活動管理平台 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理平台整合了多種工具來簡化活動規劃流程，在單一解決方案中涵蓋活動管理的各個方面。這些平台雖然能夠處理任何規模的活動，但特別適合大型且複雜的活動，例如會議、節日、貿易展覽和專業會議。他們監督活動組織的各個方面，包括但不限於創建活動網站、管理註冊和門票銷售、維護賓客名單、制定議程、線上活動推廣、與會者參與以及產生關鍵績效指標 (KPI) 的綜合報告。值得注意的是，這些平台通常提供附加功能，例如內建電子郵件行銷、可自訂的活動頁面以及與活動相關的調查，從而提高組織任何類型活動的效率和增強能力。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉浸式品牌體驗- 跨越時空透過獨特、精心策劃的體驗為與會者帶來驚喜和愉悅。設計一種能夠傳達您的故事並反映您的品牌的數位體驗。 - 一致且客製化的品牌體驗- 響應式和3D - 靈活的內容和節目- 直播、模擬和點播- 面對面渠道和數字渠道的無縫融合- 與會者人數可從500 人擴展到200,000 多人將參與度提升到新高度建立有意義的聯繫，超越活動當天的時間和空間。在活動之前、期間和之後透過節目為您的社區注入活力。 - 透過人工智慧驅動的配對，將與會者與其他與會者和贊助商聯繫起來- 與其他與會者進行1:1 或小組視訊聊天- 使用社交中心監控社交管道上的對話- 無論與會者身在何處，都可以透過強大的活動應用程式最大限度地提高與會者的參與度- Drive有意義地參與遊戲化和徽章獲得可操作的見解並最大化投資回報率通過統一事件數據的單一來源獲得推動業務成果所需的見解。您的數據是一種設計工具，可以提供強大的與會者體驗。強大的分析和報告入口網站與您的行銷技術堆疊集成，並為您提供有關受眾的即時指標和見解。複雜的活動管理變得簡單透過簡化和自動化後端流程的平台來加強您的活動協作並擴展您的團隊。虛擬或以人為中心的活動技術解決方案中沒有固有的重複工作。 - 註冊與會者 - 管理演講者、參展商和贊助商 - 交付和策劃內容 - 吸引您的社區
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 行銷 SaaS 平台，使公司能夠透過以下方式展示其品牌並吸引受眾： - 面對面、線上和混合活動； - 專門網站上始終在線的線上社群； - 集中、高度安全的數據，依客戶嚴格分區。 - 專用於您的活動或社區的本機行動應用程式。自 2015 年以來，inwink 一直是活動管理技術的先驅，如今已成為全面的 360° BtoB 行銷解決方案，並已被 180 多家企業、企業和組織採用。 inwink平台因其功能強大、靈活性、可擴展性和安全性而受到廣泛認可。更多資訊請上 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 簡化了現場、混合和虛擬活動的製作，並透過一個旨在捕捉人、想法和知識的化學反應的單一、靈活的平台最大限度地發揮線上學習的價值。該公司的軟體產品受到全球 900 多家內容驅動型組織的信賴，能夠為他們的活動和教育計劃創造收入、提高客戶保留率並降低營運成本。欲了解更多信息，請訪問 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失 ✔ 隨時隨地訪問可操作的與會者和活動資料 ✔ 能夠大規模執行多個活動 ✔ 2023 年提供 5 星級客戶服務，Attendease加入了Tripleseat大家庭。 Tripleseat 是飯店業排名第一的賓客和活動管理軟體。我們與領先的場館目錄 EventUp 一起服務並幫助酒店和活動產業發展。在此處查看 Tripleseat 的個人資料：https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以幫助您： - 立即創建數位形象，在幾分鐘內啟動活動網頁、行動應用程式、註冊和社群行銷活動- 一切都基於您的內容- 建立忠誠的關係，讓演講者、贊助商和參展商能夠講述自己的故事- 管理資料和個性化社交媒體內容- 吸引相關受眾，透過為演講者、贊助商和參展商定制的社交媒體內容吸引與會者，同時提供簡單明了的定價，無隱藏費用，讓您能夠專注於組織活動，而無需擔心隱藏費用成本
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活動組織者能夠透過精美的活動管理技術創建有意義的虛擬、現場和混合活動，該技術可以在每個接觸點進行完全自訂和白色標籤。透過 Eventcube，您可以建立品牌廣播舞台，同時使用我們的廣播和場地功能在觀眾之間託管網路房間和私人一對一通話。我們正在恢復虛擬會議的社交功能。為此，我們為您的受眾提供與人群聯繫並建立持久關係的空間——類似於傳統的面對面活動，但帶有社交網絡的氣息。自推出以來，Eventcube 已為全球超過 100,000 場活動提供支持，並為 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等頂級品牌以及目標驅動的組織和節日提供服務。我們被 2021 年雲端與 SaaS 獎評為票務或活動管理最佳 SaaS 產品，最近，Eventcube 入圍 2021 年英國商業技術獎年度科技公司（小型）。
