活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 千里達及托巴哥

JRNI

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JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。 JRNI 活動：提供一對多的個人化活動，大規模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客戶關係並提高客戶滿意度和忠誠度。在客戶方面，JRNI Events 提供可根據任何品牌的外觀和感覺進行客製化的預訂旅程，並進行轉換優化，以便輕鬆快速註冊。在員工方面，JRNI 的用戶友好且直觀的活動管理工具使員工可以輕鬆監督活動的關鍵方面，從管理票務到新增/刪除與會者再到虛擬廣播。 JRNI 虛擬排隊：透過減少排隊和等待時間來優化客戶體驗。對於顧客來說，智慧虛擬隊列消除了實際排隊的需要。他們可以輕鬆地從任何設備加入隊列，然後透過電子郵件或簡訊通知接收隊列狀態的更新。在員工方面，JRNI 易於使用的禮賓工具可讓員工輕鬆管理佇列的各個方面，從新增、刪除或重新組織佇列中的客戶，到追蹤客戶詳細資訊和存取結果。 JRNI Analytics：透過追蹤收入和轉化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 來衡量投資回報率並了解您提供的一對一體驗和一對多體驗如何推動價值。透過了解客戶體驗指標（例如等待時間和交貨時間），公司可以確保為客戶提供最好的服務。借助員工能力報告等勞動力優化數據，企業可以改善個人地點、區域和員工層級的勞動力規劃。連接器和可擴展性 透過一系列預先建置的應用程式和生態系統合作夥伴擴展 JRNI 平台的功能。主要連接器提供企業、客戶、通訊、勞動力優化以及搜尋和分析解決方案。此外，JRNI 平台建構在使用 RESTful API 的現代技術堆疊上。借助我們的可擴展性框架，客戶可以透過建立自訂應用程式來擴展平台的核心功能。