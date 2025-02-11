企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇利南

WP ERP

wperp.com

WP ERP 是 weDevs 的創意，weDevs 是一個由 WordPress 開發人員、思想家、支援人員和行銷人員組成的團隊。該公司於 2008 年 12 月成立，最初是一個部落格平台。 2012 年 5 月，我們公司作為一家小型網路開發新創公司重新啟動，信心煥然一新，願景更加堅定。 我們的主要重點是使用 WordPress 以具有競爭力的價格提供高品質和可擴展的自訂 PHP 應用程式。我們的目標是提供符合最新開發趨勢和最佳實踐的外掛程式和主題。我們喜歡簡單性和直觀性，因此我們所有的插件都被設計為前端。 WP ERP 是 WordPress 產業的先鋒企業解決方案。我們在 2015 年開始開發 WP ERP，並於 2016 年發布了第一個測試版本。我們從一開始的目標就是讓 WP ERP 成為小型企業主從單一平台管理所有需求的一站式解決方案。因此，WP ERP 透過以下方式增加價值： --> 使用者操作和維護夠簡單， --> 它使所有者能夠控制運營， --> 它是自我管理的。 我們現在擁有 27 個免費插件和 50 個高級插件以及 8000 多個 WP ERP 活躍安裝。我們也是一個由 70 多名敬業成員組成的大家庭，他們規劃、開發和培育以客戶為中心的優質產品和內容。在創建插件和內容時，我們會充分考慮使用者的偏好和需求。專門的支援團隊 24/7 為使用者提供協助並解決他們的問題。