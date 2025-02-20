活動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動行銷軟體使企業和組織能夠有效地創建、行銷和執行各種活動，包括會議、貿易展覽、網路研討會、研討會和產品發布會。透過利用活動行銷軟體，公司可以透過創建品牌一致的活動產品頁面來增強其品牌影響力和訊息傳遞。此外，該軟體還可以在社群媒體平台上發布活動行銷公告，並開發可自訂的活動註冊和邀請電子郵件。活動策劃者、企業、非營利組織、教育機構和代理商依靠活動行銷軟體來簡化活動策劃、提升促銷並有效管理活動的各個方面。這個全面的解決方案簡化了活動管理流程，並最大限度地提高了每個活動的成功率。
提議新的應用程式
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失 ✔ 隨時隨地訪問可操作的與會者和活動資料 ✔ 能夠大規模執行多個活動 ✔ 2023 年提供 5 星級客戶服務，Attendease加入了Tripleseat大家庭。 Tripleseat 是飯店業排名第一的賓客和活動管理軟體。我們與領先的場館目錄 EventUp 一起服務並幫助酒店和活動產業發展。在此處查看 Tripleseat 的個人資料：https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個快速擴展的活動管理平台，提供全面的 360° 功能來協助活動組織者。該平台可幫助活動創建者建立活動頁面、簡化門票銷售並接收即時付款。 AllEvents 受到超過 30 萬活動專業人士的信賴，可適應所有活動類型，並能夠向廣大受眾推廣活動。憑藉超過 12 年的行業經驗，AllEvents 已成為每月超過 2000 萬活動搜尋者的首選平台，他們依靠它來發現一系列活動。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章打印、註冊、同步演講者/參展商門戶和即時移動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視頻網絡和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者能夠輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以幫助您： - 立即創建數位形象，在幾分鐘內啟動活動網頁、行動應用程式、註冊和社群行銷活動- 一切都基於您的內容- 建立忠誠的關係，讓演講者、贊助商和參展商能夠講述自己的故事- 管理資料和個性化社交媒體內容- 吸引相關受眾，透過為演講者、贊助商和參展商定制的社交媒體內容吸引與會者，同時提供簡單明了的定價，無隱藏費用，讓您能夠專注於組織活動，而無需擔心隱藏費用成本
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 行銷 SaaS 平台，使公司能夠透過以下方式展示其品牌並吸引受眾： - 面對面、線上和混合活動； - 專門網站上始終在線的線上社群； - 集中、高度安全的數據，依客戶嚴格分區。 - 專用於您的活動或社區的本機行動應用程式。自 2015 年以來，inwink 一直是活動管理技術的先驅，如今已成為全面的 360° BtoB 行銷解決方案，並已被 180 多家企業、企業和組織採用。 inwink平台因其功能強大、靈活性、可擴展性和安全性而受到廣泛認可。更多資訊請上 www.inwink.com/en/
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉浸式品牌體驗- 跨越時空透過獨特、精心策劃的體驗為與會者帶來驚喜和愉悅。設計一種能夠傳達您的故事並反映您的品牌的數位體驗。 - 一致且客製化的品牌體驗- 響應式和3D - 靈活的內容和節目- 直播、模擬和點播- 面對面渠道和數字渠道的無縫融合- 與會者人數可從500 人擴展到200,000 多人將參與度提升到新高度建立有意義的聯繫，超越活動當天的時間和空間。在活動之前、期間和之後透過節目為您的社區注入活力。 - 透過人工智慧驅動的配對，將與會者與其他與會者和贊助商聯繫起來- 與其他與會者進行1:1 或小組視訊聊天- 使用社交中心監控社交管道上的對話- 無論與會者身在何處，都可以透過強大的活動應用程式最大限度地提高與會者的參與度- Drive有意義地參與遊戲化和徽章獲得可操作的見解並最大化投資回報率通過統一事件數據的單一來源獲得推動業務成果所需的見解。您的數據是一種設計工具，可以提供強大的與會者體驗。強大的分析和報告入口網站與您的行銷技術堆疊集成，並為您提供有關受眾的即時指標和見解。複雜的活動管理變得簡單透過簡化和自動化後端流程的平台來加強您的活動協作並擴展您的團隊。虛擬或以人為中心的活動技術解決方案中沒有固有的重複工作。 - 註冊與會者 - 管理演講者、參展商和贊助商 - 交付和策劃內容 - 吸引您的社區
