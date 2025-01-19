活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動註冊和票務軟體簡化了與會者註冊，使活動策劃者能夠有效地監控和控制賓客名單。這些應用程式使與會者能夠購買門票或註冊免費活動，同時為活動策劃者提供全面的賓客名單詳細資訊。這些工具提高了與會者註冊、活動前收款以及活動當天註冊流程的無縫組織的效率。
提議新的應用程式
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 600%，」Agorapulse 首席行銷長 Darryl Praill 說。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設置折扣代碼和團體折扣- 摘要管理（提交、審核和批准） - 名牌列印（可自訂） - 飯店住宿 - 與會者網頁應用程式 - 自助服務終端辦理簽到（適用於 iOS 和 Android 裝置）
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Splash
splashthat.com
創建、管理、行銷和報告活動需要多長時間？ Splash 的宗旨是消除「上線」所需的無數時間。我們不能聲稱可以為您做這一切（二星級評論讓我們保持謙虛），但我們已經很接近了。具體方法如下： • 使用內建所有接觸點（登陸頁面、確認、電子郵件、社交分享卡、簽到應用程式等）的品牌範本簡化您的流程。 • 在每一次與賓客的互動中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和聲音自訂每個接觸點，以與受眾建立聯繫。您還可以從動態標籤選單中選擇來賓資訊（例如姓名、公司、RSVP 響應等），以創建高度個人化的交互，而無需任何額外的工作。 • 透過可自訂的報告衡量您的結果。您可以按任何資料欄位篩選賓客列表，以建立根據您需要廣泛或定義的報告。每個活動還包括頁面瀏覽量、追蹤連結和電子郵件分析（例如開啟次數、點擊次數和退回次數）。此外，我們的整個團隊報告可為您提供重複參與者、表現最佳的資產等見解，幫助您規劃更明智、更成功的活動。 *Gumgum 的收入翻了一番，活動參與者的銷售管道增加了兩倍。 • 透過沖洗和重複成功來發展您的業務。一旦您為您的團隊提供始終符合品牌的活動模板、合規的註冊表單和自動集成，您就解鎖了輕鬆重複活動成功的公式。透過一致的活動日曆，您將與潛在客戶建立必要的關係，並加強與現有客戶的聯繫。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 個分店舉辦了 100 多場活動。附： - 如果您需要一些我們還沒有的東西，我們有越來越多的合作夥伴可以提供幫助。在splashthat.com 免費報名。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們每月發行超過 100 萬張門票，舉辦各種形式和規模的活動——從英國唯一的浮動木偶劇院到碧昂絲主題的無底早午餐，再到美國各地的聖誕老人洞穴。我們也是世界上最大的獨立票務平台。沒有投資者需要負責，或是成長目標不切實際。這使我們能夠有目的地成長，以便透過 Ticket Tailor 出售的每一張活動門票都能產生積極的影響。我們實現了碳中和（抵消了我們整個歷史上的排放量），每售出一張門票都會向氣候事業捐款，並於2021 年成為經過認證的共益企業，加入了將人類和地球放在第一位的全球企業社區。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一個線上活動票務、預訂和註冊平台，讓活動變得簡單。我們受到超過 150,000 多個活動組織者的信賴，可幫助您輕鬆管理從私人活動到重大節日的所有類型的活動/註冊。 TryBooking 對您的 3 項承諾： - 低票務費用和 100% 免費的免費活動 - 免費本地支持，我們將全程陪伴您 - 不鎖定合約或訂閱。活動變得輕鬆通過： - 用戶友好的票務系統，用於創建和銷售門票- 在每個活動的完全可自訂頁面中展示您的品牌- 單擊按鈕即可訪問一系列銷售報告和分析- 創建適合的智慧表單任何觀眾 - 預訂座位和餐桌功能 - 免費行動掃描應用程式和票房功能 - 籌款支援和會員功能 - 無第三方行銷，我們重視您的隱私 - API 友好 - 與 Xero 和 Stripe 集成
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一個統一的活動和網路研討會平台，可協助 B2B 活動行銷人員簡化其活動技術堆疊。使用 Zuddl 從一個平台管理您的活動計劃，而不是使用 8-10 個不同的工具和平台來端到端地運行一項活動。 Zuddl 統一活動和網路研討會平台可協助B2B 行銷人員： - 透過統一多點解決方案提高營運效率- 從一個平台端到端管理活動： - 建立令人驚嘆的登陸頁面- 動態註冊和票務- 舉辦活動和網路研討會- 內建視訊製作和編輯- 視訊點播基礎設施- 與Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用CRM 的本機整合- 透過在整個活動和多個活動中及時提供有關與會者和熱門潛在客戶的見解，改善銷售和行銷協作。 - 透過統一活動技術堆疊來降低總擁有成本，因為Zuddl 支援跨多種用例的多種格式，例如虛擬、現場、混合和網路研討會： - 用戶會議- 現場行銷活動- 客戶行銷活動- 諮詢委員會-網路研討會- 需求產生活動 Zuddl 受到 Zylo、Stack Commerce、Rocketlane、ServiceNow、Storyblok、Mindtickle、Partnership Leaders、United Nations、NAMIC、HBA、NASSCOM、Google、Microsoft、Kellogg's 等 B2B SaaS 公司的信任，幫助他們統一活動堆疊
