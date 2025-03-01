活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Quizizz
quizizz.com
使用quizizz應用在任何地方學習任何東西。您可以親自和遠程研究自己的學習或進行小組測驗，作業和演講。 Quizizz每月在全球的學校，房屋和辦公室中使用超過2000萬人使用。
Airmeet
airmeet.com
AirMeet是世界上第一個構建的世界活動體驗雲（EXC），旨在幫助人們從任何地方融合在一起。超過6,500多家企業使用AirMeet通過身臨其境的體驗和有意義的聯繫來增加其品牌和收入。 AirMeet支持所有活動格式，包括會議，網絡研討會，聚會，研討會，市政廳，職業博覽會，展覽等。康卡斯特（Comcast），福布斯（Forbes），沃爾沃（Volvo），SAP，Hackerrank，多倫多大學（University of Toronto）等品牌每月在全球的Airmeet舉辦數千個活動。這就是我們的一些客戶對我們說的話：“借助AirMeet，我們能夠創建和主持客戶喜歡的吸引人而令人驚嘆的活動體驗。結果，與行業平均水平相比，我們的活動的出勤率將近2倍，這有助於增加600％的銷售轉化率。” Agorapulse CMO Darryl Praill說。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是在線上還是面對面進行，即時視覺效果都將有助於激發聊天、討論和辯論。 3. 從經驗中學習：演示結束後，下載結果並使用您所學到的知識來改進未來的會議、課程或會議。
JotForm
jotform.com
在全球超過2500萬用戶的信任下，Jotform的強大形式和無代碼工具的套件足以適合小型企業，並且足以適應企業。 Jotform幫助組織從忙碌到使用條件邏輯，接受付款，生成報告，自動化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的產品使任何團隊都可以簡化其流程。這些選項是無限的，因為Jotform的10,000個模板，數百個集成和近400個小部件。 Jotform為您的組織提供了解決方案；我們強大的表格完成了！
Confetti
withconfetti.com
Confetti 的使命是顛覆活動策劃產業，透過提供優質體驗和卓越的客戶服務來簡化活動組織者和供應商的流程。 ✨ 我們希望我們的經驗能讓生活變得難忘，並幫助組織建立更強大的團隊和更好的企業文化。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助創建令人驚嘆的簡報。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
Goosechase
goosechase.com
有了Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台（IXP），使領導者，組織和學校能夠參與，激活和教育其社區。 Goosechase在網上創建，但在現實世界中發揮作用，使社區帶著旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰。直觀的平台使得對任何社區產生可重複，有趣和積極的影響變得容易。自2011年在加拿大孵化以來，Goosechase為數十萬全球團隊建設，培訓，籌款，教育，旅遊和娛樂體驗提供了動力。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。 該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
pretix
pretix.eu
pretix 是一款高度複雜的票務軟體，集線上商店、售票處和票務網點為一體，注重隱私和安全。 pretix 提供完整的多語言功能，高度適應您的活動，並可透過外掛程式和 REST API 進行擴充。我們的軟體已成功用於世界各地的會議、節慶、音樂會、表演、展覽、研討會等。我們的定價 - 銷售額的 2.5%（不包括支付提供者） - 無風險且完全透明。
Smeetz
smeetz.com
無論您是想改善票務，跟踪完整的訪問者的旅程，還是要優化工作流程以提高業務效率；我們統一的景點貿易解決方案，人工智能的權力將是您實現目標的盟友。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。
Remo
remo.co