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信
Momice
momice.com
Momice 為活動專業人士提供活動軟體和知識。 Momice 軟體使活動專業人士能夠優化所有現場、線上和混合活動的活動網站、註冊、活動郵件、票務、觀眾互動、現場註冊和活動評估（調查）。使用 Momice 可以節省時間，並且可以避免手動完成這一切時發生的錯誤。植根於會展產業，莫米斯在過去的10年裡累積了豐富的經驗。這些知識在網路研討會、白皮書、尋呼機、資訊圖表和現場培訓課程中共享。 Momice 的功能包括： - 郵件（邀請、確認、提醒） - 註冊（研討會、額外嘉賓、受邀者名單） - 網站（定制設計、模板、白色標籤） - 互動（聊天、投票、觀眾問題） -門票（票務、電子門票、行銷） - 簽到和徽章（非接觸式）簽到、徽章列印） - 統計（調查、觀眾資料、結果）
Premagic
studio.premagic.com
Premagic 是一個用於活動行銷的人工智慧照片分發平台。 Premagic 旨在增強社群媒體參與度並最大限度地提高贊助商的活動投資回報 (ROI)。該平台利用人工智慧來簡化在社群媒體平台上捕獲、組織和分發活動照片的過程。
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic 是一個 SaaS 平台，旨在幫助活動組織者透過最大限度地進行口碑宣傳、吸引觀眾並釋放客戶洞察來銷售更多門票。將您的所有客戶資料集中在一處，包括您的門票銷售、電子郵件訂閱者以及 Audience Republic 活動的註冊情況。創建活動來獎勵分享、推薦朋友和關注您的粉絲。透過簡訊、電子郵件和 Facebook Messenger 發送有針對性的訊息。
ZIGnotch
zignotch.com
我們的活動管理平台是一款一體化工具。易於使用，提供必要的數據，並允許您運行有影響力的活動。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款專為當今的活動策劃者和組織者打造的一體化活動管理軟體。無論您是小型志工團體還是專注於活動的大型組織，透過 ClearEvent，您都可以立即開始銷售門票、接受付款並建立豐富的可自訂註冊表單。我們的行動活動應用程式可提供卓越的與會者體驗，而我們的智慧預算工具可讓您的財務狀況得到控制。透過有針對性的通訊工具、輕鬆的日程表建立和發布以及強大的作業管理功能，最大限度地發揮您的活動潛力。享受自訂品牌的簡單性、集中式聯絡人資料庫的便利性以及頂級安全性和可訪問性的保證。借助 ClearEvent，您的活動的各個方面都將得到簡化、安全並為成功做好準備，並得到一流的客戶支援的支援。改變您管理活動的方式並簡化您的生活！
Groupize
groupize.com
Groupize 是現代會議管理的首選解決方案。 Groupize 是一個專為各種規模的團體、會議和活動而設計的易於使用的綜合平台，將差旅、支出和合規性統一起來，同時為策劃者和與會者提供令人驚嘆的體驗。 Groupize 支援各種規模的會議，將規劃和組織、旅行物流、支出管理和注意義務集中在任何人都易於使用的便利平台上。無論是會議、場外銷售、小型公司會議、培訓和入職靜修、招聘和賓客旅行，還是專案和團隊旅行，Groupize 都涵蓋廣泛的用例，因此公司可以將其會議管理整合到一個地方。從採購到與會者管理和註冊，到注意義務跟踪，再到綜合旅行預訂，基於雲端的平台可自動化並簡化企業會議和活動規劃的後勤工作，從而節省團隊的時間來專注於最重要的事情。憑藉簡單的基於 SaaS 的定價、可自訂的計劃和集中的支出可視性，Groupize 可以幫助公司停止在會議上超支，從而為負擔過重的團隊節省成本並優化資源。對於與會者來說，Groupize 提供了一個現代、消費者友好的應用程序，可以輕鬆註冊、預訂旅行和參與活動，從而提高參與度。與 Concur Travel and Expense 的無縫雙向整合可確保客戶取得差旅計畫節省的費用、管理政策並全面自動化支出追蹤。
Tikkl
tikkl.com
享受來自世界各地的身臨其境的活動體驗，無論是現場還是虛擬。或使用我們強大的 DIY 解決方案舉辦您自己的難以抗拒的活動，從而提高出席率和收入。現在有了人工智慧。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker是世界上最可定制的網絡研討會，虛擬和混合活動的平台。它將強大的視頻技術與強大的營銷和互動體驗功能相結合，以創建一種獨特的品牌活動。 世界各地的公司都使用Bigmarker的多合一平台來創建沉浸式和互動的虛擬，混合和網絡研討會活動。 BigMarker還提供集成，API和白色標籤服務，使公司能夠將強大的交互式視頻體驗集成到其營銷，銷售和學習堆棧中。 讓我們一起建立您夢想中的在線活動。 Bigmarker成立於2010年，總部位於芝加哥，並為全球成千上萬的公司和組織提供虛擬活動。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設置折扣代碼和團體折扣- 摘要管理（提交、審核和批准） - 名牌列印（可自訂） - 飯店住宿 - 與會者網頁應用程式 - 自助服務終端辦理簽到（適用於 iOS 和 Android 裝置）
