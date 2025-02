活動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 查德

Zuddl

zuddl.com

Zuddl是B2B活動營銷人員和會議組織者進行面對面,虛擬和混合活動的首選活動管理平台。 Zuddl是從地面建造的,可以完美地迎合每個用例。與其使用8-10個不同的工具和平台來運行一個事件端到頭,不如使用ZUDDL來管理一個平台的面對面,虛擬和混合事件程序以及網絡研討會。 為什麼Zuddl: *專注於靈活性 通過對品牌,自定義性和工作流程的無限控制,將您的活動栩栩如生 - 從註冊和票務到與會者移動應用程序。您無法滿足您的需求。 *更多的合作夥伴,較少的供應商 正確完成活動不僅需要訂閱活動平台。我們明白了。它反映了我們的定價,支持和產品路線圖。 *面向結果 現成的收入儀表板,可配置的警報以及與Marketo,Hubspot,SFDC等集成,使報告超級簡單。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack