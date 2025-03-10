活動管理平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理平台整合了多種工具來簡化活動規劃流程，在單一解決方案中涵蓋活動管理的各個方面。這些平台雖然能夠處理任何規模的活動，但特別適合大型且複雜的活動，例如會議、節日、貿易展覽和專業會議。他們監督活動組織的各個方面，包括但不限於創建活動網站、管理註冊和門票銷售、維護賓客名單、制定議程、線上活動推廣、與會者參與以及產生關鍵績效指標 (KPI) 的綜合報告。值得注意的是，這些平台通常提供附加功能，例如內建電子郵件行銷、可自訂的活動頁面以及與活動相關的調查，從而提高組織任何類型活動的效率和增強能力。
提議新的應用程式
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 行銷 SaaS 平台，使公司能夠透過以下方式展示其品牌並吸引受眾： - 面對面、線上和混合活動； - 專門網站上始終在線的線上社群； - 集中、高度安全的數據，依客戶嚴格分區。 - 專用於您的活動或社區的本機行動應用程式。自 2015 年以來，inwink 一直是活動管理技術的先驅，如今已成為全面的 360° BtoB 行銷解決方案，並已被 180 多家企業、企業和組織採用。 inwink平台因其功能強大、靈活性、可擴展性和安全性而受到廣泛認可。更多資訊請上 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 簡化了現場、混合和虛擬活動的製作，並透過一個旨在捕捉人、想法和知識的化學反應的單一、靈活的平台最大限度地發揮線上學習的價值。該公司的軟體產品受到全球 900 多家內容驅動型組織的信賴，能夠為他們的活動和教育計劃創造收入、提高客戶保留率並降低營運成本。欲了解更多信息，請訪問 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
Eventene
eventene.com
EventEne是一個多合一的事件管理系統，用於在一個平台上創建，組織和運行所有活動。無論您的活動是面對面的，虛擬的還是混合的，EventEne都會提供...顯示更多他最現代，靈活和可擴展的解決方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以幫助您： - 立即創建數位形象，在幾分鐘內啟動活動網頁、行動應用程式、註冊和社群行銷活動- 一切都基於您的內容- 建立忠誠的關係，讓演講者、贊助商和參展商能夠講述自己的故事- 管理資料和個性化社交媒體內容- 吸引相關受眾，透過為演講者、贊助商和參展商定制的社交媒體內容吸引與會者，同時提供簡單明了的定價，無隱藏費用，讓您能夠專注於組織活動，而無需擔心隱藏費用成本
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活動組織者能夠透過精美的活動管理技術創建有意義的虛擬、現場和混合活動，該技術可以在每個接觸點進行完全自訂和白色標籤。透過 Eventcube，您可以建立品牌廣播舞台，同時使用我們的廣播和場地功能在觀眾之間託管網路房間和私人一對一通話。我們正在恢復虛擬會議的社交功能。為此，我們為您的受眾提供與人群聯繫並建立持久關係的空間——類似於傳統的面對面活動，但帶有社交網絡的氣息。自推出以來，Eventcube 已為全球超過 100,000 場活動提供支持，並為 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等頂級品牌以及目標驅動的組織和節日提供服務。我們被 2021 年雲端與 SaaS 獎評為票務或活動管理最佳 SaaS 產品，最近，Eventcube 入圍 2021 年英國商業技術獎年度科技公司（小型）。
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉浸式品牌體驗- 跨越時空透過獨特、精心策劃的體驗為與會者帶來驚喜和愉悅。設計一種能夠傳達您的故事並反映您的品牌的數位體驗。 - 一致且客製化的品牌體驗- 響應式和3D - 靈活的內容和節目- 直播、模擬和點播- 面對面渠道和數字渠道的無縫融合- 與會者人數可從500 人擴展到200,000 多人將參與度提升到新高度建立有意義的聯繫，超越活動當天的時間和空間。在活動之前、期間和之後透過節目為您的社區注入活力。 - 透過人工智慧驅動的配對，將與會者與其他與會者和贊助商聯繫起來- 與其他與會者進行1:1 或小組視訊聊天- 使用社交中心監控社交管道上的對話- 無論與會者身在何處，都可以透過強大的活動應用程式最大限度地提高與會者的參與度- Drive有意義地參與遊戲化和徽章獲得可操作的見解並最大化投資回報率通過統一事件數據的單一來源獲得推動業務成果所需的見解。您的數據是一種設計工具，可以提供強大的與會者體驗。強大的分析和報告入口網站與您的行銷技術堆疊集成，並為您提供有關受眾的即時指標和見解。複雜的活動管理變得簡單透過簡化和自動化後端流程的平台來加強您的活動協作並擴展您的團隊。虛擬或以人為中心的活動技術解決方案中沒有固有的重複工作。 - 註冊與會者 - 管理演講者、參展商和贊助商 - 交付和策劃內容 - 吸引您的社區
