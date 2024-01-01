活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Expo Pass

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在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。”我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索