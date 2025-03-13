活動企劃軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動策劃軟體可有效處理組織會議或活動的營運方面，包括建立時間表、分配員工資源、追蹤費用和付款以及設計展覽佈局等任務。活動策劃者將這些軟體解決方案與其他活動管理工具（例如註冊和票務系統或行動活動應用程式軟體）結合使用，以確保活動的無縫協調和執行。透過整合各種功能，活動策劃軟體簡化了整個活動管理流程，使策劃者能夠專注於為與會者提供卓越的體驗。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一個活動管理平台，專為餐廳、酒店和場地提供預訂、付款和活動規劃的一站式解決方案。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
Joi
joi.events
Joi是一款事件管理應用，簡化計劃、組織和執行過程，整合多功能於一平台，提升使用者體驗。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner是一款綜合工具，幫助用戶組織和管理活動，包括時間表、來賓信息和座位安排。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理應用，提供日程安排、即時問答、直播等功能，提升與會者參與體驗和活動管理效率。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一個以AI驅動的活動平台，用於管理與會者關係，提供簡化的活動計劃與網絡功能，適合各種規模的活動。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang志願者是一款全能的志願者管理應用程式，幫助組織高效招募、安排和管理志願者及活動。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
ExhibitDay
exhibitday.com
展覽日是一個活動管理應用程序，幫助展覽和貿易展覽的管理、協作及參與者和參展商的信息管理。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
Expofp
expofp.com
Expofp是一款展覽管理軟體，用於創建3D平面圖，提供互動參展商名單和場館導航功能，幫助與會者更有效地參與活動。
RSVPify
rsvpify.com
RSVPIFY是一個在線票務及事件管理平台，提供活動註冊、RSVP跟踪、來賓管理及座位圖等功能，簡化各種事件的管理過程。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium是一款活動管理平台，幫助用戶簡化活動的註冊、管理和互動，提升與會者的參與體驗。
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venue是一個幫助獨立餐廳和活動場地的應用程式，簡化事件銷售流程，方便用戶收集客戶資訊、發送提案、管理可用性和收款。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一個全面的活動管理平台，簡化各種活動的計劃和執行，包括預先規劃和事後分析，提供多種功能來增強與會者體驗。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 是一款整合實時分析、專案管理和協作功能的應用程式，幫助用戶提取資料洞察並創建可共享的儀表板。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE操作應用程式提供網上事件規劃和管理工具，協助活動場地、餐飲公司及專業人士簡化活動流程和提高效率。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一個活動管理平台，簡化登記、內容管理和現場體驗，提供實時參與及數據分析，提升活動效率與參與者體驗。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
Event Staff
eventstaffapp.com
活動人員應用程序幫助活動公司通過自動排班、實時通訊及任務管理，優化員工調度，確保活動順利進行。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize是一個用於活動、會議和聚會組織的工具，提供發表申請、時間表和演講者管理功能。
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff Pro 是一款針對活動專業人士設計的排程軟體，可以創建活動、邀請員工並監控回應，支持自定義角色和排班。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是一款雲端事件管理軟體，幫助用戶簡化事件規劃及贊助管理，提供聯絡潛在贊助商及跟踪請求進度的工具。
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner是一款綜合工具，幫助用戶高效規劃和管理活動，提供供應商和場地的資訊，使整個過程更簡便。
Reposite
reposite.io
Reposite是一款行業領先的規劃工具，幫助供應商發現並簡化團體規劃者的協調工作。
Map D
mapdevents.com
Map D 是一款活動規劃應用程式，簡化攤位銷售與事件物流管理，適用於各種活動的策劃與執行。
Groupize
groupize.com
Groupize是一個綜合平台，用於簡化各類會議和活動的計劃、執行及管理，便於用戶註冊、預訂旅行及參與活動。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent是一款事件管理軟體，提供售票、支付、註冊表單等功能，幫助組織和管理各類活動。
eventPower
eventpower.com
EventPower應用程序提供自訂的線上和現場註冊解決方案，簡化事件管理過程，適合各類型和規模的活動。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一個簡化現場、混合及虛擬活動製作的平台，幫助組織提升在線學習價值與運營效率。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一個活動票務平台，使用戶可以輕鬆管理和購買各類活動的門票，並提供即時銷售報告和安全交易選項。
Eventeny
eventeny.com
Eventeny是一款綜合事件管理軟體，提供票務管理、參與者互動、報名流程、志工排班等功能，簡化事件規劃與執行。
Explara
explara.com
Explara是一個活動管理和會員服務平台，幫助創意企業和小型企業從事件、在線銷售、社區和眾籌中獲利。
Event Smart
eventsmart.com
事件SMART是一款事件管理應用，支持無限事件組織和票務處理，簡化與會者管理，提升參加者體驗。
EventOnline
eventonline.be
EventOnline是一個事件管理平台，提供活動創建、票務管理、與會者互動及報告分析功能，旨在簡化活動組織過程。
Event Logic
eventlogic.se
事件邏輯是一款幫助活動規劃者簡化事件管理的應用程式，提供結構化工具以計劃、整合供應商及管理工作流程。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings是一款簡單易用的活動票務解決方案，支持活動創建、管理及線上售票，提升參加者體驗。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic是一個事件管理平台，簡化事件組織過程，支持註冊、票務及多事件管理，並提供靈活的活動可見性和自動化功能。