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
EventX
eventx.io
EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個活動管理平台，幫助用戶創建活動頁面、銷售票務及促進活動，適合各類型的活動組織者與參與者。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo是一個簡便的事件管理平台，幫助組織註冊、日程安排和數據報告，提升活動的管理效率和參與體驗。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
Eventmaker
eventmaker.com
賽事製造商是一個綜合性的事件管理軟體，幫助B2B組織簡化活動組織與管理，提高參與度及互動。
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一個活動系統，可協助您管理從註冊到監控的活動，並能夠透過電子郵件和簡訊發出邀請、統計、付款處理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一個端到端活動管理解決方案，可確保活動安全、智慧和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
run.events
run.events
Run.Events是一款雲端活動管理應用，幫助活動組織者管理註冊、活動行銷及與會者互動，增強活動參與度。
POSH
posh.vip
活動行銷變得簡單。
Cadence
eventcadence.com
Cadence是一個綜合平台，用於規劃、執行虛擬或實體活動，提供事件管理工具、調度功能及實時監控。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基於雲端的一體化設施調度平台，可協助團隊安排、組織和推廣組織的活動，確保團隊擁有合適的工具來集中和自動化從開始到結束的流程。在預算資金稀缺且成本回收計畫可能對學校底線產生重大影響的世界中，活動管理器可以輕鬆追蹤和監控與活動相關的收入。從請求發起到成本回收分析，活動經理控制活動組織，確保積極的社區和與會者體驗。
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一個活動管理平台，提供註冊、現場入住、徽章打印和潛在客戶檢索等功能，簡化各類活動的運營過程。
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 簡介：參與和有效活動的一站式平台 您是否厭倦了在多個平台之間周旋並努力有效地管理您的活動？ KonfHub 是您的最佳選擇—這是一款一體化活動管理解決方案，旨在簡化您從開始到結束的活動組織流程。 KonfHub 具有廣泛的強大功能和優勢，是您成功且令人難忘的活動的首選平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人驚嘆的功能： 自動推薦競賽：透過我們的自動推薦競賽輕鬆提升您的活動註冊量。 KonfHub 讓您可以設定推薦計劃，激勵與會者邀請他們的朋友和同事，從而擴大活動的影響範圍並增加註冊人數。無限的電子郵件活動和有限的 SMS 和 WhatsApp 訊息：透過有針對性的電子郵件活動與與會者保持聯繫。透過 KonfHub，您可以發送無限量的電子郵件活動，以保持受眾的參與和了解。此外，您還可以發送簡訊和 WhatsApp 訊息以獲取重要更新和提醒。即時測驗平台：透過我們的即時測驗平台提升活動的互動體驗。吸引觀眾、測試他們的知識並營造興奮和競爭的氛圍，這一切都在 KonfHub 平台內進行。簽到應用程式和贊助商應用程式：使用我們的登記台簽到應用程式簡化註冊流程。有效率地管理與會者簽到、列印證卡並保持整個活動的順利進行。此外，我們的贊助商應用程式提供展位/贊助商管理工具，確保贊助商透過捕獲潛在客戶來獲得無縫體驗。自動參與證書：以自動參與證書獎勵您的與會者。當與會者提交回饋時，KonfHub 會自動產生證書，節省您的時間和精力，同時為您的活動提供專業的體驗。基於批准的註冊、隱藏門票和上傳：完全控制活動的註冊流程。 KonfHub 允許您批准註冊、隱藏獨佔訪問門票以及輕鬆上傳演講者、贊助商和志願者註冊信息，使活動管理變得輕而易舉。綜合活動網頁：無需網頁開發人員或專用網站！ KonfHub 提供全面的活動網頁，展示活動的所有基本細節。使用您的品牌、活動議程、演講者簡介等自訂網頁，所有這些都在 KonfHub 平台內進行。可嵌入的小部件/按鈕和 API 整合：使用我們的可嵌入小部件和按鈕將 KonfHub 無縫整合到您現有的網站或應用程式中。利用我們的 API 為您的與會者打造無縫體驗，並確保與您的系統順利進行資料同步。終極低成本活動管理平台 在 KonfHub，我們相信組織成功的活動不應該讓您傾家蕩產。這就是為什麼我們提供業內價格最低的平台之一。憑藉我們具有競爭力的價格，您可以最大限度地提高活動預算，同時仍然享受我們平台提供的所有卓越功能和優勢。透過 KonfHub，您不僅可以存取功能齊全的綜合活動管理平台，還可以節省大量成本。我們透明的定價可確保您獲得最大的投資價值，使您能夠將更多資源分配到活動的其他方面。還有更多！ KonfHub 不斷發展以滿足活動組織者的需求。我們努力提供創新的特性和功能，讓您的活動規劃體驗變得更好。告別事件管理的麻煩，迎接 KonfHub——您的終極活動管理解決方案。立即註冊，徹底改變您組織活動的方式。使用 KonfHub 建立下一個活動
