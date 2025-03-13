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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Sansan
sansan.com
Sansan是一個雲端名片管理平台，可以幫助企業收集、組織和共享聯繫信息，提升銷售業務效率。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
Slido
sli.do
Slido是一個互動問答與民意調查平台，適用於現場和虛擬會議，增強觀眾參與與互動。
SeatGeek
seatgeek.com
Seatgeek 是一個門票搜尋引擎，用戶可搜尋各類活動的票務資訊，並比較不同來源的價格。
BlipCut
blipcut.com
BlipCut 是一款在 Discord 上免費創作生成式 AI 影片的應用，能將文字轉換為吸引人的影片。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
BrightTALK
brighttalk.com
BrightTalk是一個平台，專注於創建、託管和分發網絡研討會和視頻內容，幫助企業增強數字參與和潛在客戶生成。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope是一個數字邀請平台，幫助用戶創建、發送精美邀請，並提供RSVP跟蹤、來賓管理等功能。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一個活動管理平台，專為餐廳、酒店和場地提供預訂、付款和活動規劃的一站式解決方案。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps是一款AI演示創建工具，能快速生成交互式演示，支持多語言和即時反饋，兼具內容與設計。
Skedda
skedda.com
Skedda是全球領先的桌面管理平台，簡化辦公空間的預訂和組織，支持團隊在混合辦公環境中高效運作。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro是一款全功能的在線調查軟件，提供調查創建、發佈和數據分析的工具，支持離線數據收集和多渠道反饋。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
RumbleTalk
rumbletalk.com
RumbleTalk是即時聊天平台，幫助在線商業用戶創建社區、增強互動，並支持多種聊天格式和安全性功能。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一款線上民意調查工具，使用者可利用手機進行即時調查、問答和測驗，提升課堂及會議互動。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
Paperless Post
paperlesspost.com
無紙化帖子是一個數字平台，用於創建和管理各種活動的邀請和問候卡，支持個性化設計和即時RSVP跟踪。
Vevox
vevox.com
Vevox是一個即時民意調查和匿名問答平台，增強員工參與度，讓參與者可以透過智能手機或筆記本電腦自由互動。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom是一個可自定義的3D虛擬環境，促進線上協作與互動，適用於各類活動，如會議、學習與社交聚會。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
Eventify
eventify.io
Eventify 是一個雲端事件管理工具，幫助企業組織虛擬會議，提供自定義的與會者體驗，簡化計劃與執行過程。
EventLive
eventlive.pro
EventLive是一款全方位的直播應用程式，支持用手機或專業設備進行實時串流，並允許無限制觀眾參與，適用於各類活動。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq是一款管理聯繫人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳和線上新聞室的應用程式。
myQuiz
myquiz.org
myQuiz是一款在線測驗和互動演示工具，支持多達10萬名參與者，適用於任何設備，幫助教育工作者評估學生知識。
Ticket Generator
ticket-generator.com
票務生成器是一款在線工具，幫助活動組織者輕鬆創建和管理單次使用的活動門票，並透過手機應用驗證。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一個互動體驗平台，允許用戶創建和參加尋寶遊戲及其他活動，以增強社區參與和學習。
Brella
brella.io
Brella是一個活動平台，支持實體、混合及虛擬活動，協助組織者進行內容管理、網絡連接及數據分析。
Townscript
townscript.com
Townscript是一個活動註冊及票務平台，使用戶可創建事件頁面，管理票務及退款，支持多種付款選項及靈活的活動管理。
Virbela
virbela.com
Virbela是一個平台，為遠程工作、學習和活動創建沉浸式虛擬世界，促進社交和協作，提高團隊的連接性與生產力。
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic是一個票務管理平台，提供API、自定義事件頁面及報告工具，幫助活動組織者有效管理門票銷售及客戶互動。
Joi
joi.events
Joi是一款事件管理應用，簡化計劃、組織和執行過程，整合多功能於一平台，提升使用者體驗。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner是一款綜合工具，幫助用戶組織和管理活動，包括時間表、來賓信息和座位安排。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice是一款智慧音訊傳輸應用，適用於現場及線上活動，支持同時翻譯及導覽等，可透過智慧手機或電腦使用，無需額外設備。
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive 是一個互動呈現平台，透過實時數據和工具提升線上與線下會議的觀眾參與度。
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms是一個活動管理平台，提供可自定義的應用程式，方便與會者管理日程、社交及參與互動活動。
ON24
on24.com
ON24是一個數字參與平台，支持網絡研討會和虛擬活動，提供個性化內容和分析工具，幫助企業提高銷售和市場營銷效果。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一個線上票務平台，提供簡化的門票管理與銷售服務，並提供即時的客戶支援。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Balloon
balloon.app
Balloon 是一款平台，幫助企業在網路研討會、活動和會議中創建優質的視頻體驗。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
Premagic
studio.premagic.com
Premagic是一個AI驅動的照片分發平台，用於事件營銷，旨在增強社交媒體互動和提高贊助商的投資回報率。
Glue Up
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Glue Up是一個全方位的CRM平台，幫助組織通過活動、會員管理及數位工具發展社群。包括活動管理、電子郵件行銷等功能。
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