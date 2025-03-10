找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動策劃軟體可有效處理組織會議或活動的營運方面，包括建立時間表、分配員工資源、追蹤費用和付款以及設計展覽佈局等任務。活動策劃者將這些軟體解決方案與其他活動管理工具（例如註冊和票務系統或行動活動應用程式軟體）結合使用，以確保活動的無縫協調和執行。透過整合各種功能，活動策劃軟體簡化了整個活動管理流程，使策劃者能夠專注於為與會者提供卓越的體驗。
提議新的應用程式
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 現已更名為 Map D——最簡單的銷售和舉辦下一場活動的解決方案。使用 Map D 讓展位銷售變得輕而易舉，並將複雜的活動物流從您的待辦事項清單中剔除。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 簡化了現場、混合和虛擬活動的製作，並透過一個旨在捕捉人、想法和知識的化學反應的單一、靈活的平台最大限度地發揮線上學習的價值。該公司的軟體產品受到全球 900 多家內容驅動型組織的信賴，能夠為他們的活動和教育計劃創造收入、提高客戶保留率並降低營運成本。欲了解更多信息，請訪問 https://gocadmium.com。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款專為當今的活動策劃者和組織者打造的一體化活動管理軟體。無論您是小型志工團體還是專注於活動的大型組織，透過 ClearEvent，您都可以立即開始銷售門票、接受付款並建立豐富的可自訂註冊表單。我們的行動活動應用程式可提供卓越的與會者體驗，而我們的智慧預算工具可讓您的財務狀況得到控制。透過有針對性的通訊工具、輕鬆的日程表建立和發布以及強大的作業管理功能，最大限度地發揮您的活動潛力。享受自訂品牌的簡單性、集中式聯絡人資料庫的便利性以及頂級安全性和可訪問性的保證。借助 ClearEvent，您的活動的各個方面都將得到簡化、安全並為成功做好準備，並得到一流的客戶支援的支援。改變您管理活動的方式並簡化您的生活！
Groupize
groupize.com
Groupize 是現代會議管理的首選解決方案。 Groupize 是一個專為各種規模的團體、會議和活動而設計的易於使用的綜合平台，將差旅、支出和合規性統一起來，同時為策劃者和與會者提供令人驚嘆的體驗。 Groupize 支援各種規模的會議，將規劃和組織、旅行物流、支出管理和注意義務集中在任何人都易於使用的便利平台上。無論是會議、場外銷售、小型公司會議、培訓和入職靜修、招聘和賓客旅行，還是專案和團隊旅行，Groupize 都涵蓋廣泛的用例，因此公司可以將其會議管理整合到一個地方。從採購到與會者管理和註冊，到注意義務跟踪，再到綜合旅行預訂，基於雲端的平台可自動化並簡化企業會議和活動規劃的後勤工作，從而節省團隊的時間來專注於最重要的事情。憑藉簡單的基於 SaaS 的定價、可自訂的計劃和集中的支出可視性，Groupize 可以幫助公司停止在會議上超支，從而為負擔過重的團隊節省成本並優化資源。對於與會者來說，Groupize 提供了一個現代、消費者友好的應用程序，可以輕鬆註冊、預訂旅行和參與活動，從而提高參與度。與 Concur Travel and Expense 的無縫雙向整合可確保客戶取得差旅計畫節省的費用、管理政策並全面自動化支出追蹤。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一個以AI驅動的活動平台，用於管理與會者關係，提供簡化的活動計劃與網絡功能，適合各種規模的活動。
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理應用，提供日程安排、即時問答、直播等功能，提升與會者參與體驗和活動管理效率。
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang志願者是一款全能的志願者管理應用程式，幫助組織高效招募、安排和管理志願者及活動。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。 票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： • 創建客製化的議程和時間表。 • 在一處管理與會者、演講者、贊助商和參展商。 • 存取詳細的分析和報告以更好地為策略決策提供資訊。 • 輕鬆概覽和管理房間清單和旅行行程。互動性擴大您的影響範圍，讓您的活動更具包容性，讓更多人無論身在何處都可以加入，同時提供引人入勝的學習體驗： • 直播和協作• 即時民意調查和問答會議• 虛擬社交機會我們的平台對使用者友好，旨在使活動體驗順暢高效。不要錯過這個提升您的下一次活動並給與會者留下持久印象的機會。請立即聯絡我們以了解更多資訊並安排演示。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，以您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和招待而構建，對每種產品的多種增值稅率提供本地支援。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或同事之間的所有通信，確保您確信活動按照應有的方式組織。 CRM – MICE 不僅僅是規劃軟體。它也是頂級銷售軟體，提供現代 CRM 所需的所有功能，專門針對活動專業人士的需求量身定制。
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 財富 500 強企業信賴的領先線上票務和活動管理平台。強大的功能包括電子郵件邀請、線上註冊和回覆、自訂資料收集、賓客名單管理、選單首選項、子活動管理、活動隱私/排他性、拖放座位表、簽到等等。
