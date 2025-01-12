活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是在線上還是面對面進行，即時視覺效果都將有助於激發聊天、討論和辯論。 3. 從經驗中學習：演示結束後，下載結果並使用您所學到的知識來改進未來的會議、課程或會議。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim 是一個創新的虛擬活動平台，具有互動功能，可幫助您舉辦引人入勝的活動。憑藉可自訂的 3D 虛擬展位、即時聊天和視訊以及有關訪客參與度的詳細報告，ExpoSim 非常適合舉辦虛擬博覽會、貿易展覽等。我們的主要價值在於提供無縫、無憂的活動管理體驗，最大限度地提高與會者的參與度和曝光度。我們也正在探索元宇宙的實施，以將我們的平台提升到一個新的水平。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子商務商店，您可以在其中存取數千種 3D 資產，或者您也可以透過自己的資產獲利。 Breakroom 完全可自訂的 3D 環境提供了無限的創造潛力，可以按照您所看到的方式創建您的世界。而且，我們的 Unity SDK 為您提供了無限的自訂機會，讓您可以輕鬆上傳自訂區域、內容、遊戲或您的團隊設計的任何其他 3D 資產。解決方案 身臨其境的體驗 從電影節和時裝秀，到新書發表會和社交活動，Breakroom 一切皆有可能。透過沉浸式品牌體驗吸引數位領域的人們，激發觀眾互動。你有一塊空白畫布來創造任何你想要的東西——虛擬世界是你的牡蠣。數位總部透過完全可自訂的虛擬工作場所重新構想遠端工作。其特色包括會議室、辦公室、禮堂和員工可以相互聯繫和社交的社交空間。透過螢幕和網路攝影機分享、白板和訊息工具，您的數位總部將成為協作活動的中心。虛擬活動 虛擬活動平台可讓您以全新的方式與觀眾聯繫。透過適用於會議、社交活動、展覽等的 3D 虛擬活動解決方案，彌合實體活動和線上活動之間的差距，創造獨特且身臨其境的數位體驗來吸引觀眾。虛擬教室利用 Breakroom 的沉浸式、可客製化的虛擬教室將遠距學習帶入生活。學習者可以在 3D 教室中即時協作和參與，無論身在何處。透過內建的協作和評估工具創造真正的互動式學習體驗，以保持學習者的積極性和參與度。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可客製化的活動平台，用於舉辦虛擬和混合活動。無論您的活動如何，無論您的觀眾規模大小，都可以按照您的方式進行組織並無縫交付。會議、現場表演、發表會、貿易展覽、展覽、直播、學術專案等都可以透過我們完全由使用者控制的平台來組織、管理和交付
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一體化活動直播應用程式和平台。它允許用戶使用智慧型手機或專業設備進行直播，並邀請客人從任何設備加入。它適用於任何國家。觀看者數量沒有限制，影片可以點播長達一年。該應用程式具有多種功能，包括暫停和恢復串流媒體、下載和備份影片以及使用徽標、歡迎訊息和封面圖像或影片自訂活動頁面。 EventLive 按事件定價，購買多個事件可享折扣。沒有訂閱。它提供退款保證和真正的人力支援。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo 幫助創造難忘的活動體驗。開始到結束。我們為各種規模的現場、虛擬和混合活動提供一體化解決方案。我們的活動管理平台可增強您的活動體驗、提高參與度、聯繫與會者並建立代表網絡。從自助註冊/票務平台到客製化的活動行動/網路應用程式以及介於兩者之間的一切，我們使您能夠創造最佳的活動體驗。
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast 提供了一種有效且愉快的方式來管理您的創意專案。這個直覺的活動管理和串流平台使活動經理、場地、AV 工作人員以及最重要的是您的與會者可以輕鬆設定和運行活動。它有一個內建的虛擬活動票務系統，能夠進行串流媒體（有或沒有門票），可用於混合活動，並且能夠設定完整的線上會議，具有贊助商、演講者簡介、頭像、社交連結等功能、Slido整合等等！
