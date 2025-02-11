活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇利南

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
Smeetz
smeetz.com
無論您是想改善票務、追蹤完整的訪客旅程，還是想優化工作流程以提高業務效率；我們的統一景點商務解決方案由人工智慧提供支持，將成為您實現目標的盟友。
EventRegist
eventregist.com
賽事登記是任何人都可以輕鬆宣布賽事、預結算和申請、參與者管理的服務。
AttendStar
attendstar.com
活動票務軟體+行銷與物流。與合作夥伴一起舉辦一場精彩的活動，引導您參加一場有利可圖且神奇的活動。
Weezevent
weezevent.com
在幾分鐘內建立您的客製化線上門票。只需點擊幾下即可建立和發布您的活動，或將票務外掛程式整合到您的網站和 Facebook 頁面，然後準備出售您的門票、發送邀請、註冊與會者並在線上管理您的會員資格！
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是領先的活動和賓客管理平台，可幫助公司簡化客戶娛樂並提高投資報酬率。它提供方便、簡單的技術來管理企業體育和娛樂門票、創造卓越的賓客生命週期體驗，並即時報告所有參與的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中數百支職業球隊和大學球隊的選擇。 TicketManager 總部位於加州卡拉巴薩斯，在全球設有六個辦事處，每年管理和自動化超過 3000 萬份邀請、註冊和門票。
The Ticketing
theticketing.co
「The Ticketing」是一個尖端的活動票務平台，它將活動組織者與觀眾無縫連接起來，徹底改變了人們發現、購買和體驗活動的方式。這個用戶友好的平台擁有時尚的介面，為活動組織者提供強大的工具來輕鬆創建和自訂活動。活動主辦單位可以輕鬆設定活動、客製化門票類型並管理座位安排，確保規劃過程順利且有效率。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一個活動註冊平台，使教師和活動組織者能夠快速輕鬆地為任何課程、課程、研討會、培訓課程、教育計劃或類似活動創建活動和註冊頁面。它具有領先的技術、簡單易用的現代化用戶介面、最高的行業標準安全性以及一流的客戶服務。 Corsizio 的創建源於我們對教學、學習以及幫助他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和熱情的熱情。
WhenNow
whennow.com
WhenNow 是一款適用於任何規模活動的線上活動註冊和票務解決方案，允許用戶使用適用於 iOS 和 Android 的本機應用程式建立自訂活動、出售門票以及在活動中簽到與會者。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。 JRNI 活動：提供一對多的個人化活動，大規模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客戶關係並提高客戶滿意度和忠誠度。在客戶方面，JRNI Events 提供可根據任何品牌的外觀和感覺進行客製化的預訂旅程，並進行轉換優化，以便輕鬆快速註冊。在員工方面，JRNI 的用戶友好且直觀的活動管理工具使員工可以輕鬆監督活動的關鍵方面，從管理票務到新增/刪除與會者再到虛擬廣播。 JRNI 虛擬排隊：透過減少排隊和等待時間來優化客戶體驗。對於顧客來說，智慧虛擬隊列消除了實際排隊的需要。他們可以輕鬆地從任何設備加入隊列，然後透過電子郵件或簡訊通知接收隊列狀態的更新。在員工方面，JRNI 易於使用的禮賓工具可讓員工輕鬆管理佇列的各個方面，從新增、刪除或重新組織佇列中的客戶，到追蹤客戶詳細資訊和存取結果。 JRNI Analytics：透過追蹤收入和轉化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 來衡量投資回報率並了解您提供的一對一體驗和一對多體驗如何推動價值。透過了解客戶體驗指標（例如等待時間和交貨時間），公司可以確保為客戶提供最好的服務。借助員工能力報告等勞動力優化數據，企業可以改善個人地點、區域和員工層級的勞動力規劃。連接器和可擴展性 透過一系列預先建置的應用程式和生態系統合作夥伴擴展 JRNI 平台的功能。主要連接器提供企業、客戶、通訊、勞動力優化以及搜尋和分析解決方案。此外，JRNI 平台建構在使用 RESTful API 的現代技術堆疊上。借助我們的可擴展性框架，客戶可以透過建立自訂應用程式來擴展平台的核心功能。
Eventsize
eventsize.com
體驗生活！尋找活動並參加您所在城市即將舉行的活動
EventHub
eventhub.net
EventHub 將您的活動參與者連接到他們所需的信息，以便從您的活動中獲得最大收益。 EventHub 利用行動裝置和 HTML5 的強大功能來提供基於與會者的相關工具。
Booked it
booked.it