Slingshot
slingshotapp.io
彈弓通過實時分析與項目管理和協作功能無縫集成的數據驅動決策。 Slingshot憑藉全面的商業智能引擎，為用戶提供直接鏈接到其數據源和平台，使他們能夠提取寶貴的見解，並將其轉換為視覺吸引人的儀表板，這些儀表板可以輕鬆地在團隊中毫不費力地共享。通過強大的項目管理能力將您的見解轉化為行動，並與關鍵舉措無縫使任務與關鍵計劃，以確保每個人都以透明和清晰的態度達到截止日期。 Slingshot提供了一個超過75多個預先建造的，可自定義的項目，工作區和儀表板模板的庫，該圖書館為各種規模，行業和部門的團隊設計，可簡化其日常運營。立即開始彈弓！
Joi
joi.events
Joi是一款事件管理應用，簡化計劃、組織和執行過程，整合多功能於一平台，提升使用者體驗。
Reposite
reposite.io
Reposite 是業界領先的規劃工具，可促進供應商發現並簡化團隊規劃人員的協調。
Event Logic
eventlogic.se
在日益數位化的世界中，我們相信挑戰和改變人們尋找、規劃和舉辦會議、活動和會議的方式。為此，我們確保了解活動策劃者及其組織在努力創建人與人之間成功會議的過程中面臨的最困難的挑戰。這催生了 Event Logic，這是一個幫助活動策劃者規劃、尋找和比較供應商以獲得最佳價格和預訂結果的平台。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基於網路的軟體，專為各種規模的活動經理、供應商和設計師而設計。
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner.net使每個人都更容易組織非凡的事件。我們的活動軟件具有您計劃真正令人難忘的活動所需的所有工具 - 全部在一個方便的地方！我們的平台讓您發現世界上最好的活動供應商和場地。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 網站上以您所在的國家/地區和貨幣免費組織無限量的活動並出售無限量的付費門票。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是領先的基於雲端的活動管理軟體，可協助品牌簡化和集中活動策劃和行銷的所有核心流程。財富 500 強公司和高成長新創公司將我們用作全公司範圍的活動追蹤系統，以管理贊助、貿易展覽、會議、內部活動等。該軟體是根據多年的活動行銷領域經驗而建立的。迄今為止，我們的團隊已共同策劃和管理了 2,000 多場各種類型和規模的活動。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款簡單易用的日程安排軟體，專為零工經濟中的活動專業人士量身定制。由於員工必須「邀請」並「接受」每項工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我們的軟體可讓您建立活動，我們會邀請您的員工，同時監控他們的反應。 Quickstaff Pro 還允許您建立輪班和自訂角色。您可以將重複作業儲存為模板，並直接在應用程式中新增註解、說明和附件。我們的儀表板和日曆為您提供即將發生的事件的快照，並為每個事件提供紅色/黃色/綠色指示器，讓您一目了然地知道自己所處的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天無風險試用，可隨時取消。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是進行論文徵集、日程安排和演講者管理的智慧方式。
Event Staff
eventstaffapp.com
從婚禮到超級盃 - Event Staff App 幫助活動公司優化了員工的日程安排，成功舉辦了超過 150,000 場活動。我們的軟體透過簡訊、自動化日程、時間追蹤和薪資單，幫助您更輕鬆地安排活動人員。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
ExhibitDay
exhibitday.com
展覽日是一個活動管理應用程序，幫助展覽和貿易展覽的管理、協作及參與者和參展商的信息管理。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一個活動管理平台，專為餐廳、酒店和場地提供預訂、付款和活動規劃的一站式解決方案。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Eventeny
eventeny.com
一體化活動管理軟體，提供互動式可擴展地圖、合約電子簽名、端到端票務/票房管理、藝術家/供應商/參展商申請工作流程、志工輪班追蹤、贊助交易和可交付成果的CRM、個人化日程等解決方案，還有更多！
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Expofp
expofp.com
Expofp是一款展覽管理軟體，用於創建3D平面圖，提供互動參展商名單和場館導航功能，幫助與會者更有效地參與活動。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner是一款綜合工具，幫助用戶組織和管理活動，包括時間表、來賓信息和座位安排。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings 是一款簡單易用的活動票務解決方案，適用於所有類型和規模的活動。註冊、直播您的第一個活動並在線售票。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Eventene
eventene.com
EventEne是一個多合一的事件管理系統，用於在一個平台上創建，組織和運行所有活動。無論您的活動是面對面的，虛擬的還是混合的，EventEne都會提供...顯示更多他最現代，靈活和可擴展的解決方案。
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