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者能夠輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章打印、註冊、同步演講者/參展商門戶和即時移動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視頻網絡和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個快速擴展的活動管理平台，提供全面的 360° 功能來協助活動組織者。該平台可幫助活動創建者建立活動頁面、簡化門票銷售並接收即時付款。 AllEvents 受到超過 30 萬活動專業人士的信賴，可適應所有活動類型，並能夠向廣大受眾推廣活動。憑藉超過 12 年的行業經驗，AllEvents 已成為每月超過 2000 萬活動搜尋者的首選平台，他們依靠它來發現一系列活動。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
Momice
momice.com
Momice 為活動專業人士提供活動軟體和知識。 Momice 軟體使活動專業人士能夠優化所有現場、線上和混合活動的活動網站、註冊、活動郵件、票務、觀眾互動、現場註冊和活動評估（調查）。使用 Momice 可以節省時間，並且可以避免手動完成這一切時發生的錯誤。植根於會展產業，莫米斯在過去的10年裡累積了豐富的經驗。這些知識在網路研討會、白皮書、尋呼機、資訊圖表和現場培訓課程中共享。 Momice 的功能包括： - 郵件（邀請、確認、提醒） - 註冊（研討會、額外嘉賓、受邀者名單） - 網站（定制設計、模板、白色標籤） - 互動（聊天、投票、觀眾問題） -門票（票務、電子門票、行銷） - 簽到和徽章（非接觸式）簽到、徽章列印） - 統計（調查、觀眾資料、結果）
Azavista
azavista.com
Azavista 是為旨在簡化活動策劃流程的企業活動組織者提供的解決方案。我們提供一整套適合您日曆中任何活動的活動技術解決方案，幫助您提高效率、改善溝通和生產力並提高出席率。透過一系列廣泛的模組和功能，使用者可以透過一個介面設定多個活動、與 CRM 和行銷自動化系統整合、管理註冊、專案管理等。我們還提供簽到應用程式和參與者活動應用程序，無需您的開發團隊的幫助即可在幾分鐘內建立和自訂。我們創建了一個靈活、創新、易於使用的完整平台。輕鬆適應新的和不斷變化的趨勢和市場需求，這意味著策劃者始終可以達到他們的活動期望。自 2011 年成立以來，成千上萬的活動策劃者使用我們的平台提高了效率和生產力，使他們能夠舉辦更好的活動。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 簡介：參與和有效活動的一站式平台 您是否厭倦了在多個平台之間周旋並努力有效地管理您的活動？ KonfHub 是您的最佳選擇—這是一款一體化活動管理解決方案，旨在簡化您從開始到結束的活動組織流程。 KonfHub 具有廣泛的強大功能和優勢，是您成功且令人難忘的活動的首選平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人驚嘆的功能： 自動推薦競賽：透過我們的自動推薦競賽輕鬆提升您的活動註冊量。 KonfHub 讓您可以設定推薦計劃，激勵與會者邀請他們的朋友和同事，從而擴大活動的影響範圍並增加註冊人數。無限的電子郵件活動和有限的 SMS 和 WhatsApp 訊息：透過有針對性的電子郵件活動與與會者保持聯繫。透過 KonfHub，您可以發送無限量的電子郵件活動，以保持受眾的參與和了解。此外，您還可以發送簡訊和 WhatsApp 訊息以獲取重要更新和提醒。即時測驗平台：透過我們的即時測驗平台提升活動的互動體驗。吸引觀眾、測試他們的知識並營造興奮和競爭的氛圍，這一切都在 KonfHub 平台內進行。簽到應用程式和贊助商應用程式：使用我們的登記台簽到應用程式簡化註冊流程。有效率地管理與會者簽到、列印證卡並保持整個活動的順利進行。此外，我們的贊助商應用程式提供展位/贊助商管理工具，確保贊助商透過捕獲潛在客戶來獲得無縫體驗。自動參與證書：以自動參與證書獎勵您的與會者。當與會者提交回饋時，KonfHub 會自動產生證書，節省您的時間和精力，同時為您的活動提供專業的體驗。基於批准的註冊、隱藏門票和上傳：完全控制活動的註冊流程。 KonfHub 允許您批准註冊、隱藏獨佔訪問門票以及輕鬆上傳演講者、贊助商和志願者註冊信息，使活動管理變得輕而易舉。綜合活動網頁：無需網頁開發人員或專用網站！ KonfHub 提供全面的活動網頁，展示活動的所有基本細節。