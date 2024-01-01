活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 智利

Ticket Tailor

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在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就​​可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們...