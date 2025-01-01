活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 紐西蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動註冊和票務軟體簡化了與會者註冊，使活動策劃者能夠有效地監控和控制賓客名單。這些應用程式使與會者能夠購買門票或註冊免費活動，同時為活動策劃者提供全面的賓客名單詳細資訊。這些工具提高了與會者註冊、活動前收款以及活動當天註冊流程的無縫組織的效率。
提議新的應用程式
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 ...
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Greenvelope
greenvelope.com
輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
Ticket Generator
ticket-generator.com
門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
CrowdComms
crowdcomms.com
無論您是舉辦現場活動還是混合活動，我們都將協助您提供與會者喜愛的靈活且品牌精美的活動應用程式。 Web 或本機或兩者兼而有之，與會者發現它易於存取且易於使用。請與我們討論您的具體活動要求。我們的方法是協作的，您的應用程式可以透過多種方式進行自訂。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者能夠輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Tikkl
tikkl.com
享受來自世界各地的身臨其境的活動體驗，無論是現場還是虛擬。或使用我們強大的 DIY 解決方案舉辦您自己的難以抗拒的活動，從而提高出席率和收入。現在有了人工智慧。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura 是一家非營利科技公司，致力於幫助藝術和文化組織蓬勃發展。 CRM 是我們使命和技術平台的核心。票務與籌款、會員資格、行銷、教育和前台工作密切相關。直觀的工具有助於發現業務洞察並將數據轉化為行動。定時入場、整合串流媒體和非接觸式掃描等功能有助於建立可持續的未來。 Tessitura 社區包括 10 個國家的 750 多個藝術組織和文化景點。我們的員工提供 24/7 支援並提供增加收入和建立終身參與的指導。欲了解更多信息，請訪問 www.tessituranetwork.com 或聯繫 [email protected]。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在線銷售門票並舉辦您有史以來最成功的活動。 TicketSpice 易於使用、高度可自訂且價格實惠。每張票只需 0.99 美元，您可以節省數千美元，同時提供無縫簡單的票務體驗。 TicketSpice 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、定時票務、預約座位、行動掃描、票房、商品選項等。如果您對昂貴且限制性的票務系統感到沮喪，這些系統將其徽標放在您的票務頁面頂部，您一定會喜歡 TicketSpice 如何幫助您控制整個票務體驗。 TicketSpice 為您提供一個平台，其中包含銷售門票、管理與會者、捕獲數據等所需的一切。憑藉超過 60,000 名客戶和 12 年的...
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一個統一的活動和網路研討會平台，可協助 B2B 活動行銷人員簡化其活動技術堆疊。使用 Zuddl 從一個平台管理您的活動計劃，而不是使用 8-10 個不同的工具和平台來端到端地運行一項活動。 Zuddl 統一活動和網路研討會平台可協助B2B 行銷人員： - 透過統一多點解決方案提高營運效率- 從一個平台端到端管理活動： - 建立令人驚嘆的登陸頁面- 動態註冊和票務- 舉辦活動和網路研討會- 內建視訊製作和編輯- 視訊點播基礎設施- 與Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用CRM 的本機整合- 透過在整個活動和多個活動中及時提供有關與會者和熱...
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
TicketWeb
ticketweb.com
在 TicketWeb 上透過獨立音樂會、喜劇、俱樂部、劇院、節日活動門票探索您的現場體驗
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy 是下一代活動票務、行銷、管理、情報和收入加速平台，為活動發起人和場館管理者提供必要的工具，以提高出席率、社交媒體曝光度和消費者參與度，並為其顧客提供增強的體驗。 Ticket Fairy 正在幫助大大小小的活動在澳洲、紐西蘭、印度、美國、英國和歐洲最大化其收入潛力，並在東非、新加坡、泰國和馬來西亞進行內測。
Weezevent
weezevent.com
在幾分鐘內建立您的客製化線上門票。只需點擊幾下即可建立和發布您的活動，或將票務外掛程式整合到您的網站和 Facebook 頁面，然後準備出售您的門票、發送邀請、註冊與會者並在線上管理您的會員資格！
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失 ...
