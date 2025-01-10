活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是在線上還是面對面進行，即時視覺效果都將有助於激發聊天、討論和辯論。 3. 從經驗中學習：演示結束後，下載結果並使用您所學到的知識來改進未來的會議、課程或會議。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 600%，」Agorapulse 首席行銷長 Darryl Praill 說。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助創建令人驚嘆的簡報。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選項。 - 輕鬆設計和列印專業徽章。 - 幫助參展商捕捉並確定潛在客戶。 - 透過簡單的活動應用程式支援與會者和活動工作人員的繁忙日程。 - 使用我們的內部廣播工作室或首選的 A/V 提供者廣播即時內容。 - 大規模管理參展商和贊助商。 - 透過人工智慧驅動的網路、遊戲化等增強與會者的參與度。 - 透過綜合分析獲得有關活動績效的詳細見解。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市場領導者，為民意調查、問答、調查、抽獎和其他受眾參與工具提供強大、靈活的互動平台。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Weezevent
weezevent.com
在幾分鐘內建立您的客製化線上門票。只需點擊幾下即可建立和發布您的活動，或將票務外掛程式整合到您的網站和 Facebook 頁面，然後準備出售您的門票、發送邀請、註冊與會者並在線上管理您的會員資格！
Ticket Generator
ticket-generator.com
門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的資料品質助推器：此智慧解決方案可協助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 介面中建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶。輸入聯絡人資料時，您將自動獲得從商業社交網路、公司網站或電子郵件簽名獲得的資訊的建議。整合的電子郵件驗證器會搜尋最相容的電子郵件地址。這減少了手動工作並確保最高水準的 CRM 資料品質！ snapADDY DataQuality 也可作為其他 CRM 系統的瀏覽器擴充。包括免費的名片掃描器。許多智慧功能： • 使用智慧型自動完成和更新程式建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶• 從剪貼簿貼上聯絡人資料以完成缺失值• 使用人工智慧擷取聯絡人• 自動重複檢查潛在客戶、聯絡人和客戶• 庫存資料基於電子郵件簽名進行更新• 對公司資料和聯絡人進行合格研究• 簡單添加缺少的聯絡人資料• 無需打字即可將資料傳輸至CRM • 適用於您智慧型手機的免費名片掃描儀為什麼選擇snapADDY DataQuality？ • 無縫整合到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保證提升資料品質 • 提升 CRM 使用者接受度 • 提升行銷與銷售效率 • 簡化工作流程 • 節省工作時間 • 集中資料管理
Tripleseat
tripleseat.com
在單一銷售和活動平台中，您可以在餐廳、飯店或獨特場所舉辦私人活動所需的一切。由於沒有兩個事件是相同的，因此您需要一個能夠以您的快節奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 讓預訂和規劃任何規模的活動變得輕鬆： - 透過自訂報告全面了解您的業務 - 與您的客人更好地溝通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 讓您的整個團隊保持一致
Premagic
studio.premagic.com
Premagic 是一個用於活動行銷的人工智慧照片分發平台。 Premagic 旨在增強社群媒體參與度並最大限度地提高贊助商的活動投資回報 (ROI)。該平台利用人工智慧來簡化在社群媒體平台上捕獲、組織和分發活動照片的過程。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一個建立社群並促進網路交流的活動平台！遊戲化您的活動、人工智慧連線、與與會者或員工聊天。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