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的熱情將成為焦點。向這個一體化平台問好，它可以讓您的虛擬、混合和現場活動變得栩栩如生。是時候擴大您的受眾並透過您的熱情貨幣化了。適用於大大小小的活動以及介於兩者之間的一切活動。舉辦一次性網路研討會、每月一次爐邊談話，還是一場為期多天/多位演講者的盛會？所有活動都在 HeySummit 舉辦。我們強大的一體化平台支援任何規模、頻率和複雜程度的聚會。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Splash
splashthat.com
創建、管理、行銷和報告活動需要多長時間？ Splash 的宗旨是消除「上線」所需的無數時間。我們不能聲稱可以為您做這一切（二星級評論讓我們保持謙虛），但我們已經很接近了。具體方法如下： • 使用內建所有接觸點（登陸頁面、確認、電子郵件、社交分享卡、簽到應用程式等）的品牌範本簡化您的流程。 • 在每一次與賓客的互動中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和聲音自訂每個接觸點，以與受眾建立聯繫。您還可以從動態標籤選單中選擇來賓資訊（例如姓名、公司、RSVP 響應等），以創建高度個人化的交互，而無需任何額外的工作。 • 透過可自訂的報告衡量您的結果。您可以按任何資料欄位篩選賓客列表，以建立根據您需要廣泛或定義的報告。每個活動還包括頁面瀏覽量、追蹤連結和電子郵件分析（例如開啟次數、點擊次數和退回次數）。此外，我們的整個團隊報告可為您提供重複參與者、表現最佳的資產等見解，幫助您規劃更明智、更成功的活動。 *Gumgum 的收入翻了一番，活動參與者的銷售管道增加了兩倍。 • 透過沖洗和重複成功來發展您的業務。一旦您為您的團隊提供始終符合品牌的活動模板、合規的註冊表單和自動集成，您就解鎖了輕鬆重複活動成功的公式。透過一致的活動日曆，您將與潛在客戶建立必要的關係，並加強與現有客戶的聯繫。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 個分店舉辦了 100 多場活動。附： - 如果您需要一些我們還沒有的東西，我們有越來越多的合作夥伴可以提供幫助。在splashthat.com 免費報名。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 600%，」Agorapulse 首席行銷長 Darryl Praill 說。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是B2B活動營銷人員和會議組織者進行面對面，虛擬和混合活動的首選活動管理平台。 Zuddl是從地面建造的，可以完美地迎合每個用例。與其使用8-10個不同的工具和平台來運行一個事件端到頭，不如使用ZUDDL來管理一個平台的面對面，虛擬和混合事件程序以及網絡研討會。 為什麼Zuddl： *專注於靈活性 通過對品牌，自定義性和工作流程的無限控制，將您的活動栩栩如生 - 從註冊和票務到與會者移動應用程序。您無法滿足您的需求。 *更多的合作夥伴，較少的供應商 正確完成活動不僅需要訂閱活動平台。我們明白了。它反映了我們的定價，支持和產品路線圖。 *面向結果 現成的收入儀表板，可配置的警報以及與Marketo，Hubspot，SFDC等集成，使報告超級簡單。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是領先的體驗式行銷平台，使品牌能夠營運和優化其活動、遊覽、活動和課程，以提高消費者品牌忠誠度、增加收入並提高每次體驗的投資回報率。 AnyRoad 讓公司可以透過靈活、可配置的平台簡化和擴展其體驗式運營，並提供加速業務成長所需的強大見解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等領先品牌都依靠 AnyRoad 來優化營運並證明其體驗式行銷計劃的影響。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一個活動效率平台，將使活動成為您公司最具影響力的行銷管道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活動團隊使用我們的軟體透過自動化賓客管理、活動溝通和虛擬活動平台來推動更多註冊並節省時間。 Sweap 提供每年最多 500 次註冊的免費計劃，因此您今天就可以開始。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。