活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
JotForm
jotform.com
在全球超過2500萬用戶的信任下，Jotform的強大形式和無代碼工具的套件足以適合小型企業，並且足以適應企業。 Jotform幫助組織從忙碌到使用條件邏輯，接受付款，生成報告，自動化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的產品使任何團隊都可以簡化其流程。這些選項是無限的，因為Jotform的10,000個模板，數百個集成和近400個小部件。 Jotform為您的組織提供了解決方案；我們強大的表格完成了！
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 600%，」Agorapulse 首席行銷長 Darryl Praill 說。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它很容易使用。讓您的參與者進行實時民意調查。眾包從您的聽眾那裡提出了最好的問題和想法。通過一些測驗競賽激發您的課程。贏得觀眾的全部關注，並在舞台上提供搖滾明星的表演。 Ahaslides不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全訪問所有幻燈片類型。 Ahaslides是互動和引人入勝的演示文稿的多合一平台。用戶可以添加實時民意調查，測驗，單詞云和問答環節，以促進在教室，會議和活動中的受眾參與。 全球超過200萬教育家和商業專業人員信任Ahaslides。用戶可以為以下方式創建交互式演示文稿 *工作：通過互動會議促進合作和提高生產力。 *教育：促進積極參與以增強學習經驗。 *事件：通過實時觀眾互動提供難忘的事件。 Ahaslides不需要信用卡即可註冊。您可以將Ahaslides用作獨立應用程序，也可以通過與Google幻燈片，PowerPoint，Zoom，MS Teams和RingCentral Events集成。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 將觀眾參與和會議製作結合到一個應用程式中。讓您能夠展示任何內容並吸引每個人，而無需所有尷尬的過渡或摸索。 MeetMoji 適用於任何支援螢幕分享、面對面或同時支援兩者的線上會議平台。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助創建令人驚嘆的簡報。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一個總部位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽，創建和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用以換取在線票務服務，除非該活動免費。納什維爾，倫敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨爾本，門多薩，馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所在Tresker Sivers EB上在紐約證券交易所上市。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體中的長期問題，從而消除了整合的需要。
Tripleseat
tripleseat.com
在單一銷售和活動平台中，您可以在餐廳、飯店或獨特場所舉辦私人活動所需的一切。由於沒有兩個事件是相同的，因此您需要一個能夠以您的快節奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 讓預訂和規劃任何規模的活動變得輕鬆： - 透過自訂報告全面了解您的業務 - 與您的客人更好地溝通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 讓您的整個團隊保持一致
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用於現場和線上活動音訊傳輸的智慧應用程式解決方案。適合： - 同聲傳譯 - 導覽 - 無聲舞台等 您可以使用任何智慧型手機、平板電腦或電腦。無需額外硬件。透過 WIFI 和行動數據工作。作為傳統模擬音訊傳輸系統的靈活雲端替代方案，您可以使用 LiveVoice 舉辦任何規模的會議、商務會議、教會聚會或其他活動。它還使遠端口譯成為可能，因為口譯員可以在世界任何地方工作。您甚至可以將音訊頻道嵌入到您的網站中，例如用於視訊直播或網路研討會的解釋。在現場活動中，聽眾攜帶自己的智慧型手機和耳機，因此不再需要分發設備，而且還可以避免衛生問題。對於發送裝置（例如口譯員），您只需要智慧型手機或電腦即可。由於您不需要任何硬件，因此成本比傳統口譯系統低得多。這使得每個人都負擔得起。透過 LiveVoice，您可以自行管理一切，並根據需要建立任意數量的事件和音訊通道！
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子商務商店，您可以在其中存取數千種 3D 資產，或者您也可以透過自己的資產獲利。 Breakroom 完全可自訂的 3D 環境提供了無限的創造潛力，可以按照您所看到的方式創建您的世界。而且，我們的 Unity SDK 為您提供了無限的自訂機會，讓您可以輕鬆上傳自訂區域、內容、遊戲或您的團隊設計的任何其他 3D 資產。解決方案 身臨其境的體驗 從電影節和時裝秀，到新書發表會和社交活動，Breakroom 一切皆有可能。透過沉浸式品牌體驗吸引數位領域的人們，激發觀眾互動。你有一塊空白畫布來創造任何你想要的東西——虛擬世界是你的牡蠣。數位總部透過完全可自訂的虛擬工作場所重新構想遠端工作。其特色包括會議室、辦公室、禮堂和員工可以相互聯繫和社交的社交空間。透過螢幕和網路攝影機分享、白板和訊息工具，您的數位總部將成為協作活動的中心。虛擬活動 虛擬活動平台可讓您以全新的方式與觀眾聯繫。透過適用於會議、社交活動、展覽等的 3D 虛擬活動解決方案，彌合實體活動和線上活動之間的差距，創造獨特且身臨其境的數位體驗來吸引觀眾。虛擬教室利用 Breakroom 的沉浸式、可客製化的虛擬教室將遠距學習帶入生活。學習者可以在 3D 教室中即時協作和參與，無論身在何處。透過內建的協作和評估工具創造真正的互動式學習體驗，以保持學習者的積極性和參與度。
