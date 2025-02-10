企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

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企業資源規劃 (ERP) 系統簡化和管理生產、財務、人力資源和供應鏈等各部門的日常業務運作。範例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 實施的好處包括 AP 自動化、財務管理和改善醫療保健中的病患照護。 ERP 軟體有利於薪資處理、時間追蹤和庫存管理，從而提高生產力和效率。透過打破部門孤島，ERP 系統可確保所有團隊安全存取基本資料和指標。即時報告和分析儀表板讓使用者了解部門績效。 ERP 系統的關鍵功能通常包括總帳和現金管理等會計功能、招聘和工資等人力資源功能、基本銷售和客戶管理功能、採購工作流程、庫存和倉庫管理、高級供應鏈模組、生產模組以及報告和分析。 對於有獨特需求的企業，ERP 系統可以與 CRM 軟體、專業服務自動化軟體或基於專案的 ERP 系統集成，以增強功能並提供全面的營運視圖。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。 Acumatica Cloud ERP 為中小型企業在數位經濟中蓬勃發展提供一流的功能。其工作流程涵蓋全套業務管理應用程序，並採用開放 API 構建，可與其他關鍵軟體快速整合。其基於使用的資源許可收費，而不是按用戶收費，其面向未來的平台可推動價值並提供靈活性、效率和遠端協作。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid 是一種基於雲端的解決方案，可協助製造和分銷企業在一個地方管理 CRM、採購、庫存管理、發票和訂單管理等一切。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是針對電子商務、多通路零售品牌和批發商的第一大零售作業系統。 Brightpearl 透過整合和自動化售後操作的可擴展作業系統消除了零售商的日常痛點。憑藉龐大的即插即用整合庫、深度開放的 API 存取和值得信賴的合作夥伴網絡，客戶可以自由靈活地擁抱超可擴展的電子商務，並無所畏懼地發展。 Brightpearl 完整的後台解決方案包括財務管理、庫存和銷售訂單管理、採購和供應商管理、CRM、履行、倉儲和物流。 26 個國家的 1,200 多家企業使用我們的平台，我們每年管理超過 1,000 萬筆交易和 30 億美元的業務。 Brightpearl 的美國總部位於奧斯汀市中心，全球總部位於英國布里斯托。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以來，Ecount Inc. 持續提供市場上最實惠且可自訂的基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案之一。透過提供完全整合、強大的資料管理系統，Ecount ERP 已幫助全球超過 20,000 家中小企業。 Ecount ERP 使用者受益於標準化程序，該程序已針對各種行業進行了最佳化，包括製造、分銷、服務型、批發、建築等。透過使用標準化且可擴展的 ERP 程序，使用者可以從功能創新和升級中受益，而無需支付額外費用。此外，無需購買昂貴的設備和伺服器來託管該程式 - 用戶可以隨時從 PC、平板電腦和智慧型手機存取 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企業主和經理將受益於旨在改善庫存、銷售、採購、倉庫、人力資源和會計管理的工具。透過使用整合模組和訂購門戶，管理人員和決策者可以從世界任何地方獲得即時資訊。 Ecount ERP 每月只需 55 美元，即可為尋求工作流程效率的企業主提供完全整合的基於雲端的 ERP 解決方案。每個訂閱都包括無限數量的用戶訪問、虛擬培訓和遠端支持，無需額外費用。
ERPAG
erpag.com
ERPAG 是基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案。它適用於各行業的中小企業，包括汽車、零售、教育、資訊科技等。主要功能包括銷售管理、採購、製造管理、會計和財務、庫存管理、報告和分析。 ERPAG 允許使用者管理業務流程，包括 B2B 客戶入口網站、銷售、訂購、接收和交付。其他功能包括服務管理、運輸管理、使用者存取管理、銷售點和條碼掃描。 ERPAG 提供 Google Mail、Google Calendar、Google Drive、Microsoft、Magento、WooCommerce、Shopify、QuickBooks、Square、Stripe 等的整合。它支援全球 40 多家托運人，包括 UPS、FedEx 和 USPS。 它提供三個版本：基本版、標準版和高級版（按訂閱定價）。它與 Windows、Mac 和 Linux 作業系統相容。透過電子郵件、電話和視訊教學提供支援。
Exact
exact.com
