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活動管理平台 - 最受歡迎的應用程式

活動管理平台整合了多種工具來簡化活動規劃流程，在單一解決方案中涵蓋活動管理的各個方面。這些平台雖然能夠處理任何規模的活動，但特別適合大型且複雜的活動，例如會議、節日、貿易展覽和專業會議。他們監督活動組織的各個方面，包括但不限於創建活動網站、管理註冊和門票銷售、維護賓客名單、制定議程、線上活動推廣、與會者參與以及產生關鍵績效指標 (KPI) 的綜合報告。值得注意的是，這些平台通常提供附加功能，例如內建電子郵件行銷、可自訂的活動頁面以及與活動相關的調查，從而提高組織任何類型活動的效率和增強能力。

提議新的應用程式


Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。

Whova

Whova

whova.com

Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up是一個全方位的CRM平台，幫助組織通過活動、會員管理及數位工具發展社群。包括活動管理、電子郵件行銷等功能。

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI 是一個新一代全方位事件管理軟體，具備參加者 CRM，提供活動應用、報名、實時投票等功能，適用於各類型活動和企業。

EventX

EventX

eventx.io

EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja是一個簡單易用的網絡研討會平台，支持創建、託管和分享各種格式的網絡研討會。

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。

POSH

POSH

posh.vip

POSH是一款針對活動主辦方的應用程式，提供管理各類現場活動的工具和功能，簡化活動行銷流程。

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix 是一個簡單易用的虛擬和混合活動平台，允許主辦方在幾分鐘內從自己的网站上舉辦活動。具備自訂的網絡和互動區域。

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo是一個簡便的事件管理平台，幫助組織註冊、日程安排和數據報告，提升活動的管理效率和參與體驗。

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents 是一個活動管理平台，幫助用戶創建活動頁面、銷售票務及促進活動，適合各類型的活動組織者與參與者。

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub是一個混合活動平台，提供活動票務、報名、直播及點播串流服務，適用於商業會議、音樂節等各類活動。

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence是一個綜合平台，用於規劃、執行虛擬或實體活動，提供事件管理工具、調度功能及實時監控。

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly的Event Manager™是一個雲端活動管理平台，幫助團隊排程、組織及推廣活動，並方便追蹤相關收益。

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass是一個活動管理平台，提供註冊、現場入住、徽章打印和潛在客戶檢索等功能，簡化各類活動的運營過程。

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

TryBooking 是一款在線票務和活動註冊平台，幫助組織者簡化管理各類活動。

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

賽事製造商是一個綜合性的事件管理軟體，幫助B2B組織簡化活動組織與管理，提高參與度及互動。

run.events

run.events

run.events

Run.Events是一款雲端活動管理應用，幫助活動組織者管理註冊、活動行銷及與會者互動，增強活動參與度。

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。

Azavista

Azavista

azavista.com

Azavista是一個企業活動管理解決方案，提供全面的工具來簡化活動規劃、提高效率並改善參與者管理。

Notified

Notified

notified.com

Notified應用程式提供全面的事件管理技術，支援實體、虛擬及混合活動的創建與管理，並提供參與者互動和數據分析功能。

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii 是一個事件管理平台，幫助組織簡化面對面、混合與虛擬活動的管理，提供票務、簽到及分析等工具。

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans是一個全面的活動管理平台，簡化各種活動的計劃和執行，包括預先規劃和事後分析，提供多種功能來增強與會者體驗。

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup是一個簡單易用的活動平台，幫助組織者快速設置活動，並為參與者提供即時直播、問答、展覽和商務交流機會。

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit 是一個幫助用戶迅速建立數位存在的平台，包括事件網頁、行動應用程式和社交媒體內容，並提供簡單透明的定價。

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus是一個活動管理平台，簡化登記、內容管理和現場體驗，提供實時參與及數據分析，提升活動效率與參與者體驗。

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

Brushfire是一個活動管理平台，提供票務、註冊和虛擬活動解決方案，幫助組織簡化活動管理流程。

AnyRoad

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anyroad.com

AnyRoad是領先的體驗行銷平台，幫助品牌管理及優化活動、旅行和課程，提升品牌忠誠度與收入，並提供商業成長的洞察。

CrowdPass

CrowdPass

crowdpass.co

CrowdPass是一款活動管理應用，提供參與者管理、數字通行證、多日通行證、鉛檢索及展位分析，旨在提高活動效率和參與者體驗。

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower應用程序提供自訂的線上和現場註冊解決方案，簡化事件管理過程，適合各類型和規模的活動。

KonfHub

KonfHub

konfhub.com

KonfHub是一個一站式活動管理平台，提供溝通、報名管理和實時互動等功能，簡化活動組織和執行過程。

Momice

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momice.com

Momice是一款活動管理軟體，幫助專業人士簡化活動網站、註冊、票務及與觀眾互動等流程，提高效率，減少錯誤。

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inwink.com

inwink是一個B2B行銷SaaS平台，提供線下和線上活動、在線社區及安全的資料管理，支援企業展示品牌和吸引觀眾。

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Cadmium 是一個簡化現場、混合及虛擬活動製作的平台，幫助組織提升在線學習價值與運營效率。

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