Remo 是一個數位體驗平台，可實現堪比現場活動的互動式會議和活動。在不同桌子、地板和建築物的幫助下，雷莫提供了一個虛擬空間，使人們能夠自由走動並激發自發的“走廊對話”，建立真實、有意義的關係，這種關係在活動之外持續存在。 Remo 支援多種用例，每次都會發現更多用例！如果您從事連線和網路業務，Remo 可用於舉辦網路活動、即時虛擬會議、招聘會、博覽會等！ Remo 是完全安全的平台，支援 GDPR，現在也通過了 SOC2 類型 1 認證。透過 Remo，您可以： 1. 輕鬆建立令人驚嘆的虛擬活動 在 15 分鐘內設定賓客好評如潮的活動。 2. 打破演講者和嘉賓的技術障礙 以令人滿意的方式連接演講者和嘉賓，讓每個人都感到被傾聽、充滿活力和受到啟發。 3. 客製化您的活動空間並為其打造品牌您可以為您的客人創造您想要的環境和體驗4. 展示贊助商以放大您的活動當您為贊助商創造與您的客人建立聯繫的互動機會時，您將獲得信譽和收入。體驗雷莫的魔力！請在此處試用 Remo，享受無風險的 14 天免費試用：https://remo.co/start-free-Trial/。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
boothX
boothx.app
在當今快節奏的商業世界中，有效的活動管理對於公司創造有影響力的體驗並與潛在客戶建立聯繫至關重要。隨著技術的興起，活動組織者越來越依賴創新工具來簡化營運並最大限度地提高投資回報。最近推出的此類解決方案是 BoothX。這個尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活動或貿易展覽的投資回報率、增強潛在客戶開發並降低成本。透過潛在客戶檢索應用程式輕鬆捕獲和管理潛在客戶任何活動最重要的方面之一就是潛在客戶的生成。 BoothX 透過提供適用於 iOS 和 Android 的強大的潛在客戶檢索應用程式來簡化此過程。參展商可以透過掃描與會者證卡或掃描名片或手動輸入資訊來快速、輕鬆地擷取潛在客戶。這消除了對繁瑣的紙質方法的需要，並確保不會錯過任何潛在的線索。追蹤與活動相關的費用參加貿易展覽或活動通常涉及大量的財務投資。從展位租金和差旅費到宣傳材料和人員配備，管理活動成本可能是一項具有挑戰性的任務。然而，boothX 憑藉其整合的費用追蹤功能來救援。該平台使組織能夠輕鬆記錄和監控與每個事件相關的費用。從追蹤展位建造成本到餐飲和行銷材料，boothX 提供了一個集中平台來管理所有與活動相關的費用。這種全面的費用追蹤系統使企業能夠分析其支出模式，識別節省成本的機會，並為未來的事件做出明智的決策。透過清楚了解其財務狀況，活動組織者可以優化預算分配並最大化投資回報。透過降低宣傳品成本來實現永續發展傳統上，活動通常涉及製作大量印刷宣傳品，例如小冊子、傳單和名片。然而，boothX 透過提供數位替代方案來鼓勵更永續的方法。參展商可以利用該平台的抵押品（文件）功能來創建和分發其宣傳材料的電子版本。透過減少對印刷材料的依賴，企業可以大幅降低與印刷、運輸和儲存相關的成本。此外，這種環保方法符合全球日益重視的永續發展和企業社會責任。透過 BoothX，參展商可以有效地展現他們對環境的承諾，同時也能節省金錢。透過電子郵件與客戶進行直接接觸 在當今的數位時代，及時有效的溝通是建立牢固的客戶關係的關鍵。 BoothX 認識到了這一點，並透過其整合的電子郵件功能為參展商提供了與潛在客戶的直接接觸點。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉浸式品牌體驗- 跨越時空透過獨特、精心策劃的體驗為與會者帶來驚喜和愉悅。設計一種能夠傳達您的故事並反映您的品牌的數位體驗。 - 一致且客製化的品牌體驗- 響應式和3D - 靈活的內容和節目- 直播、模擬和點播- 面對面渠道和數字渠道的無縫融合- 與會者人數可從500 人擴展到200,000 多人將參與度提升到新高度建立有意義的聯繫，超越活動當天的時間和空間。在活動之前、期間和之後透過節目為您的社區注入活力。 - 透過人工智慧驅動的配對，將與會者與其他與會者和贊助商聯繫起來- 與其他與會者進行1:1 或小組視訊聊天- 使用社交中心監控社交管道上的對話- 無論與會者身在何處，都可以透過強大的活動應用程式最大限度地提高與會者的參與度- Drive有意義地參與遊戲化和徽章獲得可操作的見解並最大化投資回報率通過統一事件數據的單一來源獲得推動業務成果所需的見解。您的數據是一種設計工具，可以提供強大的與會者體驗。強大的分析和報告入口網站與您的行銷技術堆疊集成，並為您提供有關受眾的即時指標和見解。複雜的活動管理變得簡單透過簡化和自動化後端流程的平台來加強您的活動協作並擴展您的團隊。虛擬或以人為中心的活動技術解決方案中沒有固有的重複工作。 - 註冊與會者 - 管理演講者、參展商和贊助商 - 交付和策劃內容 - 吸引您的社區