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。 票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： • 創建客製化的議程和時間表。 • 在一處管理與會者、演講者、贊助商和參展商。 • 存取詳細的分析和報告以更好地為策略決策提供資訊。 • 輕鬆概覽和管理房間清單和旅行行程。互動性擴大您的影響範圍，讓您的活動更具包容性，讓更多人無論身在何處都可以加入，同時提供引人入勝的學習體驗： • 直播和協作• 即時民意調查和問答會議• 虛擬社交機會我們的平台對使用者友好，旨在使活動體驗順暢高效。不要錯過這個提升您的下一次活動並給與會者留下持久印象的機會。請立即聯絡我們以了解更多資訊並安排演示。
Tripleseat
tripleseat.com
在單一銷售和活動平台中，您可以在餐廳、飯店或獨特場所舉辦私人活動所需的一切。由於沒有兩個事件是相同的，因此您需要一個能夠以您的快節奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 讓預訂和規劃任何規模的活動變得輕鬆： - 透過自訂報告全面了解您的業務 - 與您的客人更好地溝通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 讓您的整個團隊保持一致
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一體化 AI 支援的通訊平台，可協助您管理網路研討會、視訊會議、虛擬活動、現場活動註冊、即時互動等。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企業影片平台，用於創建具有專業外觀的視聽內容和線上活動，具有出色的視覺和互動體驗，可幫助您脫穎而出，最大限度地提高觀眾參與度並改善內容策略的結果。 Watchity 的競爭優勢在於其獨特而全面的組合，包括數據驅動的活動和內容管理功能、專業直播和點播影片製作、多通路網路、內部網路和社群媒體分發以及觀眾參與和互動。 Watchity 為網路研討會和互動活動、社交網路串流媒體以及視訊錄製和編輯提供具體的解決方案，以提高內容水平並將其轉化為難忘的體驗，以喚醒觀眾的更多情感並強化品牌定位。 ** 社群影片 - 為社群媒體製作內容和活動： - 現場活動和視聽內容的製作和分發簡單快速。 - 適合每個社交網路的類似電視的視頻，包含圖表、場景、過渡等等。 - 跨所有社交媒體帳戶的多流，具有適應的格式和無限的容量。 - 從直播中產生剪輯並輕鬆分享，無需等待直播結束。 ** 網路研討會和活動 - 創建互動且專業的網路研討會和活動： - 透過登陸頁面、註冊、電子郵件自動化、互動和報告對事件進行端到端管理。 - 動態、類似電視的視頻，包含圖形、場景、過渡等等。 - 安全、使用者友善的互動式活動室，配有全高清串流媒體和觀看控制。 - 嵌入程式碼以將活動室整合到您自己的網站或入口網站中，並根據您的品牌對其進行完全自訂。 ** 內容中心 - 為您的公司入口網站錄製、編輯和分享影片： - 上傳您的影片、新增標籤、分類到集合中、保護它們並向您的觀眾發布。 - 使用網路攝影機錄製影片並對其進行編輯以添加簡介、字幕、背景音樂等。 - 基於瀏覽器的嵌入式影片播放器，具有自適應多位元速率串流和進階觀看控制。 - 影片分析，用於發現和分析有關觀眾內容消費的所有資訊。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet 是一個創新的 SaaS 活動平台，適用於現場、虛擬和混合活動。該平台使組織者能夠透過易於使用的活動管理以及通訊網路和應用程式工具吸引觀眾，從而舉辦具有投資回報率的貿易展覽和會議。創建無限的直播、會議、展覽廳、參展商的虛擬展位和贊助商的資料。透過網路和應用程式推播通知、視訊和文字討論、聊天、線上和即時會議來吸引與會者。為贊助商和參展商提供強大的促銷和溝通工具，幫助他們吸引更多客戶。追蹤用戶在活動中的活動並即時取得詳細報告。
