活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動註冊和票務軟體簡化了與會者註冊，使活動策劃者能夠有效地監控和控制賓客名單。這些應用程式使與會者能夠購買門票或註冊免費活動，同時為活動策劃者提供全面的賓客名單詳細資訊。這些工具提高了與會者註冊、活動前收款以及活動當天註冊流程的無縫組織的效率。
提議新的應用程式
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Regpack
regpack.com
Regpack是一款綜合事件管理平台，提供註冊、付款處理及數據分析工具，幫助中小型組織簡化其活動管理流程。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
SeatGeek
seatgeek.com
Seatgeek 是一個門票搜尋引擎，用戶可搜尋各類活動的票務資訊，並比較不同來源的價格。
Splash
splashthat.com
創建、管理、行銷和報告活動需要多長時間？ Splash 的宗旨是消除「上線」所需的無數時間。我們不能聲稱可以為您做這一切（二星級評論讓我們保持謙虛），但我們已經很接近了。具體方法如下： • 使用內建所有接觸點（登陸頁面、確認、電子郵件、社交分享卡、簽到應用程式等）的品牌範本簡化您的流程。 • 在每一次與賓客的互動中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和聲音自訂每個接觸點，以與受眾建立聯繫。您還可以從動態標籤選單中選擇來賓資訊（例如姓名、公司、RSVP 響應等），以創建高度個人化的交互，而無需任何額外的工作。 • 透過可自訂的報告衡量您的結果。您可以按任何資料欄位篩選賓客列表，以建立根據您需要廣泛或定義的報告。每個活動還包括頁面瀏覽量、追蹤連結和電子郵件分析（例如開啟次數、點擊次數和退回次數）。此外，我們的整個團隊報告可為您提供重複參與者、表現最佳的資產等見解，幫助您規劃更明智、更成功的活動。 *Gumgum 的收入翻了一番，活動參與者的銷售管道增加了兩倍。 • 透過沖洗和重複成功來發展您的業務。一旦您為您的團隊提供始終符合品牌的活動模板、合規的註冊表單和自動集成，您就解鎖了輕鬆重複活動成功的公式。透過一致的活動日曆，您將與潛在客戶建立必要的關係，並加強與現有客戶的聯繫。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 個分店舉辦了 100 多場活動。附： - 如果您需要一些我們還沒有的東西，我們有越來越多的合作夥伴可以提供幫助。在splashthat.com 免費報名。
Evite
evite.com
Evite是一個數字邀請平台，提供線上邀請、RSVP跟踪及活動管理工具，適合各類社交活動。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一款在線票務和活動註冊平台，幫助組織者簡化管理各類活動。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope是一個數字邀請平台，幫助用戶創建、發送精美邀請，並提供RSVP跟蹤、來賓管理等功能。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一個線上票務平台，提供簡化的門票管理與銷售服務，並提供即時的客戶支援。
Townscript
townscript.com
Townscript是一個活動註冊及票務平台，使用戶可創建事件頁面，管理票務及退款，支持多種付款選項及靈活的活動管理。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是領先的體驗式行銷平台，使品牌能夠營運和優化其活動、遊覽、活動和課程，以提高消費者品牌忠誠度、增加收入並提高每次體驗的投資回報率。 AnyRoad 讓公司可以透過靈活、可配置的平台簡化和擴展其體驗式運營，並提供加速業務成長所需的強大見解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等領先品牌都依靠 AnyRoad 來優化營運並證明其體驗式行銷計劃的影響。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是一個活動管理平台，為票務、註冊、虛擬活動和活動應用程式提供解決方案。 Brushfire 成立於 2003 年，在過去 20 年裡幫助全球數千個組織提供線上票務和註冊服務。 Brushfire 擁有屢獲殊榮的服務和支持，可為您提供所需的工具，幫助您在下一次活動中節省時間和金錢。 Brushfire 解決方案專為成長而設計。有疑問嗎？請致電 (866) 825-8252 與我們的團隊聯絡。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解決方案，憑藉其易於使用的平台、全套功能和閃電般的快速設置，將自助票務提升到了一個全新的水平。該解決方案提供品牌活動頁面、內建促銷工具以及靈活的票務和入場選項，因此主辦單位可以在短短幾分鐘內舉辦精彩的活動。這就是鬧鬼景點、節日、旅遊、劇院等選擇 Ticketleap 的原因。
RegFox
regfox.com
RegFox是一個簡化活動註冊和票務的應用程式，提供自定義註冊表格和與會者管理功能，適合各類活動的組織者使用。
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice是一個票務和註冊平台，幫助用戶輕鬆銷售票券、管理活動、提供實時分析和自定義品牌體驗。
ShowClix
showclix.com