Exact 為中小型公司及其會計師開發雲端軟體。這些產品使財務和人力資源等領域的業務流程自動化，並為批發分銷、製造、專案和施工提供特定的 ERP 解決方案。這可以節省時間並提供見解。它使客戶能夠有效率地工作、做出明智的決策並持續發展。主要位於荷蘭、比利時和德國的超過 675,000 家公司已經依賴 Exacts 軟體。 Exact 於 1984 年在荷蘭代爾夫特成立，至今仍是我們的總部所在地。每天，都有 2,000 多名雄心勃勃的專業人士致力於創新。推動負責任的業務，尊重彼此、環境和社會是他的核心。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy 是一款基於雲端、價格實惠且用戶友好的自助式生產計劃軟體，適用於小型製造商（10-200 名員工）。 該軟體是一套包含生產計劃、CRM、採購、供應鏈管理和庫存控制模組的套件。該應用程式具有拖放調度程序，可協助專案經理為不同的作業指派資源。採購模組可讓公司透過組織每個採購週期和採購訂單來簡化採購流程。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
MYOB Australia
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
MYOB New Zealand
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前稱為 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，可讓您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。 該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供關鍵財務資料的即時可見性。 我們的雲端原生會計軟體和 API 可協助組織管理其分散式營運和資產。這包括功能齊全的總帳、應收帳款、應付帳款、庫存管理、加密資產管理等。
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家領先的基於雲端的 CRM 和 ERP 軟體供應商，專為中小型企業而設計。完全整合的系統可用於輕鬆管理您的所有客戶、項目、發票、訂單、文章、票據等。 weclapp 提供了一個很棒的使用者介面並且可以直觀地使用。使用它很簡單，一點也不複雜。一款軟體即可管理您的整個公司！
WinWeb
winweb.com
WinWeb 開發了整合度最高的 I.T.中小型企業的支援基礎設施 - WinWeb CLOUD。 無縫整合後台、製造、網站、電子商務和社交媒體，提供整合且可擴展的 I.T.最大限度地提高生產力和降低成本的環境。 商業雲可客製化、價格實惠且靈活，使 WinWeb 雲端成為收入和結果驅動型企業家和管理層的首選。 WinWeb APP是微商相當於整合雲端技術，防止業務資料碎片化，降低成本，增加收入。
Xledger
xledger.net
Xledger 是市場上自動化程度最高的財務 ERP 解決方案 - 被 60 個國家的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基於雲端 - 專為希望利用最佳實踐和自動化來改進業務流程的雄心勃勃的組織而設計。 Xledger 在自動化、可擴展性和業務洞察力方面脫穎而出。 Xledger 的創辦人致力於透過提供開箱即用的解決方案來簡化業務管理並降低複雜性，該解決方案可根據每個客戶的需求進行配置並圍繞最佳實踐構建。 Xledger基於配置而不是定制，這意味著每個客戶都可以無縫升級到系統的最新版本。 Xledger 提供核心會計（GL、AP、AR）、付款處理（支票列印、ACH、電匯）、現金管理、計費和發票、時間表、費用報告、預算和預測、收入確認、固定資產會計、庫存管理、採購、捐贈管理、專案會計、基金會計、CRM、薪資、文件管理和財務報告功能。使用者可以存取 GL 分析、深入分析功能、即時資訊報告、圖表、儀表板、KPI 以及各種商業智慧和分析工具。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory 是一款專為中小型企業設計的基於雲端的庫存管理軟體。它允許用戶管理庫存、銷售、採購、供應商、客戶等。憑藉條碼掃描、訂單管理和多地點支援等功能，ZapInventory 旨在幫助企業簡化營運並提高整體效率。此外，它還提供即時見解和報告，幫助用戶做出數據驅動的決策。 ZapInventory也與各種電子商務平台和會計軟體集成，使其成為適合不同類型和規模企業的多功能解決方案。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 以製造軟體即服務 (SaaS) 平台取代了 ERP、MRP 和 MES，使中小型製造商能夠透過工作流程優化和自動化資料收集來提高效率。 Fulcrum 透過完全數位化、無紙化的工作流程提供價值，利用機器學習、自動化、預測分析和先進的啟發式方法來提高吞吐量和獲利能力。 軟體不必太複雜。您在個人生活中使用的軟體（Facebook、Uber、Amazon 等）非常直觀，您無需接受培訓即可了解其工作原理。為什麼您的商業軟體應該有所不同？我們正在幫助製造商過渡到尖端的、面向未來的軟體，該軟體可以減輕日常運營的壓力，從難以僱用的優秀員工身上獲得更多收益，自動執行繁瑣的任務，並且比製造軟體中現有的軟體更有效率地運作今天的空間。