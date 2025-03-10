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企業資源規劃 (ERP) 系統簡化和管理生產、財務、人力資源和供應鏈等各部門的日常業務運作。範例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 實施的好處包括 AP 自動化、財務管理和改善醫療保健中的病患照護。 ERP 軟體有利於薪資處理、時間追蹤和庫存管理，從而提高生產力和效率。透過打破部門孤島，ERP 系統可確保所有團隊安全存取基本資料和指標。即時報告和分析儀表板讓使用者了解部門績效。 ERP 系統的關鍵功能通常包括總帳和現金管理等會計功能、招聘和工資等人力資源功能、基本銷售和客戶管理功能、採購工作流程、庫存和倉庫管理、高級供應鏈模組、生產模組以及報告和分析。 對於有獨特需求的企業，ERP 系統可以與 CRM 軟體、專業服務自動化軟體或基於專案的 ERP 系統集成，以增強功能並提供全面的營運視圖。
提議新的應用程式
AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid 是一種基於雲端的解決方案，可協助製造和分銷企業在一個地方管理 CRM、採購、庫存管理、發票和訂單管理等一切。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl是一個雲端零售管理系統，集成庫存管理、訂單履行和財務管理，幫助企業簡化多渠道業務運營。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP是一款基於雲端的企業資源計劃系統，提供會計、製造、採購等業務管理功能，旨在提高中小型企業的運營效率。
ERPAG
erpag.com
ERPAG是一個基於雲的企業資源計劃應用程式，適用於中小型企業，提供銷售、採購、會計、庫存管理等功能。
Exact
exact.com
Exact 開發雲端軟體，幫助中小企業及其會計自動化財務、人力資源等業務流程，支持批發、製造及建設等行業的ERP解決方案。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一款雲端業務解決方案，整合ERP和CRM功能，提升企業的生產力與運營靈活性。
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia是一款綜合性商業管理平台，提供會計、工資、項目管理及客戶關係管理等功能，以簡化企業財務管理。
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB新西蘭是一款全面的業務管理應用，涵蓋財務管理、工資處理和銀行整合，以簡化企業運營並增強報告能力。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex智慧製造平台是一個雲基解決方案，連接並自動化製造過程，提升運營效率及實時數據跟踪。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks自僱是一款雲端會計軟件，幫助自由職業者和獨資經營者管理財務、分類收入支出及進行稅務準備。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce是一款雲端時間追蹤與排班應用，員工可在現場使用設備打卡，並與QuickBooks自動整合。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活的財務平台，提供全面的會計功能，適用於多個行業，包括報表、現金管理及專案會計等。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一個雲端財務管理平台，提供多種會計應用，支援各行業的財務流程與報告，並提升企業管理效率。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger是一款雲端會計軟體，提供實時財務數據，支持多實體、多貨幣的會計管理和自動化功能。
Striven
striven.com
Striven 是一款全方位商業管理軟體，結合會計、銷售、計畫管理和報告功能，讓您在任何設備上簡化業務運作。
weclapp
weclapp.com