ShowClix是一個票務平台，幫助活動組織者管理和銷售門票，提供自定義頁面和多種付款方式，提升參加者的購票體驗。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一個活動效率平台，將使活動成為您公司最具影響力的行銷管道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活動團隊使用我們的軟體透過自動化賓客管理、活動溝通和虛擬活動平台來推動更多註冊並節省時間。 Sweap 提供每年最多 500 次註冊的免費計劃，因此您今天就可以開始。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
Afton Tickets
aftontickets.com
在價格、客戶支援、現場設備、備用 Wifi、功能集、每日支付和提高活動盈利能力方面，雅富頓票務公司擊敗了所有其他票務公司。如何？雅富頓門票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。透過將我們的小額服務費轉嫁給您的與會者，雅富頓為您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本獲得。
SimpleTix
simpletix.com
線上銷售景點、節慶、音樂會、博物館等的門票。 SimpleTix 沒有合同，提供即時付款，並且易於使用。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一款專為藝術和文化組織提供的綜合管理軟體，支持票務、籌款、客戶關係及行銷等功能，提高運營效率。
Showpass
showpass.com
Showpass是事件技術，主要票務和分銷的全球領導者，以及成千上萬事件主機的經驗的混合交付（現場，虛擬和流式傳輸）。 ShowPass提供了對全球分銷和發現渠道的訪問權限，包括Facebook的本地票務，Google Reserve和專有發布者網絡。 Showpass為複雜活動，大型組織和大批活動生產商創建解決方案，並為為數百萬客戶提供服務而感到自豪。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一個高效的活動票務平台，可為活動主持人和與會者創造無縫體驗。借助 Yapsody，活動組織者可以製作可自訂的門票、追蹤門票銷售情況，並透過社交媒體整合和電子郵件行銷等功能來宣傳他們的活動。演示者可以透過 14 多個支付網關接受付款，並透過電子郵件、列印甚至上門簽到來交付門票，打造無憂無慮的體驗。 Yapsody 具有競爭力的價格、卓越的客戶服務和一系列功能，使其成為各類活動組織者的首選，是打造成功活動的一站式商店。
Eventix
eventix.io
為轉換而創建的線上票務軟體 (SaaS)。我們幫助各種規模的活動組織者快速、無縫地售罄他們的活動。受到全球超過 16,000 家客戶的信賴。 https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交鑰匙混合活動平台以及活動和體驗軟體。我們為活動票務和註冊、直播影片和點播串流、行銷和促銷提供全方位的解決方案。客戶可以使用 ViewStub 的白標軟體直接從自己的網站出售門票、收集登記並舉辦虛擬活動和體驗。我們還提供免費的活動市場，供您在全球範圍內獲利、直播和舉辦活動。 ViewStub 是商務會議、體育賽事、音樂節、音樂會以及任何希望將活動體驗轉變為混合方式的人士的完美解決方案。還在尋找傳統的解決方案嗎？ ViewStub 提供現場活動票務解決方案以及嚴格的虛擬選項。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一個自助服務平台，您可以透過虛擬或面對面方式出售門票或預訂您的活動或課程。今天就報名吧！
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
Hytix
hytix.com
Hytix 是一款先進的線上票務軟體，徹底改變了活動組織者管理門票銷售的方式。作為活動票務平台，Hytix 提供全面的線上售票解決方案，使其成為從音樂會到會議、鬧鬼景點到密室逃脫等各種活動的絕佳選擇。 Hytix 強大的活動票務系統使組織者能夠簡化流程、減少體力工作並提高效率。透過 Hytix，您可以快速、方便地銷售活動門票，透過宣傳您的活動來吸引更多受眾。此外，Hytix 憑藉其尖端的票房票務軟體在其他活動票務平台中脫穎而出。此功能可讓您在票房平台上進行售票。無論您計劃舉辦小型本地聚會還是大型國際活動，Hytix 的線上票務軟體都能滿足您的需求，並確保為組織者和與會者提供順暢的票務體驗。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout 是一個票務平台，提供有關註冊趨勢、網站流量和銷售收入的即時資訊。
Smeetz
smeetz.com
無論您是想改善票務，跟踪完整的訪問者的旅程，還是要優化工作流程以提高業務效率；我們統一的景點貿易解決方案，人工智能的權力將是您實現目標的盟友。
Sparxo
sparxo.com
創造更好的活動。在您的網站上出售門票。適合您發展品牌、社群和 SEO 的活動票務解決方案！還可以辦理登機手續和 POS！
Time.ly
time.ly
及時的活動票務軟體是一個基於網路的全方位服務活動票務系統。控制活動門票銷售。線上和售票處出售虛擬和現場活動的門票。 - 透過白標解決方案增加網站流量並提升您的品牌，讓您掌控您的活動品牌。 - 支援所有類型的活動，如藝術、音樂、運動和旅遊。 - 與任何類型的活動場所相容：劇院、博物館、當地景點、節慶等。 - 易於設定、學習和使用。 - 行動友善。 - 簡單安全的結帳。 - 即時報告和分析。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo是一個簡便的事件管理平台，幫助組織註冊、日程安排和數據報告，提升活動的管理效率和參與體驗。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個活動管理平台，幫助用戶創建活動頁面、銷售票務及促進活動，適合各類型的活動組織者與參與者。
EventX
eventx.io
EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。