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 財富 500 強企業信賴的領先線上票務和活動管理平台。強大的功能包括電子郵件邀請、線上註冊和回覆、自訂資料收集、賓客名單管理、選單首選項、子活動管理、活動隱私/排他性、拖放座位表、簽到等等。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一個虛擬活動平台，讓活動組織者可以輕鬆簡單地將觀眾聚集在一起、建立人際網絡並建立有意義的關係。 Meetaway 幫助您的與會者結識他們想認識的人。在設定活動時，主辦單位可以設定反映活動和觀眾目標的配對標準，與會者還可以告訴 Meetaway 他們具體想見誰（或想避開誰）。 Meetaway 會獲取這些訊息，進行最佳匹配，並自動輪換與會者進行一系列 1:1 對話。使用者體驗是線性且無縫的，設定過程直觀且簡單。透過 Meetaway，您可以舉辦獨立的社交活動或將其合併為大型虛擬活動或會議的一部分。與面對面交流相比，與會者更喜歡透過 Meetaway 進行交流 - 快來了解原因吧！
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
我們讓複雜變得簡單。 Deal Room 是一款簡單的一體化活動管理平台，適用於現場、虛擬和混合活動。簡單地組織一下。只需定制即可。簡單的網路。 - 具有全面功能的最佳網路體驗 - 內建功能和整合- 虛擬、混合和現場活動解決方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能輕鬆組織活動。 -一對一會議、透過提前預訂與與會者互動、有效的社交網絡-無限數量的並行會議、圓桌會議、分組討論室-使用綜合分析工具捕獲潛在客戶-與票務、流媒體和工作室平台集成-提供專屬的真正客戶支援活動成功團隊 - 贊助商和參展商的虛擬世博區 我們為活動組織者提供網路工具，以提高與會者的工作效率並增強活動體驗。在 Deal Room 平台上，活動參與者可以存取彼此的個人資料以進行聯繫和會面。參展商可以邀請與會者到他們的展位並管理會議。此功能還可以幫助他們管理員工隊伍以適應預定的會議。請造訪 https://www.dealroomevents.com/ 以了解更多資訊。 https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
Azavista
azavista.com
Azavista 是為旨在簡化活動策劃流程的企業活動組織者提供的解決方案。我們提供一整套適合您日曆中任何活動的活動技術解決方案，幫助您提高效率、改善溝通和生產力並提高出席率。透過一系列廣泛的模組和功能，使用者可以透過一個介面設定多個活動、與 CRM 和行銷自動化系統整合、管理註冊、專案管理等。我們還提供簽到應用程式和參與者活動應用程序，無需您的開發團隊的幫助即可在幾分鐘內建立和自訂。我們創建了一個靈活、創新、易於使用的完整平台。輕鬆適應新的和不斷變化的趨勢和市場需求，這意味著策劃者始終可以達到他們的活動期望。自 2011 年成立以來，成千上萬的活動策劃者使用我們的平台提高了效率和生產力，使他們能夠舉辦更好的活動。
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉浸式品牌體驗- 跨越時空透過獨特、精心策劃的體驗為與會者帶來驚喜和愉悅。設計一種能夠傳達您的故事並反映您的品牌的數位體驗。 - 一致且客製化的品牌體驗- 響應式和3D - 靈活的內容和節目- 直播、模擬和點播- 面對面渠道和數字渠道的無縫融合- 與會者人數可從500 人擴展到200,000 多人將參與度提升到新高度建立有意義的聯繫，超越活動當天的時間和空間。在活動之前、期間和之後透過節目為您的社區注入活力。 - 透過人工智慧驅動的配對，將與會者與其他與會者和贊助商聯繫起來- 與其他與會者進行1:1 或小組視訊聊天- 使用社交中心監控社交管道上的對話- 無論與會者身在何處，都可以透過強大的活動應用程式最大限度地提高與會者的參與度- Drive有意義地參與遊戲化和徽章獲得可操作的見解並最大化投資回報率通過統一事件數據的單一來源獲得推動業務成果所需的見解。您的數據是一種設計工具，可以提供強大的與會者體驗。強大的分析和報告入口網站與您的行銷技術堆疊集成，並為您提供有關受眾的即時指標和見解。複雜的活動管理變得簡單透過簡化和自動化後端流程的平台來加強您的活動協作並擴展您的團隊。虛擬或以人為中心的活動技術解決方案中沒有固有的重複工作。 - 註冊與會者 - 管理演講者、參展商和贊助商 - 交付和策劃內容 - 吸引您的社區
streamGo
streamgo.events