Weclapp是一款雲端CRM和ERP軟體，專為中小企業設計，便於管理客戶、項目、發票等業務流程。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 開發了整合度最高的 I.T.中小型企業的支援基礎設施 - WinWeb CLOUD。 無縫整合後台、製造、網站、電子商務和社交媒體，提供整合且可擴展的 I.T.最大限度地提高生產力和降低成本的環境。 商業雲可客製化、價格實惠且靈活，使 WinWeb 雲端成為收入和結果驅動型企業家和管理層的首選。 WinWeb APP是微商相當於整合雲端技術，防止業務資料碎片化，降低成本，增加收入。
Xledger
xledger.net
Xledger是一種基於雲的財務ERP解決方案，提供全面的會計和財務管理功能，幫助企業自動化和簡化業務流程。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory是一款雲端庫存管理軟體，適用於中小企業，提供庫存、訂單和供應商管理等功能，幫助提升運營效率。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 以製造軟體即服務 (SaaS) 平台取代了 ERP、MRP 和 MES，使中小型製造商能夠透過工作流程優化和自動化資料收集來提高效率。 Fulcrum 透過完全數位化、無紙化的工作流程提供價值，利用機器學習、自動化、預測分析和先進的啟發式方法來提高吞吐量和獲利能力。 軟體不必太複雜。您在個人生活中使用的軟體（Facebook、Uber、Amazon 等）非常直觀，您無需接受培訓即可了解其工作原理。為什麼您的商業軟體應該有所不同？我們正在幫助製造商過渡到尖端的、面向未來的軟體，該軟體可以減輕日常運營的壓力，從難以僱用的優秀員工身上獲得更多收益，自動執行繁瑣的任務，並且比製造軟體中現有的軟體更有效率地運作今天的空間。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 供應商之一，為所有行業提供完整的 ERP 軟體解決方案。 Glow Diametric 以下一代創業家的要求為指導，是一個全球 ERP 解決方案，提供支援策略計畫所需的選擇、靈活性和警覺性。 Glow Diametric 提供了發展不斷變化的複雜業務所需的經過驗證的全面財務管理功能。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr是一款開源的ERP和CRM軟件，用於管理企業的聯絡、訂單、發票、庫存等業務活動，適用於各類型公司和自由職業者。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Composity
composity.com
Composity 是一款基於雲端的 ERP 解決方案，擴展了銷售和行銷工具，專為中小企業設計。它是一個「現成的」軟體解決方案，可管理組織內部和外部業務流程的各個方面 - 會計、庫存管理、計費系統、文件管理、企業網站和電子商務、CRM、客戶群組織和報告產生器。
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP是一款綜合的企業資源計劃軟體，幫助企業優化財務、人力資源和供應鏈管理等業務流程。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Appward
appward.com
Appward 提供超過80個應用的集中管理工具，幫助用戶在一個平台上提高組織的各項功能效率。
IFS
ifs.com
IFS應用程序是一個集成企業解決方案平台，支援業務運營管理，包括資源計劃、資產管理和客戶關係等功能。
Certinia
certinia.com
Certinia（以前稱為 FinancialForce）提供了一個服務即業務平台，該平台支援並連接服務營運的各個方面，從服務評估和交付到客戶成功管理以及財務規劃和會計。該公司的專業服務自動化 (PSA)、客戶成功和 ERP 解決方案在 Salesforce 領先的雲端平台上交付，提供了運行互聯服務業務、智慧交付和實現業務敏捷性的能力。 Certinia 總部位於加州聖荷西，在世界各地設有辦事處，並獲得了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支援。欲了解更多信息，請訪問 www.certinia.com。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO是一款企業資源計劃（ERP）軟件，專為製造和分銷行業設計，提供包括庫存、財務和供應鏈管理的解決方案。
Tyler Technologies
tylertech.com
泰勒技術提供一套綜合軟件解決方案，幫助政府實體有效、透明地運作，連接數據以滿足社區需求。
OpenPro
openpro.com
OpenPro是一款開源ERP軟體，提供靈活的業務管理解決方案，包括會計、供應鏈和客戶關係管理等功能，支持多語言和貨幣。
