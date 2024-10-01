活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

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活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是...
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一個針對員工參與度的即時投票和匿名問答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我們的用戶評為第一名，它為參與者（無論身在何處）提供平等發言權的機會，使虛擬會議和混合會議不容錯過。參與者可以使用 Vevox 應用程式自由互動，透過智慧型手機或筆記型電腦回答民意調查或參與問答。為您的員工提供發言權並聽取他們的反饋從未如此簡單。 是什麼讓它這麼好？ Vevox 是目前最直觀的員工敬業度技術，具有用戶友好的功能，這些功能已與像您這樣的客戶合作進行了微調。 Vevox 用戶表示，他們的混合通訊會議已經發生了轉變。入門快速簡單，該平台可以作為獨立工具...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy 是下一代活動票務、行銷、管理、情報和收入加速平台，為活動發起人和場館管理者提供必要的工具，以提高出席率、社交媒體曝光度和消費者參與度，並為其顧客提供增強的體驗。 Ticket Fairy 正在幫助大大小小的活動在澳洲、紐西蘭、印度、美國、英國和歐洲最大化其收入潛力，並在東非、新加坡、泰國和馬來西亞進行內測。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全端線上調查軟體，協助您收集資料並使用相同工具執行定量和定性分析。其易於使用的軟體包括用於建立、分發和分析線上調查、民意調查、測試和測驗的產品。 QuestionPro 包括 350 多個免費調查範本和 40 多種問題類型、15 多種邏輯類型以及廣泛的調查報告。它提供了透過電子郵件、整合彈出視窗、簡訊、二維碼和社交媒體管道接觸受訪者的工具。其離線行動應用程式讓您即使在網路連線有限或沒有網路連線的區域也可以收集參與者的資料。您可以使用自訂主題、徽標、顏色等來標記您的調查。 其現成的自訂主題使您能夠使用徽標、顏色、字體等建立品牌調查。即時報告儀表板提供了調查績效的快...
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們...
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Paperless Post
paperlesspost.com
客製化反映您個人風格的線上卡片邀請函、傳單和問候語 - 適用於婚禮、節日、生日和所有重要時刻。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章打印、註冊、同步演講者/參展商門戶和即時移動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視頻網絡和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Premagic
studio.premagic.com
Premagic 是一個用於活動行銷的人工智慧照片分發平台。 Premagic 旨在增強社群媒體參與度並最大限度地提高贊助商的活動投資回報 (ROI)。該平台利用人工智慧來簡化在社群媒體平台上捕獲、組織和分發活動照片的過程。
Superevent
superevent.com
Superevent 是完美的一體化活動平台，可為您的現場、虛擬和混合活動提供支援。吸引您的與會者並且設定簡單！
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Tikkl
tikkl.com
享受來自世界各地的身臨其境的活動體驗，無論是現場還是虛擬。或使用我們強大的 DIY 解決方案舉辦您自己的難以抗拒的活動，從而提高出席率和收入。現在有了人工智慧。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在線銷售門票並舉辦您有史以來最成功的活動。 TicketSpice 易於使用、高度可自訂且價格實惠。每張票只需 0.99 美元，您可以節省數千美元，同時提供無縫簡單的票務體驗。 TicketSpice 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、定時票務、預約座位、行動掃描、票房、商品選項等。如果您對昂貴且限制性的票務系統感到沮喪，這些系統將其徽標放在您的票務頁面頂部，您一定會喜歡 TicketSpice 如何幫助您控制整個票務體驗。 TicketSpice 為您提供一個平台，其中包含銷售門票、管理與會者、捕獲數據等所需的一切。憑藉超過 60,000 名客戶和 12 年的...
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的熱情將成為焦點。向這個一體化平台問好，它可以讓您的虛擬、混合和現場活動變得栩栩如生。是時候擴大您的受眾並透過您的熱情貨幣化了。適用於大大小小的活動以及介於兩者之間的一切活動。舉辦一次性網路研討會、每月一次爐邊談話，還是一場為期多天/多位演講者的盛會？所有活動都在 HeySummit 舉辦。我們強大的一體化平台支援任何規模、頻率和複雜程度的聚會。
TicketWeb
ticketweb.com
在 TicketWeb 上透過獨立音樂會、喜劇、俱樂部、劇院、節日活動門票探索您的現場體驗
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失 ...
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
LineUpr
lineupr.com
LineUpr 是領先的活動應用程式解決方案，使活動組織者能夠為其活動創建個性化且引人入勝的應用程序，適用於混合、現場或線上活動格式。憑藉其用戶友好的介面和廣泛的自訂選項，LineUpr 使活動組織者無需任何技術專業知識即可輕鬆設計和管理活動應用程式。該平台提供即時更新，確保與會者隨時掌握最新資訊。 LineUpr 還提供強大的與會者參與功能，包括調查、即時民意調查和網路功能，促進互動並收集有價值的回饋。此外，LineUpr 具有成本效益的定價計劃使其成為各種規模活動的有吸引力的選擇。透過造訪我們的網站 (https://lineupr.com) 或直接與我們聯繫，了解 LineUpr 如何提...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是全方位的數位票務解決方案，採用 web3 技術為支援大型活動提供無縫體驗。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推廣和銷售活動門票最簡單的平台。 Ticketbud 的活動註冊軟體可讓您在 5 分鐘內完成設定並出售門票。我們的內部處理器每天為您提供付款，這意味著您不再需要等到活動結束後才能獲得付款！最後，我們的客戶體驗團隊能夠熟練地為您提供所需的任何協助。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Chati
chati.com
靈活、高度可擴展的虛擬活動建立器，易於存取、身臨其境，並且會讓與會者對下一場活動感到興奮。 Chati 擁有數十年來舉辦虛擬活動的經驗，提供成功舉辦精彩活動所需的所有工具。透過在 Chati 團隊的支持下或透過我們的一系列範本為客戶提供簡單建立自己的虛擬體驗的機會，您將找到最適合您需求的活動解決方案。
Confetti
withconfetti.com
Confetti 的使命是顛覆活動策劃產業，透過提供優質體驗和卓越的客戶服務來簡化活動組織者和供應商的流程。 ✨ 我們希望我們的經驗能讓生活變得難忘，並幫助組織建立更強大的團隊和更好的企業文化。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流量和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基於雲端的一體化設施調度平台，可協助團隊安排、組織和推廣組織的活動，確保團隊擁有合適的工具來集中和自動化從開始到結束的流程。在預算資金稀缺且成本回收計畫可能對學校底線產生重大影響的世界中，活動管理器可以輕鬆追蹤和監控與活動相關的收入。從請求發起到成本回收分析，活動經理控制活動組織，確保積極的社區和與會者體驗。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。
Lenos
lenos.com
Lenos 是一個完整的混合活動參與平台，用於創建、參與並即時衡量影響和歸因。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活動註冊軟體，可讓您快速建立活動，讓用戶可以註冊並支付門票。