我們想要與眾不同。我們啟動 StreamGo 是為了讓線上活動變得更好。對於品牌和與會者都更好。長期以來，線上活動意味著演示者必須花費更多的時間來學習系統而不是學習其內容。與會者必須下載並安裝程式才能觀看活動。活動期間，視訊和音訊串流會在沒有任何警告的情況下遺失、緩衝並完全消失。坦白說，這是一團糟，我們可以做得更好。我們現在的目標，和剛開始時一樣；我們專注於卓越的客戶服務，幫助品牌吸引線上活動受眾。 StreamGo 幫助索尼、輝瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌講述他們最重要的故事。我們也很樂意為您提供協助。
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失 ✔ 隨時隨地訪問可操作的與會者和活動資料 ✔ 能夠大規模執行多個活動 ✔ 2023 年提供 5 星級客戶服務，Attendease加入了Tripleseat大家庭。 Tripleseat 是飯店業排名第一的賓客和活動管理軟體。我們與領先的場館目錄 EventUp 一起服務並幫助酒店和活動產業發展。在此處查看 Tripleseat 的個人資料：https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Prosple
prosple.com
Prosple’s 為亞太地區超過 400 萬名學生和應屆畢業生提供協助。我們與亞太地區 180 多個職業服務團隊合作，為學生提供數千個本地和國際機會，並幫助提供高品質的職業準備內容，幫助學生找到第一份工作。
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活動組織者能夠透過精美的活動管理技術創建有意義的虛擬、現場和混合活動，該技術可以在每個接觸點進行完全自訂和白色標籤。透過 Eventcube，您可以建立品牌廣播舞台，同時使用我們的廣播和場地功能在觀眾之間託管網路房間和私人一對一通話。我們正在恢復虛擬會議的社交功能。為此，我們為您的受眾提供與人群聯繫並建立持久關係的空間——類似於傳統的面對面活動，但帶有社交網絡的氣息。自推出以來，Eventcube 已為全球超過 100,000 場活動提供支持，並為 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等頂級品牌以及目標驅動的組織和節日提供服務。我們被 2021 年雲端與 SaaS 獎評為票務或活動管理最佳 SaaS 產品，最近，Eventcube 入圍 2021 年英國商業技術獎年度科技公司（小型）。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Haia
haia.live
你說得對。對於活動來說，有一些很棒的視訊會議解決方案 - 想想 Haia。線上和混合活動中最大的問題是與會者參與度導致用戶體驗不佳 - 很難導航或參與活動。目前還沒有活動平台真正掌握了這一點。到目前為止:) Haia 解決方案；我們專注於簡單的用戶體驗，我們從一開始就設計了它，現在是最用戶友好的線上和混合活動平台。主辦單位可以舉辦一場豐富多彩的活動、邀請賓客並讓它在幾分鐘內自行運行 - 真的！透過簡化系統並添加 Haia Stages 和活動協作入口網站等獨特功能，我們工作得非常好。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選項。 - 輕鬆設計和列印專業徽章。 - 幫助參展商捕捉並確定潛在客戶。 - 透過簡單的活動應用程式支援與會者和活動工作人員的繁忙日程。 - 使用我們的內部廣播工作室或首選的 A/V 提供者廣播即時內容。 - 大規模管理參展商和贊助商。 - 透過人工智慧驅動的網路、遊戲化等增強與會者的參與度。 - 透過綜合分析獲得有關活動績效的詳細見解。
CrowdComms
crowdcomms.com
無論您是舉辦現場活動還是混合活動，我們都將協助您提供與會者喜愛的靈活且品牌精美的活動應用程式。 Web 或本機或兩者兼而有之，與會者發現它易於存取且易於使用。請與我們討論您的具體活動要求。我們的方法是協作的，您的應用程式可以透過多種方式進行自訂。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
RegFox
regfox.com