我們的故事始於 Licklist，它成立於 2015 年，是一個夜生活行業聚集在一起的社區。到 2020 年，我們擁有 60 萬名用戶，年總銷售額 600 萬英鎊，列出了 6,000 個夜生活場所。我們的 Licklist 品牌比以往任何時候都更強大。但我們想加強我們的服務。 2019 年，我們開始為休閒、旅行和酒店業的企業對企業市場提供預訂管理軟體。 2020 年，當我們透過行動點餐和餐桌預訂等技術幫助數百個場所做好在封鎖後重新開放的準備時，事情才真正火熱起來。我們為幫助小型企業過渡到新的工作方式而感到自豪，使他們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。現在，我們有超過 600 家企業使用 Booked it，平均預訂量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我們的預訂軟體易於使用且功能豐富，旨在提高您的場地/活動/節日的可見性，簡化預訂流程以消除購買障礙，並提供可操作的數據以協助提供頂級客戶服務。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款線上註冊和摘要管理軟體，適用於現場、虛擬和混合活動，旨在減輕活動組織者的困擾，並為與會者提供無縫體驗。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 專注於有趣的藝術、手工藝和烹飪課程。由於這一重點，我們為該類別提供了比其他提供者更好的體驗。我們提供的小部件可協助教師從自己的網站取得和管理預訂、公共即時預訂日期、私人團體請求以及禮品卡。我們還提供了一個領先的市場，客戶可以在其中發現和預訂附近或虛擬舉辦的數千個課程。我們的使命是為當地藝術家和創客提供支持，以節省時間並賺取更多收入。我們在美國、美國和非洲聯盟設有本地團隊來提供本地支援。我們很榮幸入圍 Digiday 最佳活動平台決賽，並且因積極社會影響而榮獲英國中小企業國家商業獎。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活動註冊軟體，可讓您快速建立活動，讓用戶可以註冊並支付門票。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流量和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推廣和銷售活動門票最簡單的平台。 Ticketbud 的活動註冊軟體可讓您在 5 分鐘內完成設定並出售門票。我們的內部處理器每天為您提供付款，這意味著您不再需要等到活動結束後才能獲得付款！最後，我們的客戶體驗團隊能夠熟練地為您提供所需的任何協助。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。
Eventbee
eventbee.com
易於使用的線上註冊和活動票務軟體。線上銷售活動門票，並使用 Eventbee 平台立即收到資金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活動的活動管理平台。我們提供強大的活動工具和獨特的見解來建立、培養和掌握與賓客的關係。我們在客製化電子郵件、簡訊和 WhatsApp 通訊、賓客管理、線上和線下活動簽到、即時會議和容量管理、動態座位表、二維碼等方面受到全球品牌和世界知名組織的信賴。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是領先的活動成功平台，可協助您建立現場、線上和混合活動。那種能夠促進有意義的相遇、建立牢固的關係並帶來更好的業務的類型。 Lyyti 的註冊、溝通、報告和回饋自動化功能確保每場活動對參與者和組織者來說都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解決方案，憑藉其易於使用的平台、全套功能和閃電般的快速設置，將自助票務提升到了一個全新的水平。該解決方案提供品牌活動頁面、內建促銷工具以及靈活的票務和入場選項，因此主辦單位可以在短短幾分鐘內舉辦精彩的活動。這就是鬧鬼景點、節日、旅遊、劇院等選擇 Ticketleap 的原因。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Greenvelope
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輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
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evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一個建立社群並促進網路交流的活動平台！遊戲化您的活動、人工智慧連線、與與會者或員工聊天。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Time.ly
time.ly
及時的活動票務軟體是一個基於網路的全方位服務活動票務系統。控制活動門票銷售。線上和售票處出售虛擬和現場活動的門票。 - 透過白標解決方案增加網站流量並提升您的品牌，讓您掌控您的活動品牌。 - 支援所有類型的活動，如藝術、音樂、運動和旅遊。 - 與任何類型的活動場所相容：劇院、博物館、當地景點、節慶等。 - 易於設定、學習和使用。 - 行動友善。 - 簡單安全的結帳。 - 即時報告和分析。
Sparxo
sparxo.com
創造更好的活動。在您的網站上出售門票。適合您發展品牌、社群和 SEO 的活動票務解決方案！還可以辦理登機手續和 POS！
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
ThoughtExchange
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ThoughtExchange 是人工智慧參與和體驗平台，可加深參與、增強數據並提供更快、更輕鬆的分析和操作，讓您不會浪費任何時間。 ✔️ 透過更豐富、更個人化的互動來獲得更好的見解。從多種方法中進行選擇，以統一定量和定性資料收集並揭示細微差別。 ✔️ 透過在 ThoughtExchange 平台中整合人工智慧分析，參與者的見解可以在幾分鐘而不是幾個月的時間內轉化為可操作的、有針對性的解決方案。 ✔️ 人工智慧分析您的參與數據，將其與您組織的背景資訊結合，並在幾秒鐘內為個人或團體制定個人化的行動計畫。無論您是專注於長期核心參與還是希望獲得臨時回饋，ThoughtExchange 都可以在一個平台上支援您的所有參與計劃。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全端線上調查軟體，協助您收集資料並使用相同工具執行定量和定性分析。其易於使用的軟體包括用於建立、分發和分析線上調查、民意調查、測試和測驗的產品。 QuestionPro 包括 350 多個免費調查範本和 40 多種問題類型、15 多種邏輯類型以及廣泛的調查報告。