EventRegist
eventregist.com
賽事登記是任何人都可以輕鬆宣布賽事、預結算和申請、參與者管理的服務。
Crowdpurr
crowdpurr.com
透過瑣事、排行榜等為您的活動增添樂趣…免費！ Crowdpurr 可協助您為現場、虛擬和混合活動創建有趣的互動式行動體驗。
AttendStar
attendstar.com
活動票務軟體+行銷與物流。與合作夥伴一起舉辦一場精彩的活動，引導您參加一場有利可圖且神奇的活動。
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是領先的活動和賓客管理平台，可幫助公司簡化客戶娛樂並提高投資報酬率。它提供方便、簡單的技術來管理企業體育和娛樂門票、創造卓越的賓客生命週期體驗，並即時報告所有參與的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中數百支職業球隊和大學球隊的選擇。 TicketManager 總部位於加州卡拉巴薩斯，在全球設有六個辦事處，每年管理和自動化超過 3000 萬份邀請、註冊和門票。
The Ticketing
theticketing.co
「The Ticketing」是一個尖端的活動票務平台，它將活動組織者與觀眾無縫連接起來，徹底改變了人們發現、購買和體驗活動的方式。這個用戶友好的平台擁有時尚的介面，為活動組織者提供強大的工具來輕鬆創建和自訂活動。活動主辦單位可以輕鬆設定活動、客製化門票類型並管理座位安排，確保規劃過程順利且有效率。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一個活動註冊平台，使教師和活動組織者能夠快速輕鬆地為任何課程、課程、研討會、培訓課程、教育計劃或類似活動創建活動和註冊頁面。它具有領先的技術、簡單易用的現代化用戶介面、最高的行業標準安全性以及一流的客戶服務。 Corsizio 的創建源於我們對教學、學習以及幫助他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和熱情的熱情。
WhenNow
whennow.com
WhenNow 是一款適用於任何規模活動的線上活動註冊和票務解決方案，允許用戶使用適用於 iOS 和 Android 的本機應用程式建立自訂活動、出售門票以及在活動中簽到與會者。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。 JRNI 活動：提供一對多的個人化活動，大規模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客戶關係並提高客戶滿意度和忠誠度。在客戶方面，JRNI Events 提供可根據任何品牌的外觀和感覺進行客製化的預訂旅程，並進行轉換優化，以便輕鬆快速註冊。在員工方面，JRNI 的用戶友好且直觀的活動管理工具使員工可以輕鬆監督活動的關鍵方面，從管理票務到新增/刪除與會者再到虛擬廣播。 JRNI 虛擬排隊：透過減少排隊和等待時間來優化客戶體驗。對於顧客來說，智慧虛擬隊列消除了實際排隊的需要。他們可以輕鬆地從任何設備加入隊列，然後透過電子郵件或簡訊通知接收隊列狀態的更新。在員工方面，JRNI 易於使用的禮賓工具可讓員工輕鬆管理佇列的各個方面，從新增、刪除或重新組織佇列中的客戶，到追蹤客戶詳細資訊和存取結果。 JRNI Analytics：透過追蹤收入和轉化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 來衡量投資回報率並了解您提供的一對一體驗和一對多體驗如何推動價值。透過了解客戶體驗指標（例如等待時間和交貨時間），公司可以確保為客戶提供最好的服務。借助員工能力報告等勞動力優化數據，企業可以改善個人地點、區域和員工層級的勞動力規劃。連接器和可擴展性 透過一系列預先建置的應用程式和生態系統合作夥伴擴展 JRNI 平台的功能。主要連接器提供企業、客戶、通訊、勞動力優化以及搜尋和分析解決方案。此外，JRNI 平台建構在使用 RESTful API 的現代技術堆疊上。借助我們的可擴展性框架，客戶可以透過建立自訂應用程式來擴展平台的核心功能。
Eventsize
eventsize.com
體驗生活！尋找活動並參加您所在城市即將舉行的活動
EventHub
eventhub.net
EventHub 將您的活動參與者連接到他們所需的信息，以便從您的活動中獲得最大收益。 EventHub 利用行動裝置和 HTML5 的強大功能來提供基於與會者的相關工具。
Booked it
booked.it