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們每月發行超過 100 萬張門票，舉辦各種形式和規模的活動——從英國唯一的浮動木偶劇院到碧昂絲主題的無底早午餐，再到美國各地的聖誕老人洞穴。我們也是世界上最大的獨立票務平台。沒有投資者需要負責，或是成長目標不切實際。這使我們能夠有目的地成長，以便透過 Ticket Tailor 出售的每一張活動門票都能產生積極的影響。我們實現了碳中和（抵消了我們整個歷史上的排放量），每售出一張門票都會向氣候事業捐款，並於2021 年成為經過認證的共益企業，加入了將人類和地球放在第一位的全球企業社區。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一個總部位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽，創建和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用以換取在線票務服務，除非該活動免費。納什維爾，倫敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨爾本，門多薩，馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所在Tresker Sivers EB上在紐約證券交易所上市。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活動的活動管理平台。我們提供強大的活動工具和獨特的見解來建立、培養和掌握與賓客的關係。我們在客製化電子郵件、簡訊和 WhatsApp 通訊、賓客管理、線上和線下活動簽到、即時會議和容量管理、動態座位表、二維碼等方面受到全球品牌和世界知名組織的信賴。
Releventful
app.releventful.com
Releventful 為活動產業企業主提供了一套一體化工具包，旨在讓他們保持井井有條和聯繫，同時節省時間和金錢，
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一個建立社群並促進網路交流的活動平台！遊戲化您的活動、人工智慧連線、與與會者或員工聊天。
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 總部位於科羅拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 於 2019 年創立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的創始人，也是 EMS 調度軟體系統的創建者。 Mazévo 是一個小型而活躍的團隊，致力於提供用於安排房間和活動的最佳軟體以及最佳的客戶服務。 Mazévo 能夠安排您所有的會議、活動和教室空間，無需重複預訂。它是一個基於雲端的現代化系統，具有內建的房間請求和審批流程，可處理所有活動細節，例如房間設置、AV 和餐飲。如果您對空間和服務收費，Mazévo 允許您追蹤所有活動費用。 Mazévo 是適合所有規模組織的完美解決方案，這些組織需要一個能夠輕鬆讓新員工跟上進度並讓每個人都了解所有活動詳細資訊的系統，這樣就不會在混亂中丟失任何內容。請立即訪問我們的網站以了解更多資訊。
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一個活動註冊平台，使教師和活動組織者能夠快速輕鬆地為任何課程、課程、研討會、培訓課程、教育計劃或類似活動創建活動和註冊頁面。它具有領先的技術、簡單易用的現代化用戶介面、最高的行業標準安全性以及一流的客戶服務。 Corsizio 的創建源於我們對教學、學習以及幫助他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和熱情的熱情。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Greenvelope
greenvelope.com
輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解決方案，憑藉其易於使用的平台、全套功能和閃電般的快速設置，將自助票務提升到了一個全新的水平。該解決方案提供品牌活動頁面、內建促銷工具以及靈活的票務和入場選項，因此主辦單位可以在短短幾分鐘內舉辦精彩的活動。這就是鬧鬼景點、節日、旅遊、劇院等選擇 Ticketleap 的原因。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是領先的活動成功平台，可協助您建立現場、線上和混合活動。那種能夠促進有意義的相遇、建立牢固的關係並帶來更好的業務的類型。 Lyyti 的註冊、溝通、報告和回饋自動化功能確保每場活動對參與者和組織者來說都是成功的。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
