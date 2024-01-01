活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 ...
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫您的觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回复。無論會議是在線上還是面...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Tripleseat
tripleseat.com
在單一銷售和活動平台中，您可以在餐廳、飯店或獨特場所舉辦私人活動所需的一切。由於沒有兩個事件是相同的，因此您需要一個能夠以您的快節奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 讓預訂和規劃任何規模的活動變得輕鬆： - 透過自訂報告全面了解您的業務 - 與您的客人更好地溝通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 讓您的整個團隊保持一致
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
Greenvelope
greenvelope.com
輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
ON24
on24.com
ON24 的使命是幫助企業將其上市策略帶入人工智慧時代，並推動具有成本效益的收入成長。透過其領先的智慧參與平台，ON24 使客戶能夠將一流的體驗與個人化和內容相結合，大規模捕捉互聯洞察並採取行動。
BrightTALK
brighttalk.com
我們相信，真實的聯繫是開展業務的核心。因此，我們重新構想瞭如何透過網路研討會和影片進行內容行銷。從現場視訊 1:1 脫口秀或網路攝影機小組討論到螢幕共享演示、視訊故事和經典網路研討會，我們都能滿足您的需求。行銷人員可以在增加註冊量和瀏覽量的同時獲得時間。可靠的平台使演示者更具啟發性和動力。受眾無障礙地參與您的故事和品牌 激活您自己的受眾以及超過 2900 萬符合 GDPR 的會員，他們參加超過 100,000 場免費講座和在線峰會來進行購買研究。透過在 BrightTALK 上建立您的影響力，您將產生互補的、有機的專業人士線索，向專家學習並發現供應商。我們也可以選擇更有針對性的潛在客戶開發，以...
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。 該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
QuestionPro
questionpro.com
免費調查軟體：QuestionPro 線上調查軟體可在幾分鐘內建立調查和問卷！使用我們的免費調查平台，其中包含 80 多個問題類型、現成的範本、多個調查分發和資料收集選項以及強大的調查分析儀表板。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。 立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Vevox
vevox.com
透過 Vevox 排名第一的即時投票和問答應用程式吸引線上觀眾，使混合課程、工作場所培訓和課程具有包容性。立即免費註冊。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用於現場和線上活動音訊傳輸的智慧應用程式解決方案。適合： - 同聲傳譯 - 導覽 - 無聲舞台等 您可以使用任何智慧型手機、平板電腦或電腦。無需額外硬件。透過 WIFI 和行動數據工作。作為傳統模擬音訊傳輸系統的靈活雲端替代方案，您可以使用 LiveVoice 舉辦任何規模的會議、商務會議、教會聚會或其他活動。它還使遠端口譯成為可能，因為口譯員可以在世界任何地方工作。您甚至可以將音訊頻道嵌入到您的網站中，例如用於視訊直播或網路研討會的解釋。在現場活動中，聽眾攜帶自己的智慧型手機和耳機，因此不再需要分發設備，而且還可以避免衛生問題。對於發送裝置（例如口譯員），您只需要...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Eventify
eventify.io
Eventify 是一款基於雲端的活動管理工具，可協助企業管理虛擬會議，並為其與會者建立自訂體驗。無論您要舉辦什麼類型的會議或活動（無論大小），我們都有工具來幫助您實現這一目標。我們提供了廣泛的功能列表，只需幾分鐘即可輕鬆設定！在一個地方建立您的活動並管理所有活動。無需擔心從頭到尾規劃、推廣或管理您的活動。我們有一個解決方案，可以讓您有更多時間專注於活動中最重要的部分 - 例如為您的與會者創造良好的體驗。
Paperless Post
paperlesspost.com
客製化反映您個人風格的線上卡片邀請函、傳單和問候語 - 適用於婚禮、節日、生日和所有重要時刻。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 是第一個從頭到尾管理會議、網路研討會和虛擬活動的視訊參與平台。透過 Livestorm，打破傳統視訊會議孤島，並為您的會議和活動使用端到端視訊參與平台。存取電子郵件範本和序列、可自訂的註冊頁面、電子郵件發送追蹤、網站小工具、內建社交分享等等。忘記互動很少的無聊會議和活動。借助 Livestorm，您可以從一系列功能中進行選擇來吸引參與者：發起投票、回答問題、發送表情符號、共享文件等等。最後，借助 Livestorm 的整合儀表板來追蹤註冊、出席和參與者參與度，從而做出數據驅動的決策。將 Livestorm 與 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成，以利用任...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子商務商店，您可以在其中存取數千種 3D 資產，或者您也可...
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic 使開發人員能夠以他們想要的方式輕鬆設定強大且可靠的活動票務。為了實現這一目標，Ticketmatic 提供了一個經過驗證且功能豐富的票務系統，具有完整的 API、強大的設計工具、強大的架構和強大的技術支援。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設...
Remo
remo.co
Remo 是一個數位體驗平台，可實現堪比現場活動的互動式會議和活動。在不同桌子、地板和建築物的幫助下，雷莫提供了一個虛擬空間，使人們能夠自由走動並激發自發的“走廊對話”，建立真實、有意義的關係，這種關係在活動之外持續存在。 Remo 支援多種用例，每次都會發現更多用例！如果您從事連線和網路業務，Remo 可用於舉辦網路活動、即時虛擬會議、招聘會、博覽會等！ Remo 是完全安全的平台，支援 GDPR，現在也通過了 SOC2 類型 1 認證。透過 Remo，您可以： 1. 輕鬆建立令人驚嘆的虛擬活動 在 15 分鐘內設定賓客好評如潮的活動。 2. 打破演講者和嘉賓的技術障礙 以令人滿意的方式連接...
Ticket Generator
ticket-generator.com
門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。