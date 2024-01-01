活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞塞拜然

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Mentimeter
mentimeter.com
使用即時投票與觀眾互動。無需安裝或下載 - 而且是免費的！
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
Skedda
skedda.com
辦公室、共享辦公空間、大學、體育場館、工作室和教堂只是 Skedda 管理辦公桌、房間、庭院、工作室、大廳和所有其他「空間」使用的一些場所。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Greenvelope
greenvelope.com
優雅、環保的數位邀請函 + 適合現代主人的 RSVP 追蹤。
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
AhaSlides
ahaslides.com
適合您的課程、會議和問答之夜的現場觀眾參與平台。暢所欲言、傾聽並享受與 AhaSlides 互動的樂趣。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presenter Maker：建立簡報速度提高 10 倍 Sendsteps.ai 負責寫作、設計和講故事，讓您除了呈現之外無事可做
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
QuestionPro
questionpro.com
免費調查軟體：QuestionPro 線上調查軟體可在幾分鐘內建立調查和問卷！使用我們的免費調查平台，其中包含 80 多個問題類型、現成的範本、多個調查分發和資料收集選項以及強大的調查分析儀表板。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用於現場和線上活動音訊傳輸的智慧應用程式解決方案。適合： - 同聲傳譯 - 導覽 - 無聲舞台等 您可以使用任何智慧型手機、平板電腦或電腦。無需額外硬件。透過 WIFI 和行動數據工作。作為傳統模擬音訊傳輸系統的靈活雲端替代方案，您可以使用 LiveVoice 舉辦任何規模的會議、商務會議、教會聚會或其他活動。它還使遠端口譯成為可能，因為口譯員可以在世界任何地方工作。您甚至可以將音訊通道嵌入您的網站，例如用於視訊直播或網路研討會的解釋。在現場活動中，聽眾攜帶自己的智慧型手機和耳機，因此不再需要分發設備，而且還可以避免衛生問題。對於發送裝置（例如口譯員），您只需要智慧...
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
Paperless Post
paperlesspost.com
客製化反映您個人風格的線上卡片邀請函、傳單和問候語 - 適用於婚禮、節日、生日和所有重要時刻。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Vevox
vevox.com
透過 Vevox 排名第一的即時投票和問答應用程式吸引線上觀眾，使混合課程、工作場所培訓和課程具有包容性。立即免費註冊。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一個易於使用、免費的線上票務系統，適用於任何類型的場地或活動。線上推廣、管理和銷售您的活動門票 - 全部免費！
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。它是一種身臨其境的數位體驗，可增強聯繫、協作和溝通能力。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子...
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話式簡報平台。它有助於顯著提高觀眾在演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的參與和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。我們將幫助您追蹤、增加和轉換參與度，讓您的受眾從無聊...
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 將觀眾參與和會議製作結合到一個應用程式中。讓您能夠展示任何內容並吸引每個人，而無需所有尷尬的過渡或摸索。 MeetMoji 適用於任何支援螢幕分享、面對面或同時支援兩者的線上會議平台。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic 使開發人員能夠以他們想要的方式輕鬆設定強大且可靠的活動票務。為了實現這一目標，Ticketmatic 提供了一個經過驗證且功能豐富的票務系統，具有完整的 API、強大的設計工具、強大的架構和強大的技術支援。
Ticket Generator
ticket-generator.com
門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。管理民意調查的視圖以及將民意調查呈現給觀眾的視圖就像魔術鏈接一樣工作。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。