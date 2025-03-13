企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式

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企業資源規劃 (ERP) 系統簡化和管理生產、財務、人力資源和供應鏈等各部門的日常業務運作。範例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 實施的好處包括 AP 自動化、財務管理和改善醫療保健中的病患照護。 ERP 軟體有利於薪資處理、時間追蹤和庫存管理，從而提高生產力和效率。透過打破部門孤島，ERP 系統可確保所有團隊安全存取基本資料和指標。即時報告和分析儀表板讓使用者了解部門績效。 ERP 系統的關鍵功能通常包括總帳和現金管理等會計功能、招聘和工資等人力資源功能、基本銷售和客戶管理功能、採購工作流程、庫存和倉庫管理、高級供應鏈模組、生產模組以及報告和分析。 對於有獨特需求的企業，ERP 系統可以與 CRM 軟體、專業服務自動化軟體或基於專案的 ERP 系統集成，以增強功能並提供全面的營運視圖。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一款雲端業務解決方案，整合ERP和CRM功能，提升企業的生產力與運營靈活性。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce是一款雲端時間追蹤與排班應用，員工可在現場使用設備打卡，並與QuickBooks自動整合。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks自僱是一款雲端會計軟件，幫助自由職業者和獨資經營者管理財務、分類收入支出及進行稅務準備。
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite是一款雲端業務管理軟體，提供購買、銷售、庫存、財務管理和成本控制的功能，適用於各類企業。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活的財務平台，提供全面的會計功能，適用於多個行業，包括報表、現金管理及專案會計等。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP是一款基於雲端的企業資源計劃系統，提供會計、製造、採購等業務管理功能，旨在提高中小型企業的運營效率。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext是一款免費開源的企業資源規劃（ERP）軟體，集成了會計、銷售、庫存管理等多種業務模組，適合各種規模的企業。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP是一款庫存和會計管理軟件，幫助企業遵守GST法規，實時跟踪庫存及自動化操作。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr是一款開源的ERP和CRM軟件，用於管理企業的聯絡、訂單、發票、庫存等業務活動，適用於各類型公司和自由職業者。
ERPAG
erpag.com
ERPAG是一個基於雲的企業資源計劃應用程式，適用於中小型企業，提供銷售、採購、會計、庫存管理等功能。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
weclapp
weclapp.com
Weclapp是一款雲端CRM和ERP軟體，專為中小企業設計，便於管理客戶、項目、發票等業務流程。
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP是一款雲端企業資源計劃軟體，整合財務、人力資源、庫存等功能以簡化業務運營和管理。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl是一個雲端零售管理系統，集成庫存管理、訂單履行和財務管理，幫助企業簡化多渠道業務運營。
Striven
striven.com
Striven 是一款全方位商業管理軟體，結合會計、銷售、計畫管理和報告功能，讓您在任何設備上簡化業務運作。
LOGIC ERP
logicerp.com
LOGIC ERP是一款基於雲的企業資源計劃應用，簡化庫存管理、訂單處理、採購與倉庫管理，提高業務運營效率。
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia是一款綜合性商業管理平台，提供會計、工資、項目管理及客戶關係管理等功能，以簡化企業財務管理。
Exact
exact.com
Exact 開發雲端軟體，幫助中小企業及其會計自動化財務、人力資源等業務流程，支持批發、製造及建設等行業的ERP解決方案。
Daftra
daftra.com
Daftra 是一個在線商業管理平台，提供安全的雲端服務，方便使用者管理財務、庫存及客戶關係，適合各類型企業。
Access
theaccessgroup.com
Access 是一款商業管理軟體，幫助超過 100,000 位客戶改變其業務軟體的使用方式，讓員工能更專注於重要工作。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一個雲端財務管理平台，提供多種會計應用，支援各行業的財務流程與報告，並提升企業管理效率。
Veepan ERP