Unit4
unit4.com
Unit4是一款企業資源計劃（ERP）系統，幫助面向服務的組織有效管理財務運營和流程。
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks 為中小型企業提供易於使用的企業管理應用程式。 OfficeBooks 解決方案是一種軟體即服務 (SaaS) 產品，可在不犧牲功能和效能的情況下最大限度地減少前期和基礎設施成本。 我們的主要產品是 OfficeBooks.com，這是一個託管的業務管理應用程序，為使用者提供管理銷售、聯絡人、採購、製造、工作訂單和庫存控制的工具。最重要的是，透過雲端中的 OfficeBook，您的系統可以在任何地方使用；在辦公室、家裡或路上。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext是一款免費開源的企業資源規劃（ERP）軟體，集成了會計、銷售、庫存管理等多種業務模組，適合各種規模的企業。
QAD
qad.com
Qad是雲中下一代製造和供應鏈解決方案的領先提供商。為了在一個動蕩的世界中取得成功，面臨需求供應和波動的破壞，製造商和供應鏈必須迅速響應變化，並無縫優化敏捷性，效率和對有效客戶服務的彈性。 QAD提供自適應應用程序以啟用這些自適應企業。 Qad在加利福尼亞州的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84個國家 /地區擁有客戶。成千上萬的公司已部署了QAD企業解決方案，包括企業資源計劃（ERP），數字商務（DC），供應商關係管理（SRM），數字供應鏈規劃（DSCP），全球貿易和運輸執行（GTTE），企業質量管理系統（EQMS），企業質量管理系統（EQMS），互聯勞動力和流動勞動力和流程智能。
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies 是印度製造生態系統的一部分。我們根據製造業發現的問題設計了ERP。 我們希望成為亞洲中小微型企業的第一雲製造 ERP 軟體。我們的產品幫助企業主和企業家管理他們的銷售、採購。生產、保固、現金管理和財務控制。 ACTouch，我們的雲端ERP 解決方案不需要任何應用程式的安裝和配置，因為它可以透過網路提供，並且可以透過PC、筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦等存取。 7 天、每天24 小時可用。因此，沒有停機時間，沒有病毒或垃圾郵件攻擊，沒有硬體和軟體投資，這為 MSME 節省了大量資金。 AcTouch產品的顯著特徵如下。 1.核心業務模組：發票、付款、收據、總帳、庫存模組 2. 使用者存取控制：您可以決定誰必須使用哪些選單和控制項。 3.財務控制：4eye原則（您的職員輸入交易，您可以批准它）。全面控制財務事宜 4. 單一登入：如果您有多個企業，您可以透過一次登入存取它們。無需單獨登入。 5. 附有財務和股票警報、帳齡報告（誰必須向您付款以及支付金額）、銀行狀態報告的儀表板。 6. 為每個供應商或客戶客製化範本（您為誰選擇哪些範本） 7. 批次層級的庫存追蹤。 8. 多幣種交易和發票 9.手機和平板電腦存取（新功能即將發布） 10. 相容印度 GST。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 是一款企業資源計劃應用，集成會計、庫存、訂單和供應鏈管理，以簡化業務操作和優化資源管理。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商務套件，旨在讓專業服務業的生活變得更加輕鬆。這種現代 ERP 將使企業能夠減少成本和資源洩漏，並將其生產力和獲利能力提高 10 倍。 組織，無論其規模和規模如何，都可以簡化和自動化其日常任務，並輕鬆創建無縫工作流程。 我們的全球客戶對 KEBS 的表現印象深刻 - 使數據成為單一事實來源 - 員工留任率提高 76% - 確保在預算範圍內及時交付項目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高組織內的透明度 - 讓員工更有責任感 - 客戶滿意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商務套房。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支援 - 是一款適用於零售、現場服務和倉庫/庫存管理業務的雲端業務軟體。這款功能強大的一體化 ERP 業務軟體可幫助企業擺脫紙張、電子表格或多個應用程式的束縛，從而節省時間。 20 多年來，Evosus 團隊已協助 500 多家企業簡化流程並實現發展。我們採用這 20 年的最佳實踐來創建 100% 雲端且 100% 出色的商業軟體。 LOU 涵蓋零售 - 服務 - 庫存 - 路線優化 - 調度 - 與 QuickBooks Online 整合的報告和財務。