Smeetz
smeetz.com
無論您是想改善票務，跟踪完整的訪問者的旅程，還是要優化工作流程以提高業務效率；我們統一的景點貿易解決方案，人工智能的權力將是您實現目標的盟友。
ON24
on24.com
ON24 的使命是幫助企業將其上市策略帶入人工智慧時代，並推動具有成本效益的收入成長。透過其領先的智慧參與平台，ON24 使客戶能夠將一流的體驗與個人化和內容相結合，大規模捕捉互聯洞察並採取行動。
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是領先的活動和賓客管理平台，可幫助公司簡化客戶娛樂並提高投資報酬率。它提供方便、簡單的技術來管理企業體育和娛樂門票、創造卓越的賓客生命週期體驗，並即時報告所有參與的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中數百支職業球隊和大學球隊的選擇。 TicketManager 總部位於加州卡拉巴薩斯，在全球設有六個辦事處，每年管理和自動化超過 3000 萬份邀請、註冊和門票。
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy 是下一代活動票務、行銷、管理、情報和收入加速平台，為活動發起人和場館管理者提供必要的工具，以提高出席率、社交媒體曝光度和消費者參與度，並為其顧客提供增強的體驗。 Ticket Fairy 正在幫助大大小小的活動在澳洲、紐西蘭、印度、美國、英國和歐洲最大化其收入潛力，並在東非、新加坡、泰國和馬來西亞進行內測。
The Ticketing
theticketing.co
「The Ticketing」是一個尖端的活動票務平台，它將活動組織者與觀眾無縫連接起來，徹底改變了人們發現、購買和體驗活動的方式。這個用戶友好的平台擁有時尚的介面，為活動組織者提供強大的工具來輕鬆創建和自訂活動。活動主辦單位可以輕鬆設定活動、客製化門票類型並管理座位安排，確保規劃過程順利且有效率。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一個活動註冊平台，使教師和活動組織者能夠快速輕鬆地為任何課程、課程、研討會、培訓課程、教育計劃或類似活動創建活動和註冊頁面。它具有領先的技術、簡單易用的現代化用戶介面、最高的行業標準安全性以及一流的客戶服務。 Corsizio 的創建源於我們對教學、學習以及幫助他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和熱情的熱情。
WhenNow
whennow.com
WhenNow 是一款適用於任何規模活動的線上活動註冊和票務解決方案，允許用戶使用適用於 iOS 和 Android 的本機應用程式建立自訂活動、出售門票以及在活動中簽到與會者。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。 JRNI 活動：提供一對多的個人化活動，大規模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客戶關係並提高客戶滿意度和忠誠度。在客戶方面，JRNI Events 提供可根據任何品牌的外觀和感覺進行客製化的預訂旅程，並進行轉換優化，以便輕鬆快速註冊。在員工方面，JRNI 的用戶友好且直觀的活動管理工具使員工可以輕鬆監督活動的關鍵方面，從管理票務到新增/刪除與會者再到虛擬廣播。 JRNI 虛擬排隊：透過減少排隊和等待時間來優化客戶體驗。對於顧客來說，智慧虛擬隊列消除了實際排隊的需要。他們可以輕鬆地從任何設備加入隊列，然後透過電子郵件或簡訊通知接收隊列狀態的更新。在員工方面，JRNI 易於使用的禮賓工具可讓員工輕鬆管理佇列的各個方面，從新增、刪除或重新組織佇列中的客戶，到追蹤客戶詳細資訊和存取結果。 JRNI Analytics：透過追蹤收入和轉化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 來衡量投資回報率並了解您提供的一對一體驗和一對多體驗如何推動價值。透過了解客戶體驗指標（例如等待時間和交貨時間），公司可以確保為客戶提供最好的服務。借助員工能力報告等勞動力優化數據，企業可以改善個人地點、區域和員工層級的勞動力規劃。連接器和可擴展性 透過一系列預先建置的應用程式和生態系統合作夥伴擴展 JRNI 平台的功能。主要連接器提供企業、客戶、通訊、勞動力優化以及搜尋和分析解決方案。此外，JRNI 平台建構在使用 RESTful API 的現代技術堆疊上。借助我們的可擴展性框架，客戶可以透過建立自訂應用程式來擴展平台的核心功能。
Eventsize
eventsize.com
體驗生活！尋找活動並參加您所在城市即將舉行的活動
EventHub
eventhub.net
EventHub 將您的活動參與者連接到他們所需的信息，以便從您的活動中獲得最大收益。 EventHub 利用行動裝置和 HTML5 的強大功能來提供基於與會者的相關工具。
Booked it
booked.it
