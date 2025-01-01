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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動行銷軟體使企業和組織能夠有效地創建、行銷和執行各種活動，包括會議、貿易展覽、網路研討會、研討會和產品發布會。透過利用活動行銷軟體，公司可以透過創建品牌一致的活動產品頁面來增強其品牌影響力和訊息傳遞。此外，該軟體還可以在社群媒體平台上發布活動行銷公告，並開發可自訂的活動註冊和邀請電子郵件。活動策劃者、企業、非營利組織、教育機構和代理商依靠活動行銷軟體來簡化活動策劃、提升促銷並有效管理活動的各個方面。這個全面的解決方案簡化了活動管理流程，並最大限度地提高了每個活動的成功率。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Premagic
studio.premagic.com
Premagic是一個AI驅動的照片分發平台，用於事件營銷，旨在增強社交媒體互動和提高贊助商的投資回報率。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。
Tikkl
tikkl.com
Tikkl是一個提供全球活動體驗的應用程式，使用者可親自或線上參加，亦可透過DIY工具舉辦活動，並運用AI提升出席率和收益。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
EventX
eventx.io
EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。
Webex Events
socio.events
Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個活動管理平台，幫助用戶創建活動頁面、銷售票務及促進活動，適合各類型的活動組織者與參與者。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
Notified
notified.com
Notified應用程式提供全面的事件管理技術，支援實體、虛擬及混合活動的創建與管理，並提供參與者互動和數據分析功能。
Canapii
canapii.com
Canapii 是一個事件管理平台，幫助組織簡化面對面、混合與虛擬活動的管理，提供票務、簽到及分析等工具。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一個全面的活動管理平台，簡化各種活動的計劃和執行，包括預先規劃和事後分析，提供多種功能來增強與會者體驗。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 是一個幫助用戶迅速建立數位存在的平台，包括事件網頁、行動應用程式和社交媒體內容，並提供簡單透明的定價。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一個活動管理平台，簡化登記、內容管理和現場體驗，提供實時參與及數據分析，提升活動效率與參與者體驗。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot 是一家專注於金融服務的數位行銷技術與服務提供商，幫助行銷團隊提升客戶互動及體驗，並簡化操作效率。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
Splash
splashthat.com
Splash是一個簡化活動管理流程的應用，提供可自定義模板、與會者互動工具及報告功能，幫助組織者有效管理活動。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad是領先的體驗行銷平台，幫助品牌管理及優化活動、旅行和課程，提升品牌忠誠度與收入，並提供商業成長的洞察。
Groupize
groupize.com
Groupize是一個綜合平台，用於簡化各類會議和活動的計劃、執行及管理，便於用戶註冊、預訂旅行及參與活動。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent是一款事件管理軟體，提供售票、支付、註冊表單等功能，幫助組織和管理各類活動。
Momice
momice.com
Momice是一款活動管理軟體，幫助專業人士簡化活動網站、註冊、票務及與觀眾互動等流程，提高效率，減少錯誤。
inwink
inwink.com
inwink是一個B2B行銷SaaS平台，提供線下和線上活動、在線社區及安全的資料管理，支援企業展示品牌和吸引觀眾。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一個活動票務平台，使用戶可以輕鬆管理和購買各類活動的門票，並提供即時銷售報告和安全交易選項。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一個活動效率平台，幫助企業提升活動的影響力，提供自動化的賓客管理和虛擬活動功能，可免費使用至每年 500 報名。
Explara
explara.com
Explara是一個活動管理和會員服務平台，幫助創意企業和小型企業從事件、在線銷售、社區和眾籌中獲利。
ZIGnotch
zignotch.com
ZIGnotch是一個事件管理平台，提供工具以簡化計劃、溝通和反饋收集，助力組織各類活動的成功執行。
Audience Republic
audiencerepublic.com
觀眾共和國是一個SaaS平台，幫助活動組織者通過數據分析、受眾管理和個性化通信增強票務銷售和觀眾互動。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic是一個事件管理平台，簡化事件組織過程，支持註冊、票務及多事件管理，並提供靈活的活動可見性和自動化功能。
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