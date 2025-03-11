活動網絡和配對 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動網絡和配對軟體的目的是在活動期間將活動參與者彼此以及贊助商或潛在客戶聯繫起來。通常，活動組織者會取得並部署這些網路和配對平台，供與會者在貿易展覽或會議等活動之前或期間使用。業務和銷售代表經常使用該軟體來提高他們對會議和貿易展覽的參與。活動組織者利用網路和配對軟體來提高出席率、促進與會者參與並提升活動的整體價值。主要功能通常包括預約安排、視訊會議和私人聊天功能。一些產品採用了人工智慧驅動的匹配演算法，可以自動識別具有相似興趣的與會者。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
Brella
brella.io
Brella是一個活動平台，支持實體、混合及虛擬活動，協助組織者進行內容管理、網絡連接及數據分析。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。
Webex Events
socio.events
Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一個以AI驅動的活動平台，用於管理與會者關係，提供簡化的活動計劃與網絡功能，適合各種規模的活動。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
Notified
notified.com
Notified應用程式提供全面的事件管理技術，支援實體、虛擬及混合活動的創建與管理，並提供參與者互動和數據分析功能。
Canapii
canapii.com
Canapii 是一個事件管理平台，幫助組織簡化面對面、混合與虛擬活動的管理，提供票務、簽到及分析等工具。
Nouri
nouri.ai
Nouri是一個事件平台，提供社區建設和網絡連接，支持參與者之間的溝通和互動，適用於各類活動。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個 AI 驅動的配對平台，幫助組織進行定制的 1:1 或小組連接，並處理溝通、配對、排程及反饋收集等工作。
inwink
inwink.com
inwink是一個B2B行銷SaaS平台，提供線下和線上活動、在線社區及安全的資料管理，支援企業展示品牌和吸引觀眾。