我們的故事始於 Licklist，它成立於 2015 年，是一個夜生活行業聚集在一起的社區。到 2020 年，我們擁有 60 萬名用戶，年總銷售額 600 萬英鎊，列出了 6,000 個夜生活場所。我們的 Licklist 品牌比以往任何時候都更強大。但我們想加強我們的服務。 2019 年，我們開始為休閒、旅行和酒店業的企業對企業市場提供預訂管理軟體。 2020 年，當我們透過行動點餐和餐桌預訂等技術幫助數百個場所做好在封鎖後重新開放的準備時，事情才真正火熱起來。我們為幫助小型企業過渡到新的工作方式而感到自豪，使他們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。現在，我們有超過 600 家企業使用 Booked it，平均預訂量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我們的預訂軟體易於使用且功能豐富，旨在提高您的場地/活動/節日的可見性，簡化預訂流程以消除購買障礙，並提供可操作的數據以協助提供頂級客戶服務。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款線上註冊和摘要管理軟體，適用於現場、虛擬和混合活動，旨在減輕活動組織者的困擾，並為與會者提供無縫體驗。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 專注於有趣的藝術、手工藝和烹飪課程。由於這一重點，我們為該類別提供了比其他提供者更好的體驗。我們提供的小部件可協助教師從自己的網站取得和管理預訂、公共即時預訂日期、私人團體請求以及禮品卡。我們還提供了一個領先的市場，客戶可以在其中發現和預訂附近或虛擬舉辦的數千個課程。我們的使命是為當地藝術家和創客提供支持，以節省時間並賺取更多收入。我們在美國、美國和非洲聯盟設有本地團隊來提供本地支援。我們很榮幸入圍 Digiday 最佳活動平台決賽，並且因積極社會影響而榮獲英國中小企業國家商業獎。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活動註冊軟體，可讓您快速建立活動，讓用戶可以註冊並支付門票。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流量和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推廣和銷售活動門票最簡單的平台。 Ticketbud 的活動註冊軟體可讓您在 5 分鐘內完成設定並出售門票。我們的內部處理器每天為您提供付款，這意味著您不再需要等到活動結束後才能獲得付款！最後，我們的客戶體驗團隊能夠熟練地為您提供所需的任何協助。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。
Eventbee
eventbee.com
易於使用的線上註冊和活動票務軟體。線上銷售活動門票，並使用 Eventbee 平台立即收到資金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活動的活動管理平台。我們提供強大的活動工具和獨特的見解來建立、培養和掌握與賓客的關係。我們在客製化電子郵件、簡訊和 WhatsApp 通訊、賓客管理、線上和線下活動簽到、即時會議和容量管理、動態座位表、二維碼等方面受到全球品牌和世界知名組織的信賴。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是領先的活動成功平台，可協助您建立現場、線上和混合活動。那種能夠促進有意義的相遇、建立牢固的關係並帶來更好的業務的類型。 Lyyti 的註冊、溝通、報告和回饋自動化功能確保每場活動對參與者和組織者來說都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解決方案，憑藉其易於使用的平台、全套功能和閃電般的快速設置，將自助票務提升到了一個全新的水平。該解決方案提供品牌活動頁面、內建促銷工具以及靈活的票務和入場選項，因此主辦單位可以在短短幾分鐘內舉辦精彩的活動。這就是鬧鬼景點、節日、旅遊、劇院等選擇 Ticketleap 的原因。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Greenvelope
greenvelope.com
輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在線銷售門票並舉辦您有史以來最成功的活動。 TicketSpice 易於使用、高度可自訂且價格實惠。每張票只需 0.99 美元，您可以節省數千美元，同時提供無縫簡單的票務體驗。 TicketSpice 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、定時票務、預約座位、行動掃描、票房、商品選項等。如果您對昂貴且限制性的票務系統感到沮喪，這些系統將其徽標放在您的票務頁面頂部，您一定會喜歡 TicketSpice 如何幫助您控制整個票務體驗。 TicketSpice 為您提供一個平台，其中包含銷售門票、管理與會者、捕獲數據等所需的一切。憑藉超過 60,000 名客戶和 12 年的經驗，我們將指導您舉辦有史以來最成功、最有利可圖的活動。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
Monterosa
monterosa.co
一個平台，粉絲持續參與 歡迎來到互動雲。快速將數位產品遊戲化的屢獲殊榮的方式。
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款互動式簡報軟體，可協助您在線上或現場商務會議、大會、研討會等期間與觀眾互動。
VoxVote
voxvote.com
免費的觀眾回饋系統，可與觀眾進行現場投票。 使用任何智慧型手機瀏覽器透過網路投票。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家線上投票軟體和服務供應商，可讓您輕鬆進行公平、安全、有效的投票和選舉。選擇我們簡單的自我管理平台或全方位服務的投票管理。我們的現代投票功能簡化了您的決策過程。