活動企劃軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動策劃軟體可有效處理組織會議或活動的營運方面，包括建立時間表、分配員工資源、追蹤費用和付款以及設計展覽佈局等任務。活動策劃者將這些軟體解決方案與其他活動管理工具（例如註冊和票務系統或行動活動應用程式軟體）結合使用，以確保活動的無縫協調和執行。透過整合各種功能，活動策劃軟體簡化了整個活動管理流程，使策劃者能夠專注於為與會者提供卓越的體驗。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一個活動管理平台，專為餐廳、酒店和場地提供預訂、付款和活動規劃的一站式解決方案。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
Joi
joi.events
Joi是一款事件管理應用，簡化計劃、組織和執行過程，整合多功能於一平台，提升使用者體驗。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner是一款綜合工具，幫助用戶組織和管理活動，包括時間表、來賓信息和座位安排。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理應用，提供日程安排、即時問答、直播等功能，提升與會者參與體驗和活動管理效率。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一個以AI驅動的活動平台，用於管理與會者關係，提供簡化的活動計劃與網絡功能，適合各種規模的活動。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang志願者是一款全能的志願者管理應用程式，幫助組織高效招募、安排和管理志願者及活動。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
ExhibitDay
exhibitday.com
展覽日是一個活動管理應用程序，幫助展覽和貿易展覽的管理、協作及參與者和參展商的信息管理。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
Expofp
expofp.com
Expofp是一款展覽管理軟體，用於創建3D平面圖，提供互動參展商名單和場館導航功能，幫助與會者更有效地參與活動。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium是一款活動管理平台，幫助用戶簡化活動的註冊、管理和互動，提升與會者的參與體驗。
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venue是一個幫助獨立餐廳和活動場地的應用程式，簡化事件銷售流程，方便用戶收集客戶資訊、發送提案、管理可用性和收款。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一個全面的活動管理平台，簡化各種活動的計劃和執行，包括預先規劃和事後分析，提供多種功能來增強與會者體驗。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。
RSVPify
rsvpify.com
RSVPIFY是一個在線票務及事件管理平台，提供活動註冊、RSVP跟踪、來賓管理及座位圖等功能，簡化各種事件的管理過程。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 是一款整合實時分析、專案管理和協作功能的應用程式，幫助用戶提取資料洞察並創建可共享的儀表板。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE操作應用程式提供網上事件規劃和管理工具，協助活動場地、餐飲公司及專業人士簡化活動流程和提高效率。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一個活動管理平台，簡化登記、內容管理和現場體驗，提供實時參與及數據分析，提升活動效率與參與者體驗。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
Event Staff
eventstaffapp.com
活動人員應用程序幫助活動公司通過自動排班、實時通訊及任務管理，優化員工調度，確保活動順利進行。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize是一個用於活動、會議和聚會組織的工具，提供發表申請、時間表和演講者管理功能。
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff Pro 是一款針對活動專業人士設計的排程軟體，可以創建活動、邀請員工並監控回應，支持自定義角色和排班。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是一款雲端事件管理軟體，幫助用戶簡化事件規劃及贊助管理，提供聯絡潛在贊助商及跟踪請求進度的工具。
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner是一款綜合工具，幫助用戶高效規劃和管理活動，提供供應商和場地的資訊，使整個過程更簡便。
Reposite
reposite.io
Reposite是一款行業領先的規劃工具，幫助供應商發現並簡化團體規劃者的協調工作。
Map D
mapdevents.com
Map D 是一款活動規劃應用程式，簡化攤位銷售與事件物流管理，適用於各種活動的策劃與執行。
Groupize
groupize.com
Groupize是一個綜合平台，用於簡化各類會議和活動的計劃、執行及管理，便於用戶註冊、預訂旅行及參與活動。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent是一款事件管理軟體，提供售票、支付、註冊表單等功能，幫助組織和管理各類活動。
eventPower
eventpower.com
EventPower應用程序提供自訂的線上和現場註冊解決方案，簡化事件管理過程，適合各類型和規模的活動。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一個簡化現場、混合及虛擬活動製作的平台，幫助組織提升在線學習價值與運營效率。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一個活動票務平台，使用戶可以輕鬆管理和購買各類活動的門票，並提供即時銷售報告和安全交易選項。
Eventeny
eventeny.com
Eventeny是一款綜合事件管理軟體，提供票務管理、參與者互動、報名流程、志工排班等功能，簡化事件規劃與執行。
Explara
explara.com
Explara是一個活動管理和會員服務平台，幫助創意企業和小型企業從事件、在線銷售、社區和眾籌中獲利。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 網站上以您所在的國家/地區和貨幣免費組織無限量的活動並出售無限量的付費門票。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基於網路的軟體，專為各種規模的活動經理、供應商和設計師而設計。
Event Logic
eventlogic.se
在日益數位化的世界中，我們相信挑戰和改變人們尋找、規劃和舉辦會議、活動和會議的方式。為此，我們確保了解活動策劃者及其組織在努力創建人與人之間成功會議的過程中面臨的最困難的挑戰。這催生了 Event Logic，這是一個幫助活動策劃者規劃、尋找和比較供應商以獲得最佳價格和預訂結果的平台。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings 是一款簡單易用的活動票務解決方案，適用於所有類型和規模的活動。註冊、直播您的第一個活動並在線售票。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。