理虛擬、混合及面對面的活動，提供註冊、入住、實時出勤等功能。
Big Tickets
bigtickets.com
Big Tickets 是一個簡單易用的活動票務管理平台，提供行銷、現金流和分析功能，適合各類活動。
Eventmaker
eventmaker.com
賽事製造商是一個綜合性的事件管理軟體，幫助B2B組織簡化活動組織與管理，提高參與度及互動。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
ShowClix
showclix.com
ShowClix是一個票務平台，幫助活動組織者管理和銷售門票，提供自定義頁面和多種付款方式，提升參加者的購票體驗。
JRNI
jrni.com
JRNI是一個活動和約會管理平台，整合AI和自然語言處理，自動化客戶溝通和排隊，提升客戶體驗和業務效率。
Eventbee
eventbee.com
EventBee是一個網站票務平台，幫助活動組織者在線註冊與售票，並提供自定義頁面和參與者管理功能。