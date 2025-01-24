活動網絡和配對 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解​​決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉浸式品牌體驗- 跨越時空透過獨特、精心策劃的體驗為與會者帶來驚喜和愉悅。設計一種能夠傳達您的故事並反映您的品牌的數位體驗。 - 一致且客製化的品牌體驗- 響應式和3D - 靈活的內容和節目- 直播、模擬和點播- 面對面渠道和數字渠道的無縫融合- 與會者人數可從500 人擴展到200,000 多人將參與度提升到新高度建立有意義的聯繫，超越活動當天的時間和空間。在活動之前、期間和之後透過節目為您的社區注入活力。 - 透過人工智慧驅動的配對，將與會者與其他與會者和贊助商聯繫起來- 與其他與會者進行1:1 或小組視訊聊天- 使用社交中心監控社交管道上的對話- 無論與會者身在何處，都可以透過強大的活動應用程式最大限度地提高與會者的參與度- Drive有意義地參與遊戲化和徽章獲得可操作的見解並最大化投資回報率通過統一事件數據的單一來源獲得推動業務成果所需的見解。您的數據是一種設計工具，可以提供強大的與會者體驗。強大的分析和報告入口網站與您的行銷技術堆疊集成，並為您提供有關受眾的即時指標和見解。複雜的活動管理變得簡單透過簡化和自動化後端流程的平台來加強您的活動協作並擴展您的團隊。虛擬或以人為中心的活動技術解決方案中沒有固有的重複工作。 - 註冊與會者 - 管理演講者、參展商和贊助商 - 交付和策劃內容 - 吸引您的社區