活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

Breakroom

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Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子商務商店，您可以在其中存取數千種 3D 資產，或者您也可以透過自己的資產獲利。 Breakroom 完全可自訂的 3D 環境提供了無限的創造潛力，可以按照您所看到的方式創建您的世界。而且，我們的 Unity SDK 為您提供了無限的自訂機會，讓您可以輕鬆上傳自訂區域、內容、遊戲或您的團隊設計的任何其他 3D 資產。解決方案 身臨其境的體驗 從電影節和時裝秀，到新書發表會和社交活動，Breakroom 一切皆有可能。透過沉浸式品牌體驗吸引數位領域的人們，激發觀眾互動。你有一塊空白畫布來創造任何你想要的東西——虛擬世界是你的牡蠣。數位總部透過完全可自訂的虛擬工作場所重新構想遠端工作。其特色包括會議室、辦公室、禮堂和員工可以相互聯繫和社交的社交空間。透過螢幕和網路攝影機分享、白板和訊息工具，您的數位總部將成為協作活動的中心。虛擬活動 虛擬活動平台可讓您以全新的方式與觀眾聯繫。透過適用於會議、社交活動、展覽等的 3D 虛擬活動解決方案，彌合實體活動和線上活動之間的差距，創造獨特且身臨其境的數位體驗來吸引觀眾。虛擬教室利用 Breakroom 的沉浸式、可客製化的虛擬教室將遠距學習帶入生活。學習者可以在 3D 教室中即時協作和參與，無論身在何處。透過內建的協作和評估工具創造真正的互動式學習體驗，以保持學習者的積極性和參與度。