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
RegFox
regfox.com
會議、訓練營、課程等的簡單線上註冊表格！ RegFox 易於使用、高度可自訂，價格令人難以置信，每位註冊者僅需 0.99 美元 + 1%（每位註冊者上限為 4.99 美元）。使用 RegFox 註冊軟體，您可以節省數千美元，同時為您的客戶提供無縫且簡單的註冊體驗。 RegFox 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、活動頁面建立器、與會者簽到應用程式、註冊人 CRM、即時資金等等。請造訪我們的網站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您對昂貴且笨重的註冊系統感到沮喪，您一定會喜歡 RegFox 如何幫助您控制整個註冊體驗。 RegFox 提供了一個平台，其中包含推動註冊、管...
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一個線上活動票務、預訂和註冊平台，讓活動變得簡單。我們受到超過 150,000 多個活動組織者的信賴，可幫助您輕鬆管理從私人活動到重大節日的所有類型的活動/註冊。 TryBooking 對您的 3 項承諾： - 低票務費用和 100% 免費的免費活動 - 免費本地支持，我們將全程陪伴您 - 不鎖定合約或訂閱。活動變得輕鬆通過： - 用戶友好的票務系統，用於創建和銷售門票- 在每個活動的完全可自訂頁面中展示您的品牌- 單擊按鈕即可訪問一系列銷售報告和分析- 創建適合的智慧表單任何觀眾 - 預訂座位和餐桌功能 - 免費行動掃描應用程式和票房功能 - 籌款支援和會員功能 - ...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是全方位的數位票務解決方案，採用 web3 技術為支援大型活動提供無縫體驗。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推廣和銷售活動門票最簡單的平台。 Ticketbud 的活動註冊軟體可讓您在 5 分鐘內完成設定並出售門票。我們的內部處理器每天為您提供付款，這意味著您不再需要等到活動結束後才能獲得付款！最後，我們的客戶體驗團隊能夠熟練地為您提供所需的任何協助。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個快速擴展的活動管理平台，提供全面的 360° 功能來協助活動組織者。該平台可幫助活動創建者建立活動頁面、簡化門票銷售並接收即時付款。 AllEvents 受到超過 30 萬活動專業人士的信賴，可適應所有活動類型，並能夠向廣大受眾推廣活動。憑藉超過 12 年的行業經驗，AllEvents 已成為每月超過 2000 萬活動搜尋者的首選平台，他們依靠它來發現一系列活動。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交鑰匙混合活動平台以及活動和體驗軟體。我們為活動票務和註冊、直播影片和點播串流、行銷和促銷提供全方位的解決方案。客戶可以使用 ViewStub 的白標軟體直接從自己的網站出售門票、收集登記並舉辦虛擬活動和體驗。我們還提供免費的活動市場，供您在全球範圍內獲利、直播和舉辦活動。 ViewStub 是商務會議、體育賽事、音樂節、音樂會以及任何希望將活動體驗轉變為混合方式的人士的完美解決方案。還在尋找傳統的解決方案嗎？ ViewStub 提供現場活動票務解決方案以及嚴格的虛擬選項。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一個事件管理 SaaS。 Eventact 使活動策劃者能夠創建和管理虛擬、混合和現場活動。 Eventact 包含管理活動所需的一切。模組包括註冊、住宿、虛擬活動託管、活動網站建立器。虛擬參展商展位、潛在客戶收集應用程式、活動簽到和徽章列印應用程式。摘要管理、電子海報和虛擬電子海報。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流量和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。
Expo Pass
expopass.com
在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可...
ShowClix
showclix.com
ShowClix 的功能不僅限於活動票務。創建完全品牌化的活動頁面，利用內建的行銷和分析工具，與活動專家合作等等。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。