使用您的品牌、活動議程、演講者簡介等自訂網頁，所有這些都在 KonfHub 平台內進行。可嵌入的小部件/按鈕和 API 整合：使用我們的可嵌入小部件和按鈕將 KonfHub 無縫整合到您現有的網站或應用程式中。利用我們的 API 為您的與會者打造無縫體驗，並確保與您的系統順利進行資料同步。終極低成本活動管理平台 在 KonfHub，我們相信組織成功的活動不應該讓您傾家蕩產。這就是為什麼我們提供業內價格最低的平台之一。憑藉我們具有競爭力的價格，您可以最大限度地提高活動預算，同時仍然享受我們平台提供的所有卓越功能和優勢。透過 KonfHub，您不僅可以存取功能齊全的綜合活動管理平台，還可以節省大量成本。我們透明的定價可確保您獲得最大的投資價值，使您能夠將更多資源分配到活動的其他方面。還有更多！ KonfHub 不斷發展以滿足活動組織者的需求。我們努力提供創新的特性和功能，讓您的活動規劃體驗變得更好。告別事件管理的麻煩，迎接 KonfHub——您的終極活動管理解決方案。立即註冊，徹底改變您組織活動的方式。使用 KonfHub 建立下一個活動
Expo Pass
expopass.com
在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是為研究人員和活動組織者提供的會議管理解決方案。透過 Fourwaves，您可以輕鬆管理從虛擬海報會議到全球會議的任何科學活動。一些功能包括： - 活動網站建立器 - 註冊和支付工具 - 摘要管理 - 同儕審查工具 - 混合/虛擬 Web 應用程式 - 虛擬海報會議 - 直覺的組織者面板 為任何活動提供快速的一體化解決方案以及Fourwaves全程的專業客戶支援。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基於雲端的一體化設施調度平台，可協助團隊安排、組織和推廣組織的活動，確保團隊擁有合適的工具來集中和自動化從開始到結束的流程。在預算資金稀缺且成本回收計畫可能對學校底線產生重大影響的世界中，活動管理器可以輕鬆追蹤和監控與活動相關的收入。從請求發起到成本回收分析，活動經理控制活動組織，確保積極的社區和與會者體驗。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
POSH
posh.vip
活動行銷變得簡單。
run.events
run.events
run.events 是一款針對專業活動和會議組織者的全球人工智慧驅動的 SaaS 企業管理軟體。該解決方案旨在易於設定和使用，是一個基於雲端的事件管理平台，包含企業管理功能和事件管理元件，以及可在當今所有平台上使用的強大行動應用程式解決方案。該平台允許客戶創造有價值的親身體驗、發展有影響力的社群並擴大品牌，同時提供活動採購、註冊、活動行銷、差旅管理、潛在客戶掃描和投資回報率報告等服務。可以合理地假設 run.events 將成為您運行業務所需的唯一軟體解決方案。
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一個端到端活動管理解決方案，可確保活動安全、智慧和高效。
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一個活動系統，可協助您管理從註冊到監控的活動，並能夠透過電子郵件和簡訊發出邀請、統計、付款處理等。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是領先的體驗式行銷平台，使品牌能夠營運和優化其活動、遊覽、活動和課程，以提高消費者品牌忠誠度、增加收入並提高每次體驗的投資回報率。 AnyRoad 讓公司可以透過靈活、可配置的平台簡化和擴展其體驗式運營，並提供加速業務成長所需的強大見解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等領先品牌都依靠 AnyRoad 來優化營運並證明其體驗式行銷計劃的影響。
Eventeny
eventeny.com
一體化活動管理軟體，提供互動式可擴展地圖、合約電子簽名、端到端票務/票房管理、藝術家/供應商/參展商申請工作流程、志工輪班追蹤、贊助交易和可交付成果的CRM、個人化日程等解決方案，還有更多！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是B2B活動營銷人員和會議組織者進行面對面，虛擬和混合活動的首選活動管理平台。 Zuddl是從地面建造的，可以完美地迎合每個用例。與其使用8-10個不同的工具和平台來運行一個事件端到頭，不如使用ZUDDL來管理一個平台的面對面，虛擬和混合事件程序以及網絡研討會。 為什麼Zuddl： *專注於靈活性 通過對品牌，自定義性和工作流程的無限控制，將您的活動栩栩如生 - 從註冊和票務到與會者移動應用程序。您無法滿足您的需求。 *更多的合作夥伴，較少的供應商 正確完成活動不僅需要訂閱活動平台。我們明白了。它反映了我們的定價，支持和產品路線圖。 *面向結果 現成的收入儀表板，可配置的警報以及與Marketo，Hubspot，SFDC等集成，使報告超級簡單。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一個線上活動票務、預訂和註冊平台，讓活動變得簡單。我們受到超過 150,000 多個活動組織者的信賴，可幫助您輕鬆管理從私人活動到重大節日的所有類型的活動/註冊。 TryBooking 對您的 3 項承諾： - 低票務費用和 100% 免費的免費活動 - 免費本地支持，我們將全程陪伴您 - 不鎖定合約或訂閱。活動變得輕鬆通過： - 用戶友好的票務系統，用於創建和銷售門票- 在每個活動的完全可自訂頁面中展示您的品牌- 單擊按鈕即可訪問一系列銷售報告和分析- 創建適合的智慧表單任何觀眾 - 預訂座位和餐桌功能 - 免費行動掃描應用程式和票房功能 - 籌款支援和會員功能 - 無第三方行銷，我們重視您的隱私 - API 友好 - 與 Xero 和 Stripe 集成
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們每月發行超過 100 萬張門票，舉辦各種形式和規模的活動——從英國唯一的浮動木偶劇院到碧昂絲主題的無底早午餐，再到美國各地的聖誕老人洞穴。我們也是世界上最大的獨立票務平台。沒有投資者需要負責，或是成長目標不切實際。這使我們能夠有目的地成長，以便透過 Ticket Tailor 出售的每一張活動門票都能產生積極的影響。我們實現了碳中和（抵消了我們整個歷史上的排放量），每售出一張門票都會向氣候事業捐款，並於2021 年成為經過認證的共益企業，加入了將人類和地球放在第一位的全球企業社區。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的熱情將成為焦點。向這個一體化平台問好，它可以讓您的虛擬、混合和現場活動變得栩栩如生。是時候擴大您的受眾並透過您的熱情貨幣化了。適用於大大小小的活動以及介於兩者之間的一切活動。舉辦一次性網路研討會、每月一次爐邊談話，還是一場為期多天/多位演講者的盛會？所有活動都在 HeySummit 舉辦。我們強大的一體化平台支援任何規模、頻率和複雜程度的聚會。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設置折扣代碼和團體折扣- 摘要管理（提交、審核和批准） - 名牌列印（可自訂） - 飯店住宿 - 與會者網頁應用程式 - 自助服務終端辦理簽到（適用於 iOS 和 Android 裝置）
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker是世界上最可定制的網絡研討會，虛擬和混合活動的平台。它將強大的視頻技術與強大的營銷和互動體驗功能相結合，以創建一種獨特的品牌活動。 世界各地的公司都使用Bigmarker的多合一平台來創建沉浸式和互動的虛擬，混合和網絡研討會活動。 BigMarker還提供集成，API和白色標籤服務，使公司能夠將強大的交互式視頻體驗集成到其營銷，銷售和學習堆棧中。 讓我們一起建立您夢想中的在線活動。 Bigmarker成立於2010年，總部位於芝加哥，並為全球成千上萬的公司和組織提供虛擬活動。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是一個活動管理平台，為票務、註冊、虛擬活動和活動應用程式提供解決方案。 Brushfire 成立於 2003 年，在過去 20 年裡幫助全球數千個組織提供線上票務和註冊服務。 Brushfire 擁有屢獲殊榮的服務和支持，可為您提供所需的工具，幫助您在下一次活動中節省時間和金錢。 Brushfire 解決方案專為成長而設計。有疑問嗎？請致電 (866) 825-8252 與我們的團隊聯絡。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選項。 - 輕鬆設計和列印專業徽章。 - 幫助參展商捕捉並確定潛在客戶。 - 透過簡單的活動應用程式支援與會者和活動工作人員的繁忙日程。 - 使用我們的內部廣播工作室或首選的 A/V 提供者廣播即時內容。 - 大規模管理參展商和贊助商。 - 透過人工智慧驅動的網路、遊戲化等增強與會者的參與度。 - 透過綜合分析獲得有關活動績效的詳細見解。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一個活動效率平台，將使活動成為您公司最具影響力的行銷管道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活動團隊使用我們的軟體透過自動化賓客管理、活動溝通和虛擬活動平台來推動更多註冊並節省時間。 Sweap 提供每年最多 500 次註冊的免費計劃，因此您今天就可以開始。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。