Greenvelope
greenvelope.com
輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是領先的體驗式行銷平台，使品牌能夠營運和優化其活動、遊覽、活動和課程，以提高消費者品牌忠誠度、增加收入並提高每次體驗的投資回報率。 AnyRoad 讓公司可以透過靈活、可配置的平台簡化和擴展其體驗式運營，並提供加速業務成長所需的強大見解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等領先品牌都依靠 AnyRoad 來優化營運並證明其體驗式行銷計劃的影響。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是一個活動管理平台，為票務、註冊、虛擬活動和活動應用程式提供解決方案。 Brushfire 成立於 2003 年，在過去 20 年裡幫助全球數千個組織提供線上票務和註冊服務。 Brushfire 擁有屢獲殊榮的服務和支持，可為您提供所需的工具，幫助您在下一次活動中節省時間和金錢。 Brushfire 解決方案專為成長而設計。有疑問嗎？請致電 (866) 825-8252 與我們的團隊聯絡。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解決方案，憑藉其易於使用的平台、全套功能和閃電般的快速設置，將自助票務提升到了一個全新的水平。該解決方案提供品牌活動頁面、內建促銷工具以及靈活的票務和入場選項，因此主辦單位可以在短短幾分鐘內舉辦精彩的活動。這就是鬧鬼景點、節日、旅遊、劇院等選擇 Ticketleap 的原因。
RegFox
regfox.com
會議、訓練營、課程等的簡單線上註冊表格！ RegFox 易於使用、高度可自訂，價格令人難以置信，每位註冊者僅需 0.99 美元 + 1%（每位註冊者上限為 4.99 美元）。使用 RegFox 註冊軟體，您可以節省數千美元，同時為您的客戶提供無縫且簡單的註冊體驗。 RegFox 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、活動頁面建立器、與會者簽到應用程式、註冊人 CRM、即時資金等等。請造訪我們的網站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您對昂貴且笨重的註冊系統感到沮喪，您一定會喜歡 RegFox 如何幫助您控制整個註冊體驗。 RegFox 提供了一個平台，其中包含推動註冊、管理註冊者和捕獲資料所需的一切。受到超過 60,000 名活動專業人士的喜愛，憑藉十五年的經驗，我們將引導您舉辦您舉辦過的最成功、最賺錢的活動。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在線銷售門票並舉辦您有史以來最成功的活動。 TicketSpice 易於使用、高度可自訂且價格實惠。每張票只需 0.99 美元，您可以節省數千美元，同時提供無縫簡單的票務體驗。 TicketSpice 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、定時票務、預約座位、行動掃描、票房、商品選項等。如果您對昂貴且限制性的票務系統感到沮喪，這些系統將其徽標放在您的票務頁面頂部，您一定會喜歡 TicketSpice 如何幫助您控制整個票務體驗。 TicketSpice 為您提供一個平台，其中包含銷售門票、管理與會者、捕獲數據等所需的一切。憑藉超過 60,000 名客戶和 12 年的經驗，我們將指導您舉辦有史以來最成功、最有利可圖的活動。
ShowClix
showclix.com
ShowClix 的功能不僅限於活動票務。創建完全品牌化的活動頁面，利用內建的行銷和分析工具，與活動專家合作等等。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選項。 - 輕鬆設計和列印專業徽章。 - 幫助參展商捕捉並確定潛在客戶。 - 透過簡單的活動應用程式支援與會者和活動工作人員的繁忙日程。 - 使用我們的內部廣播工作室或首選的 A/V 提供者廣播即時內容。 - 大規模管理參展商和贊助商。 - 透過人工智慧驅動的網路、遊戲化等增強與會者的參與度。 - 透過綜合分析獲得有關活動績效的詳細見解。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一個活動效率平台，將使活動成為您公司最具影響力的行銷管道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活動團隊使用我們的軟體透過自動化賓客管理、活動溝通和虛擬活動平台來推動更多註冊並節省時間。 Sweap 提供每年最多 500 次註冊的免費計劃，因此您今天就可以開始。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
Afton Tickets
aftontickets.com
在價格、客戶支援、現場設備、備用 Wifi、功能集、每日支付和提高活動盈利能力方面，雅富頓票務公司擊敗了所有其他票務公司。如何？雅富頓門票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。透過將我們的小額服務費轉嫁給您的與會者，雅富頓為您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本獲得。
SimpleTix
simpletix.com
