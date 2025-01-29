活動企劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

Evenium

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Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。 票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： • 創建客製化的議程和時間表。 • 在一處管理與會者、演講者、贊助商和參展商。 • 存取詳細的分析和報告以更好地為策略決策提供資訊。 • 輕鬆概覽和管理房間清單和旅行行程。互動性擴大您的影響範圍，讓您的活動更具包容性，讓更多人無論身在何處都可以加入，同時提供引人入勝的學習體驗： • 直播和協作• 即時民意調查和問答會議• 虛擬社交機會我們的平台對使用者友好，旨在使活動體驗順暢高效。不要錯過這個提升您的下一次活動並給與會者留下持久印象的機會。請立即聯絡我們以了解更多資訊並安排演示。