我們的故事始於 Licklist，它成立於 2015 年，是一個夜生活行業聚集在一起的社區。到 2020 年，我們擁有 60 萬名用戶，年總銷售額 600 萬英鎊，列出了 6,000 個夜生活場所。我們的 Licklist 品牌比以往任何時候都更強大。但我們想加強我們的服務。 2019 年，我們開始為休閒、旅行和酒店業的企業對企業市場提供預訂管理軟體。 2020 年，當我們透過行動點餐和餐桌預訂等技術幫助數百個場所做好在封鎖後重新開放的準備時，事情才真正火熱起來。我們為幫助小型企業過渡到新的工作方式而感到自豪，使他們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。現在，我們有超過 600 家企業使用 Booked it，平均預訂量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我們的預訂軟體易於使用且功能豐富，旨在提高您的場地/活動/節日的可見性，簡化預訂流程以消除購買障礙，並提供可操作的數據以協助提供頂級客戶服務。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款線上註冊和摘要管理軟體，適用於現場、虛擬和混合活動，旨在減輕活動組織者的困擾，並為與會者提供無縫體驗。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 專注於有趣的藝術、手工藝和烹飪課程。由於這一重點，我們為該類別提供了比其他提供者更好的體驗。我們提供的小部件可協助教師從自己的網站取得和管理預訂、公共即時預訂日期、私人團體請求以及禮品卡。我們還提供了一個領先的市場，客戶可以在其中發現和預訂附近或虛擬舉辦的數千個課程。我們的使命是為當地藝術家和創客提供支持，以節省時間並賺取更多收入。我們在美國、美國和非洲聯盟設有本地團隊來提供本地支援。我們很榮幸入圍 Digiday 最佳活動平台決賽，並且因積極社會影響而榮獲英國中小企業國家商業獎。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活動註冊軟體，可讓您快速建立活動，讓用戶可以註冊並支付門票。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流量和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推廣和銷售活動門票最簡單的平台。 Ticketbud 的活動註冊軟體可讓您在 5 分鐘內完成設定並出售門票。我們的內部處理器每天為您提供付款，這意味著您不再需要等到活動結束後才能獲得付款！最後，我們的客戶體驗團隊能夠熟練地為您提供所需的任何協助。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。
Eventbee
eventbee.com
易於使用的線上註冊和活動票務軟體。線上銷售活動門票，並使用 Eventbee 平台立即收到資金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活動的活動管理平台。我們提供強大的活動工具和獨特的見解來建立、培養和掌握與賓客的關係。我們在客製化電子郵件、簡訊和 WhatsApp 通訊、賓客管理、線上和線下活動簽到、即時會議和容量管理、動態座位表、二維碼等方面受到全球品牌和世界知名組織的信賴。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是領先的活動成功平台，可協助您建立現場、線上和混合活動。那種能夠促進有意義的相遇、建立牢固的關係並帶來更好的業務的類型。 Lyyti 的註冊、溝通、報告和回饋自動化功能確保每場活動對參與者和組織者來說都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解決方案，憑藉其易於使用的平台、全套功能和閃電般的快速設置，將自助票務提升到了一個全新的水平。該解決方案提供品牌活動頁面、內建促銷工具以及靈活的票務和入場選項，因此主辦單位可以在短短幾分鐘內舉辦精彩的活動。這就是鬧鬼景點、節日、旅遊、劇院等選擇 Ticketleap 的原因。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體中的長期問題，從而消除了整合的需要。
Monterosa
monterosa.co
一個平台，粉絲持續參與 歡迎來到互動雲。快速將數位產品遊戲化的屢獲殊榮的方式。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
ShowClix
showclix.com
ShowClix 的功能不僅限於活動票務。創建完全品牌化的活動頁面，利用內建的行銷和分析工具，與活動專家合作等等。
Afton Tickets
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在價格、客戶支援、現場設備、備用 Wifi、功能集、每日支付和提高活動盈利能力方面，雅富頓票務公司擊敗了所有其他票務公司。如何？雅富頓門票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。透過將我們的小額服務費轉嫁給您的與會者，雅富頓為您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本獲得。