會議、訓練營、課程等的簡單線上註冊表格！ RegFox 易於使用、高度可自訂，價格令人難以置信，每位註冊者僅需 0.99 美元 + 1%（每位註冊者上限為 4.99 美元）。使用 RegFox 註冊軟體，您可以節省數千美元，同時為您的客戶提供無縫且簡單的註冊體驗。 RegFox 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、活動頁面建立器、與會者簽到應用程式、註冊人 CRM、即時資金等等。請造訪我們的網站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您對昂貴且笨重的註冊系統感到沮喪，您一定會喜歡 RegFox 如何幫助您控制整個註冊體驗。 RegFox 提供了一個平台，其中包含推動註冊、管理註冊者和捕獲資料所需的一切。受到超過 60,000 名活動專業人士的喜愛，憑藉十五年的經驗，我們將引導您舉辦您舉辦過的最成功、最賺錢的活動。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設置折扣代碼和團體折扣- 摘要管理（提交、審核和批准） - 名牌列印（可自訂） - 飯店住宿 - 與會者網頁應用程式 - 自助服務終端辦理簽到（適用於 iOS 和 Android 裝置）
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的熱情將成為焦點。向這個一體化平台問好，它可以讓您的虛擬、混合和現場活動變得栩栩如生。是時候擴大您的受眾並透過您的熱情貨幣化了。適用於大大小小的活動以及介於兩者之間的一切活動。舉辦一次性網路研討會、每月一次爐邊談話，還是一場為期多天/多位演講者的盛會？所有活動都在 HeySummit 舉辦。我們強大的一體化平台支援任何規模、頻率和複雜程度的聚會。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一個事件管理 SaaS。 Eventact 使活動策劃者能夠創建和管理虛擬、混合和現場活動。 Eventact 包含管理活動所需的一切。模組包括註冊、住宿、虛擬活動託管、活動網站建立器。虛擬參展商展位、潛在客戶收集應用程式、活動簽到和徽章列印應用程式。摘要管理、電子海報和虛擬電子海報。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一個統一的活動和網路研討會平台，可協助 B2B 活動行銷人員簡化其活動技術堆疊。使用 Zuddl 從一個平台管理您的活動計劃，而不是使用 8-10 個不同的工具和平台來端到端地運行一項活動。 Zuddl 統一活動和網路研討會平台可協助B2B 行銷人員： - 透過統一多點解決方案提高營運效率- 從一個平台端到端管理活動： - 建立令人驚嘆的登陸頁面- 動態註冊和票務- 舉辦活動和網路研討會- 內建視訊製作和編輯- 視訊點播基礎設施- 與Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用CRM 的本機整合- 透過在整個活動和多個活動中及時提供有關與會者和熱門潛在客戶的見解，改善銷售和行銷協作。 - 透過統一活動技術堆疊來降低總擁有成本，因為Zuddl 支援跨多種用例的多種格式，例如虛擬、現場、混合和網路研討會： - 用戶會議- 現場行銷活動- 客戶行銷活動- 諮詢委員會-網路研討會- 需求產生活動 Zuddl 受到 Zylo、Stack Commerce、Rocketlane、ServiceNow、Storyblok、Mindtickle、Partnership Leaders、United Nations、NAMIC、HBA、NASSCOM、Google、Microsoft、Kellogg's 等 B2B SaaS 公司的信任，幫助他們統一活動堆疊
Social27
social27.com
Social27 為加速銷售和建立社區的活動提供支援。舉辦有趣、安全且可在全球擴展的虛擬、混合、現場活動和網路廣播。 Social27 虛擬活動平台為與會者交流、贊助商和參展商展示以及無縫演講者會議體驗提供了最佳的虛擬和混合機會。贊助商和參展商：幫助贊助商和參展商創建自己的參展商展位微型網站，以激發興奮並產生潛在客戶。講者：讓演講者輕鬆發表令人驚嘆的演示並與與會者聯繫 - 就像加入 Zoom 或 Teams 會議一樣簡單。與會者：利用我們推薦引擎的強大功能，與會者可以與他們最關心的人員、贊助商和會議建立聯繫。請訪問 Social27.com 以了解更多信息，或與我們一起安排演示！