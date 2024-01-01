活動管理平台 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

EventTitans

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EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可...