線上銷售景點、節慶、音樂會、博物館等的門票。 SimpleTix 沒有合同，提供即時付款，並且易於使用。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura 是一家非營利科技公司，致力於幫助藝術和文化組織蓬勃發展。 CRM 是我們使命和技術平台的核心。票務與籌款、會員資格、行銷、教育和前台工作密切相關。直觀的工具有助於發現業務洞察並將數據轉化為行動。定時入場、整合串流媒體和非接觸式掃描等功能有助於建立可持續的未來。 Tessitura 社區包括 10 個國家的 750 多個藝術組織和文化景點。我們的員工提供 24/7 支援並提供增加收入和建立終身參與的指導。欲了解更多信息，請訪問 www.tessituranetwork.com 或聯繫 [email protected]。
Showpass
showpass.com
Showpass 是活動技術、主要票務和分銷以及為數以萬計的活動主辦方提供混合體驗（現場、虛擬和串流媒體）的全球領導者。 Showpass 提供對全球發行和發現管道的訪問，包括 Facebook 的本地票務、Google Reserve 和專有的出版商網路。 Showpass 為複雜的活動、大型組織和大容量活動製作人創建解決方案，並很自豪能夠為數百萬客戶提供服務。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一個高效的活動票務平台，可為活動主持人和與會者創造無縫體驗。借助 Yapsody，活動組織者可以製作可自訂的門票、追蹤門票銷售情況，並透過社交媒體整合和電子郵件行銷等功能來宣傳他們的活動。演示者可以透過 14 多個支付網關接受付款，並透過電子郵件、列印甚至上門簽到來交付門票，打造無憂無慮的體驗。 Yapsody 具有競爭力的價格、卓越的客戶服務和一系列功能，使其成為各類活動組織者的首選，是打造成功活動的一站式商店。
Eventix
eventix.io
為轉換而創建的線上票務軟體 (SaaS)。我們幫助各種規模的活動組織者快速、無縫地售罄他們的活動。受到全球超過 16,000 家客戶的信賴。 https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交鑰匙混合活動平台以及活動和體驗軟體。我們為活動票務和註冊、直播影片和點播串流、行銷和促銷提供全方位的解決方案。客戶可以使用 ViewStub 的白標軟體直接從自己的網站出售門票、收集登記並舉辦虛擬活動和體驗。我們還提供免費的活動市場，供您在全球範圍內獲利、直播和舉辦活動。 ViewStub 是商務會議、體育賽事、音樂節、音樂會以及任何希望將活動體驗轉變為混合方式的人士的完美解決方案。還在尋找傳統的解決方案嗎？ ViewStub 提供現場活動票務解決方案以及嚴格的虛擬選項。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一個自助服務平台，您可以透過虛擬或面對面方式出售門票或預訂您的活動或課程。今天就報名吧！
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票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
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Hytix 是一款先進的線上票務軟體，徹底改變了活動組織者管理門票銷售的方式。作為活動票務平台，Hytix 提供全面的線上售票解決方案，使其成為從音樂會到會議、鬧鬼景點到密室逃脫等各種活動的絕佳選擇。 Hytix 強大的活動票務系統使組織者能夠簡化流程、減少體力工作並提高效率。透過 Hytix，您可以快速、方便地銷售活動門票，透過宣傳您的活動來吸引更多受眾。此外，Hytix 憑藉其尖端的票房票務軟體在其他活動票務平台中脫穎而出。此功能可讓您在票房平台上進行售票。無論您計劃舉辦小型本地聚會還是大型國際活動，Hytix 的線上票務軟體都能滿足您的需求，並確保為組織者和與會者提供順暢的票務體驗。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout 是一個票務平台，提供有關註冊趨勢、網站流量和銷售收入的即時資訊。
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無論您是想改善票務、追蹤完整的訪客旅程，還是想優化工作流程以提高業務效率；我們的統一景點商務解決方案由人工智慧提供支持，將成為您實現目標的盟友。
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創造更好的活動。在您的網站上出售門票。適合您發展品牌、社群和 SEO 的活動票務解決方案！還可以辦理登機手續和 POS！
Time.ly
time.ly
及時的活動票務軟體是一個基於網路的全方位服務活動票務系統。控制活動門票銷售。線上和售票處出售虛擬和現場活動的門票。 - 透過白標解決方案增加網站流量並提升您的品牌，讓您掌控您的活動品牌。 - 支援所有類型的活動，如藝術、音樂、運動和旅遊。 - 與任何類型的活動場所相容：劇院、博物館、當地景點、節慶等。 - 易於設定、學習和使用。 - 行動友善。 - 簡單安全的結帳。 - 即時報告和分析。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個快速擴展的活動管理平台，提供全面的 360° 功能來協助活動組織者。該平台可幫助活動創建者建立活動頁面、簡化門票銷售並接收即時付款。 AllEvents 受到超過 30 萬活動專業人士的信賴，可適應所有活動類型，並能夠向廣大受眾推廣活動。憑藉超過 12 年的行業經驗，AllEvents 已成為每月超過 2000 萬活動搜尋者的首選平台，他們依靠它來發現一系列活動。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者能夠輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。