Divalto
divalto.com
Divalto是一套整合企業管理的ERP解決方案，提供財務、庫存、銷售等功能，幫助企業優化流程和提高效率。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP是一款庫存和會計管理軟件，幫助企業遵守GST法規，實時跟踪庫存及自動化操作。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze 是一家面向中小企業的商業管理解決方案的全球開發商、創新者和供應商。 實現業務盈利所需的所有工具： * Enterprise 讓您可以從一處運行會計、庫存、CRM、服務管理等 * 在一處管理庫存、客戶和供應商 * 整合和自動化會計以提供準確的報告 * 設定簡單。註冊並開始使用
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill 是唯一專為電子商務和批發商家設計的 ERP。隨著多通路商務的興起，Fulfill 的建構理念很簡單，即需要簡化商家運營，才能提供令人驚嘆的零售體驗。 Fulfill 透過整合訂單管理、庫存管理、倉庫管理、採購、批發、製造、財務和客戶服務，使企業能夠將後台營運轉變為成長的加速器；全部整合到一個無縫解決方案中。
WP ERP
wperp.com
WP ERP 是 weDevs 的創意，weDevs 是一個由 WordPress 開發人員、思想家、支援人員和行銷人員組成的團隊。該公司於 2008 年 12 月成立，最初是一個部落格平台。 2012 年 5 月，我們公司作為一家小型網路開發新創公司重新啟動，信心煥然一新，願景更加堅定。 我們的主要重點是使用 WordPress 以具有競爭力的價格提供高品質和可擴展的自訂 PHP 應用程式。我們的目標是提供符合最新開發趨勢和最佳實踐的外掛程式和主題。我們喜歡簡單性和直觀性，因此我們所有的插件都被設計為前端。 WP ERP 是 WordPress 產業的先鋒企業解決方案。我們在 2015 年開始開發 WP ERP，並於 2016 年發布了第一個測試版本。我們從一開始的目標就是讓 WP ERP 成為小型企業主從單一平台管理所有需求的一站式解決方案。因此，WP ERP 透過以下方式增加價值： --> 使用者操作和維護夠簡單， --> 它使所有者能夠控制運營， --> 它是自我管理的。 我們現在擁有 27 個免費插件和 50 個高級插件以及 8000 多個 WP ERP 活躍安裝。我們也是一個由 70 多名敬業成員組成的大家庭，他們規劃、開發和培育以客戶為中心的優質產品和內容。在創建插件和內容時，我們會充分考慮使用者的偏好和需求。專門的支援團隊 24/7 為使用者提供協助並解決他們的問題。
AFAS Software
afas.com
AFAS軟件是一款業務管理解決方案，旨在簡化財務交易、會計流程及其他商務功能，以提高組織的運營效率與準確性。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi軟件專為木材和建築材料行業設計，提供業務管理解決方案，簡化操作並提升效率，包括現場數據輸入和AI集成。
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software 是領先的基於網路的整合軟體套件，包括訂單履行、CRM 和電子商務軟體。 BirdDog Enterprise 也是業界最好的軟體即服務 (SaaS) 業務軟體，透過單一、整合且功能強大的業務管理軟體解決方案為您的整個公司提供支援。 BirdDog Enterprise 的獨特之處在於它建立在單一平台上，因此銷售、支援、運輸和計費在每次互動中都使用相同的資訊。 Enterprise 為您提供重要的即時商業智能，以便您可以更快地做出更好的決策。
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise 是一個全面的業務管理系統（BMS） 它包含您期望找到的所有業務管理功能，以及許多其他類型的業務管理軟體中未包含的許多附加功能。 BME 以屢獲殊榮的BusinessMan Enterprise 用戶端-伺服器解決方案為基礎，該解決方案的開發歷經25 年多的時間，利用最新的Web 技術，為您提供所需的效能、靈活性和豐富的功能集。
reybex
reybex.com
reybex，ERP 完整解決方案，適用於：商品管理、調度處理、倉庫、行動倉庫管理、財務會計、專案管理、CRM、電子商務和市場介面、全通路、訂單管理。
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