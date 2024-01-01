活動網絡和配對 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動網絡和配對軟體的目的是在活動期間將活動參與者彼此以及贊助商或潛在客戶聯繫起來。通常，活動組織者會取得並部署這些網路和配對平台，供與會者在貿易展覽或會議等活動之前或期間使用。業務和銷售代表經常使用該軟體來提高他們對會議和貿易展覽的參與。活動組織者利用網路和配對軟體來提高出席率、促進與會者參與並提升活動的整體價值。主要功能通常包括預約安排、視訊會議和私人聊天功能。一些產品採用了人工智慧驅動的匹配演算法，可以自動識別具有相似興趣的參與者。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Zuddl
zuddl.com
活動和網路研討會的統一平台。 透過統一多種工具來簡化您的活動工作流程，以獲得卓越的與會者體驗和見解。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、潛在客戶檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一個建立社群並促進網路交流的活動平台！遊戲化您的活動、人工智慧連線、與與會者或員工聊天。
Grip Events
grip.events
Grip 是專為業務關係而建構的人工智慧驅動的活動平台。它可以幫助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活動組織者建立、維護和追蹤多個活動參與者之間的關係。
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 行銷 SaaS 平台，使公司能夠透過以下方式展示其品牌並吸引受眾： - 面對面、線上和混合活動； - 專門網站上始終在線的線上社群； - 集中、高度安全的數據，依客戶嚴格分區。 - 專用於您的活動或社區的本機行動應用程式。自 2015 年以來，inwink 一直是活動管理技術的先驅，如今已成為全面的 360° BtoB 行銷解決方案，並已被 180 多家企業、企業和組織採用。 inwink平台因其功能強大、靈活性、可擴展性和安全性而受到廣泛認可。更多資訊請上 www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是為研究人員和活動組織者提供的會議管理解決方案。透過 Fourwaves，您可以輕鬆管理從虛擬海報會議到全球會議的任何科學活動。一些功能包括： - 活動網站建立器 - 註冊和支付工具 - 摘要管理 - 同行評審工具 - 混合/虛擬 Web 應用程式 - 虛擬海報會議 - 直觀的組織者面板 為任何活動提供一體化解決方案，快速快捷以及Fourwaves 全程的專業客戶支援。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...