EventHub
eventhub.net
EventHub 將您的活動參與者連接到他們所需的信息，以便從您的活動中獲得最大收益。 EventHub 利用行動裝置和 HTML5 的強大功能來提供基於與會者的相關工具。
Booked it
booked.it
我們的故事始於 Licklist，它成立於 2015 年，是一個夜生活行業聚集在一起的社區。到 2020 年，我們擁有 60 萬名用戶，年總銷售額 600 萬英鎊，列出了 6,000 個夜生活場所。我們的 Licklist 品牌比以往任何時候都更強大。但我們想加強我們的服務。 2019 年，我們開始為休閒、旅行和酒店業的企業對企業市場提供預訂管理軟體。 2020 年，當我們透過行動點餐和餐桌預訂等技術幫助數百個場所做好在封鎖後重新開放的準備時，事情才真正火熱起來。我們為幫助小型企業過渡到新的工作方式而感到自豪，使他們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。現在，我們有超過 600 家企業使用 Booked it，平均預訂量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我們的預訂軟體易於使用且功能豐富，旨在提高您的場地/活動/節日的可見性，簡化預訂流程以消除購買障礙，並提供可操作的數據以協助提供頂級客戶服務。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款線上註冊和摘要管理軟體，適用於現場、虛擬和混合活動，旨在減輕活動組織者的困擾，並為與會者提供無縫體驗。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。 JRNI 活動：提供一對多的個人化活動，大規模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客戶關係並提高客戶滿意度和忠誠度。在客戶方面，JRNI Events 提供可根據任何品牌的外觀和感覺進行客製化的預訂旅程，並進行轉換優化，以便輕鬆快速註冊。在員工方面，JRNI 的用戶友好且直觀的活動管理工具使員工可以輕鬆監督活動的關鍵方面，從管理票務到新增/刪除與會者再到虛擬廣播。 JRNI 虛擬排隊：透過減少排隊和等待時間來優化客戶體驗。對於顧客來說，智慧虛擬隊列消除了實際排隊的需要。他們可以輕鬆地從任何設備加入隊列，然後透過電子郵件或簡訊通知接收隊列狀態的更新。在員工方面，JRNI 易於使用的禮賓工具可讓員工輕鬆管理佇列的各個方面，從新增、刪除或重新組織佇列中的客戶，到追蹤客戶詳細資訊和存取結果。 JRNI Analytics：透過追蹤收入和轉化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 來衡量投資回報率並了解您提供的一對一體驗和一對多體驗如何推動價值。透過了解客戶體驗指標（例如等待時間和交貨時間），公司可以確保為客戶提供最好的服務。借助員工能力報告等勞動力優化數據，企業可以改善個人地點、區域和員工層級的勞動力規劃。連接器和可擴展性 透過一系列預先建置的應用程式和生態系統合作夥伴擴展 JRNI 平台的功能。主要連接器提供企業、客戶、通訊、勞動力優化以及搜尋和分析解決方案。此外，JRNI 平台建構在使用 RESTful API 的現代技術堆疊上。借助我們的可擴展性框架，客戶可以透過建立自訂應用程式來擴展平台的核心功能。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 專注於有趣的藝術、手工藝和烹飪課程。由於這一重點，我們為該類別提供了比其他提供者更好的體驗。我們提供的小部件可協助教師從自己的網站取得和管理預訂、公共即時預訂日期、私人團體請求以及禮品卡。我們還提供了一個領先的市場，客戶可以在其中發現和預訂附近或虛擬舉辦的數千個課程。我們的使命是為當地藝術家和創客提供支持，以節省時間並賺取更多收入。我們在美國、美國和非洲聯盟設有本地團隊來提供本地支援。我們很榮幸入圍 Digiday 最佳活動平台決賽，並且因積極社會影響而榮獲英國中小企業國家商業獎。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活動註冊軟體，可讓您快速建立活動，讓用戶可以註冊並支付門票。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。
Sparxo
sparxo.com
創造更好的活動。在您的網站上出售門票。適合您發展品牌、社群和 SEO 的活動票務解決方案！還可以辦理登機手續和 POS！