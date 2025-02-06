活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 挪威屬斯瓦巴及尖棉

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創建、管理、行銷和報告活動需要多長時間？ Splash 的宗旨是消除「上線」所需的無數時間。我們不能聲稱可以為您做這一切（二星級評論讓我們保持謙虛），但我們已經很接近了。具體方法如下： • 使用內建所有接觸點（登陸頁面、確認、電子郵件、社交分享卡、簽到應用程式等）的品牌範本簡化您的流程。 • 在每一次與賓客的互動中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和聲音自訂每個接觸點，以與受眾建立聯繫。您還可以從動態標籤選單中選擇來賓資訊（例如姓名、公司、RSVP 響應等），以創建高度個人化的交互，而無需任何額外的工作。 • 透過可自訂的報告衡量您的結果。您可以按任何資料欄位篩選賓客列表，以建立根據您需要廣泛或定義的報告。每個活動還包括頁面瀏覽量、追蹤連結和電子郵件分析（例如開啟次數、點擊次數和退回次數）。此外，我們的整個團隊報告可為您提供重複參與者、表現最佳的資產等見解，幫助您規劃更明智、更成功的活動。 *Gumgum 的收入翻了一番，活動參與者的銷售管道增加了兩倍。 • 透過沖洗和重複成功來發展您的業務。一旦您為您的團隊提供始終符合品牌的活動模板、合規的註冊表單和自動集成，您就解鎖了輕鬆重複活動成功的公式。透過一致的活動日曆，您將與潛在客戶建立必要的關係，並加強與現有客戶的聯繫。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 個分店舉辦了 100 多場活動。附： - 如果您需要一些我們還沒有的東西，我們有越來越多的合作夥伴可以提供幫助。在splashthat.com 免費報名。