它提供了透過電子郵件、整合彈出視窗、簡訊、二維碼和社交媒體管道接觸受訪者的工具。其離線行動應用程式讓您即使在網路連線有限或沒有網路連線的區域也可以收集參與者的資料。您可以使用自訂主題、徽標、顏色等來標記您的調查。 其現成的自訂主題使您能夠使用徽標、顏色、字體等建立品牌調查。即時報告儀表板提供了調查績效的快速概覽，以及進一步深入分析的功能。它提供 40 多種定量和定性資料報告，可以匯出為 PDF、Word、SPSS 和 Excel 等標準格式。 QuestionPro 調查符合 GDPR、ISO 27001、HIPAA 等資料隱私和安全法規。它支援與 20 多個第三方應用程式集成，包括 CRM、行銷自動化和生產力工具。最重要的是，其客戶支援團隊每天 24 小時提供服務，以確保您的專案成功！ 它在 100 個國家/地區擁有超過 1000 萬用戶，20 多年來一直為財富 100 強公司、學術機構、小型企業和個人研究人員提供調查軟體。 立即嘗試 Essentials 帳戶。它終身免費，不需要信用卡，並具有 80 多項功能——調查軟體行業中最高的功能！
MeetingPulse
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MeetingPulse 是市場領導者，為民意調查、問答、調查、抽獎和其他受眾參與工具提供強大、靈活的互動平台。
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sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助創建令人驚嘆的簡報。
AhaSlides
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吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
ElectionBuddy
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ElectionBuddy 是一個基於雲端的現代化投票和會議平台，使協會、工會、非營利組織、宗教團體、房主協會、大學和 K-12 學校能夠簡化投票。它為組織提供了最安全、有效和靈活的方式，以完全自信和透明的方式進行虛擬投票和選舉。 ElectionBuddy 已為 1900 萬選民進行了超過 132,000 次選舉。
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家線上投票軟體和服務供應商，可讓您輕鬆進行公平、安全、有效的投票和選舉。選擇我們簡單的自我管理平台或全方位服務的投票管理。我們的現代投票功能簡化了您的決策過程。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一個針對員工參與度的即時投票和匿名問答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我們的用戶評為第一名，它為參與者（無論身在何處）提供平等發言權的機會，使虛擬會議和混合會議不容錯過。參與者可以使用 Vevox 應用程式自由互動，透過智慧型手機或筆記型電腦回答民意調查或參與問答。為您的員工提供發言權並聽取他們的反饋從未如此簡單。 是什麼讓它這麼好？ Vevox 是目前最直觀的員工敬業度技術，具有用戶友好的功能，這些功能已與像您這樣的客戶合作進行了微調。 Vevox 用戶表示，他們的混合通訊會議已經發生了轉變。入門快速簡單，該平台可以作為獨立工具獨立運行，也可以與您現有的會議技術（包括Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技術）無縫集成，為成功舉辦和參與混合會議提供一站式解決方案。讓您的會議更具互動性、民主性，而且更有趣！
Crowdpurr
crowdpurr.com
透過瑣事、排行榜等為您的活動增添樂趣…免費！ Crowdpurr 可協助您為現場、虛擬和混合活動創建有趣的互動式行動體驗。
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。 立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
VoxVote
voxvote.com
免費的觀眾回饋系統，可與觀眾進行現場投票。 使用任何智慧型手機瀏覽器透過網路投票。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 將觀眾參與和會議製作結合到一個應用程式中。讓您能夠展示任何內容並吸引每個人，而無需所有尷尬的過渡或摸索。 MeetMoji 適用於任何支援螢幕分享、面對面或同時支援兩者的線上會議平台。
Showpass
showpass.com
Showpass 是活動技術、主要票務和分銷以及為數以萬計的活動主辦方提供混合體驗（現場、虛擬和串流媒體）的全球領導者。 Showpass 提供對全球發行和發現管道的訪問，包括 Facebook 的本地票務、Google Reserve 和專有的出版商網路。 Showpass 為複雜的活動、大型組織和大容量活動製作人創建解決方案，並很自豪能夠為數百萬客戶提供服務。
Eventix
eventix.io
為轉換而創建的線上票務軟體 (SaaS)。我們幫助各種規模的活動組織者快速、無縫地售罄他們的活動。受到全球超過 16,000 家客戶的信賴。 https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一個高效的活動票務平台，可為活動主持人和與會者創造無縫體驗。借助 Yapsody，活動組織者可以製作可自訂的門票、追蹤門票銷售情況，並透過社交媒體整合和電子郵件行銷等功能來宣傳他們的活動。演示者可以透過 14 多個支付網關接受付款，並透過電子郵件、列印甚至上門簽到來交付門票，打造無憂無慮的體驗。 Yapsody 具有競爭力的價格、卓越的客戶服務和一系列功能，使其成為各類活動組織者的首選，是打造成功活動的一站式商店。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一個自助服務平台，您可以透過虛擬或面對面方式出售門票或預訂您的活動或課程。今天就報名吧！