webMOBI
webmobi.com
Webmobi是與與會者CRM的新一代AI驅動的多合一事件管理軟件。它提供活動應用程序，網站，註冊，實時民意調查，調查，實時地圖，多事件應用程序，潛在客戶生成服務和與會者參與。 WebMobi可幫助您體驗令人難以置信的優雅，簡化和可定制的移動應用程序，用於活動，節日，企業和大學校園。我們的尖端軟件被全球100個品牌的公司活動，會議，貿易展覽，內部/外部會議等人信任。查看我們的遊戲化以及更多功能豐富的平台，活動策劃者只能與我們最佳的活動應用程序構建器-Webmobi一起讓與會者與與會者保持一致。
Azavista
azavista.com
Azavista 是為旨在簡化活動策劃流程的企業活動組織者提供的解決方案。我們提供一整套適合您日曆中任何活動的活動技術解決方案，幫助您提高效率、改善溝通和生產力並提高出席率。透過一系列廣泛的模組和功能，使用者可以透過一個介面設定多個活動、與 CRM 和行銷自動化系統整合、管理註冊、專案管理等。我們還提供簽到應用程式和參與者活動應用程序，無需您的開發團隊的幫助即可在幾分鐘內建立和自訂。我們創建了一個靈活、創新、易於使用的完整平台。輕鬆適應新的和不斷變化的趨勢和市場需求，這意味著策劃者始終可以達到他們的活動期望。自 2011 年成立以來，成千上萬的活動策劃者使用我們的平台提高了效率和生產力，使他們能夠舉辦更好的活動。
Momice
momice.com
Momice 為活動專業人士提供活動軟體和知識。 Momice 軟體使活動專業人士能夠優化所有現場、線上和混合活動的活動網站、註冊、活動郵件、票務、觀眾互動、現場註冊和活動評估（調查）。使用 Momice 可以節省時間，並且可以避免手動完成這一切時發生的錯誤。植根於會展產業，莫米斯在過去的10年裡累積了豐富的經驗。這些知識在網路研討會、白皮書、尋呼機、資訊圖表和現場培訓課程中共享。 Momice 的功能包括： - 郵件（邀請、確認、提醒） - 註冊（研討會、額外嘉賓、受邀者名單） - 網站（定制設計、模板、白色標籤） - 互動（聊天、投票、觀眾問題） -門票（票務、電子門票、行銷） - 簽到和徽章（非接觸式）簽到、徽章列印） - 統計（調查、觀眾資料、結果）
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是領先的體驗式行銷平台，使品牌能夠營運和優化其活動、遊覽、活動和課程，以提高消費者品牌忠誠度、增加收入並提高每次體驗的投資回報率。 AnyRoad 讓公司可以透過靈活、可配置的平台簡化和擴展其體驗式運營，並提供加速業務成長所需的強大見解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等領先品牌都依靠 AnyRoad 來優化營運並證明其體驗式行銷計劃的影響。
Eventeny
eventeny.com
一體化活動管理軟體，提供互動式可擴展地圖、合約電子簽名、端到端票務/票房管理、藝術家/供應商/參展商申請工作流程、志工輪班追蹤、贊助交易和可交付成果的CRM、個人化日程等解決方案，還有更多！
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一款在線票務和活動註冊平台，幫助組織者簡化管理各類活動。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是一個活動管理平台，為票務、註冊、虛擬活動和活動應用程式提供解決方案。 Brushfire 成立於 2003 年，在過去 20 年裡幫助全球數千個組織提供線上票務和註冊服務。 Brushfire 擁有屢獲殊榮的服務和支持，可為您提供所需的工具，幫助您在下一次活動中節省時間和金錢。 Brushfire 解決方案專為成長而設計。有疑問嗎？請致電 (866) 825-8252 與我們的團隊聯絡。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja是一個簡單易用的網絡研討會平台，支持創建、託管和分享各種格式的網絡研討會。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Sweap
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Sweap 是一個活動效率平台，將使活動成為您公司最具影響力的行銷管道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活動團隊使用我們的軟體透過自動化賓客管理、活動溝通和虛擬活動平台來推動更多註冊並節省時間。 Sweap 提供每年最多 500 次註冊的免費計劃，因此您今天就可以開始。