veepan.com
Veepan ERP是一款雲端企業資源計劃軟體，提供帳單、庫存管理、會計和銷售等多個業務功能，適合中小型企業使用。
OpenPro
openpro.com
OpenPro是一款開源ERP軟體，提供靈活的業務管理解決方案，包括會計、供應鏈和客戶關係管理等功能，支持多語言和貨幣。
INNERGY
innergy.com
INNERGY是一款針對定制木工商店的ERP解決方案，統一管理各種數據，實現辦公室和現場的資料互通。
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP是一款綜合的企業資源計劃軟體，幫助企業優化財務、人力資源和供應鏈管理等業務流程。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum是一款製造業的SaaS平台，幫助中小型廠商提高效率，通過自動化數據收集和流程優化來簡化營運。
Inventory365
inventory365.co
庫存365是一款在線庫存管理軟件，幫助企業有效跟踪庫存、訂單及自動化庫存流程，提升運營效率。
Viindoo
viindoo.com
Viindoo是一款雲端企業管理軟體，集成多個業務功能，幫助企業提升運營效率與決策能力，符合不同企業需求。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory是一款雲端庫存管理軟體，適用於中小企業，提供庫存、訂單和供應商管理等功能，幫助提升運營效率。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 是一款企業資源計劃應用，集成會計、庫存、訂單和供應鏈管理，以簡化業務操作和優化資源管理。
WinWeb
winweb.com
WinWeb應用程式提供小型至中型企業整合的雲端技術，幫助管理業務數據，降低成本並提高收入。
Workcube
workcube.com
Workcube應用程式提供綜合企業管理功能，包括ERP、CRM及項目管理，旨在提升業務效率和生產力。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一款模塊化的網頁應用，專注於自動化電子商務的訂單和倉庫管理，簡化物流及庫存流程，提升運營效率。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi軟件專為木材和建築材料行業設計，提供業務管理解決方案，簡化操作並提升效率，包括現場數據輸入和AI集成。
Unit4
unit4.com
Unit4是一款企業資源計劃（ERP）系統，幫助面向服務的組織有效管理財務運營和流程。
UdyogMART ERP
udyogmart.com
UdyogMART ERP是一種整合企業資源計劃的應用，用於簡化財務、庫存和人力資源管理，並提供報告與數據分析功能。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP是一款雲端企業資源計劃應用，旨在幫助中小企業管理財務、庫存、人力資源和業務運營。
KEBS
kebs.ai
KEBS是一款專為專業服務行業設計的商業套件，能簡化日常任務，提升生產力和盈利能力，並增加資料透明度和員工責任感。
IFS
ifs.com
IFS應用程序是一個集成企業解決方案平台，支援業務運營管理，包括資源計劃、資產管理和客戶關係等功能。
Divalto
divalto.com
Divalto是一套整合企業管理的ERP解決方案，提供財務、庫存、銷售等功能，幫助企業優化流程和提高效率。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis 是一個全功能的 ERP 軟體解決方案，為各行各業提供財務管理工具，支援企業的發展與變革。
TECHO
techoerp.in
Techo是企業資源計劃（ERP）應用程序，專為中小型企業提供會計、庫存及客戶管理等功能，簡化業務運營。
Kladana
kladana.com
克拉達納是一款SaaS庫存管理軟體，專為電子商務企業提供訂單管理、庫存管理及自動化工作流程等功能。
Infawork
infawork.com
Infawork 是一款全面的商業軟體，幫助創業者管理會計、人力資源、訂單、生產、倉庫、預算及客戶等。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab是一款24/7線上ERP應用，提供會計、金融和記帳工具，幫助企業管理財務、客戶關係和供應鏈。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP是一款雲端ERP系統，專為中小型製造商設計，旨在簡化業務運營、提高效率並支持靈活的管理解決方案。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一個雲端平台，專為B2B商業需求設計，協助品牌簡化供應商管理、交易流程及價值鏈控制。
Selly Erp
sellyerp.com
Selly Erp 是一款雲端 ERP，專為意大利中小企業設計，幫助用戶管理客戶、銷售、活動、發票、採購和倉庫。
Realsoft
realsoft.ae
Realsoft是一款ERP交易軟體，提供自動化、可擴展性及財務管理功能，適用於中東商業行業。
AFAS Software
afas.com
AFAS軟件是一款業務管理解決方案，旨在簡化財務交易、會計流程及其他商務功能，以提高組織的運營效率與準確性。
Tyler Technologies
tylertech.com
泰勒技術提供一套綜合軟件解決方案，幫助政府實體有效、透明地運作，連接數據以滿足社區需求。