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 供應商之一，為所有行業提供完整的 ERP 軟體解決方案。 Glow Diametric 以下一代創業家的要求為指導，是一個全球 ERP 解決方案，提供支援策略計畫所需的選擇、靈活性和警覺性。 Glow Diametric 提供了發展不斷變化的複雜業務所需的經過驗證的全面財務管理功能。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一個現代軟體包，可協助管理您組織的活動（聯絡人、供應商、發票、訂單、庫存、議程...）。 它是一個開源軟體套件（用 PHP 編寫，並增強了 JavaScript），專為小型、中型或大型公司、基金會和自由工作者設計。 您可以根據其許可自由使用、研究、修改或分發它。 您可以將其用作獨立應用程式或用作 Web 應用程式以從 Internet 或 LAN 存取它。 Dolibarr 擁有一個隨時為您提供幫助的大型社區、免費論壇和首選合作夥伴，可在您需要時隨時提供商業支持
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Composity
composity.com
Composity 是一款基於雲端的 ERP 解決方案，擴展了銷售和行銷工具，專為中小企業設計。它是一個「現成的」軟體解決方案，可管理組織內部和外部業務流程的各個方面 - 會計、庫存管理、計費系統、文件管理、企業網站和電子商務、CRM、客戶群組織和報告產生器。
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP 是一款全面的企業資源規劃 (ERP) 軟體解決方案，旨在簡化和優化組織內各部門的業務流程。它是一個整合多種功能的強大工具，幫助企業有效管理其資源、營運和資訊。 DosoERP 提供廣泛的模組和功能，以滿足業務營運的不同方面。這些模組通常包括： * 財務管理：DosoERP 提供管理會計流程、財務報告、預算和現金流量管理的工具。它使企業能夠有效地追蹤費用、產生發票、管理薪資單以及處理其他財務任務。 * 倉庫和發票管理：此模組可協助公司管理其採購、庫存和物流營運。它使企業能夠追蹤和控製商品和服務的流動、優化庫存水準並簡化供應鏈流程。 * 人力資源管理：借助DosoERP，組織可以處理各種人力資源功能，例如員工入職、出勤追蹤、績效管理和薪資處理。它有助於簡化人力資源流程並確保遵守勞動法規。 * 運輸：此模組透過規劃和追蹤運輸來優化從規劃調度到追蹤開票的運輸流程，從而提高物流效率，從而降低成本。 * 清關：清關系統透過一系列功能減少清關過程中的錯誤和延誤，簡化進出口操作。 * 分析與報告：DosoERP 提供強大的報告和分析功能，使企業能夠獲得對其營運的寶貴見解。它提供可自訂的儀表板、數據視覺化工具和報告功能，幫助決策者監控績效、識別趨勢並做出明智的策略決策。 DosoERP 以其用戶友好的介面、可擴展性和靈活性而聞名。它可以進行客製化以滿足特定的業務需求，並與其他軟體應用程式整合以實現無縫資料交換。此外，DosoERP 通常基於雲，可以從任何有互聯網連接的地方輕鬆訪問，並促進團隊之間的即時協作。 整體而言，DosoERP 使組織能夠簡化營運、提高生產力、增強決策能力並提高各部門的效率，最終提高業務績效和成長。 顯示更少
SAP
sap.com
SAP 是領先的企業應用和商業人工智慧公司。他們站在業務和技術的交叉點，他們的創新旨在直接解決真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和要求最高的流程的支柱。 SAP 的整合產品組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶和供應鏈）整合到一個推動進步的統一生態系統中。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
IFS
ifs.com
IFS 為世界各地製造和分銷商品、建構和維護資產以及管理以服務為中心的營運的公司開發和提供企業軟體。在我們的單一平台內，我們的行業特定產品天生連接到單一數據模型，並使用嵌入式數位創新，以便我們的客戶在對客戶真正重要的時候（即服務時刻）能夠發揮最佳水平。我們員工的行業專業知識和不斷發展的生態系統，以及在每一步創造價值的承諾，使 IFS 成為我們行業公認的領導者和最值得推薦的供應商。
Certinia
certinia.com
Certinia（以前稱為 FinancialForce）提供了一個服務即業務平台，該平台支援並連接服務營運的各個方面，從服務評估和交付到客戶成功管理以及財務規劃和會計。該公司的專業服務自動化 (PSA)、客戶成功和 ERP 解決方案在 Salesforce 領先的雲端平台上交付，提供了運行互聯服務業務、智慧交付和實現業務敏捷性的能力。 Certinia 總部位於加州聖荷西，在世界各地設有辦事處，並獲得了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支援。欲了解更多信息，請訪問 www.certinia.com。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和MRP）系統無縫集成。 Epicor 為零售商提供先進的全通路軟體，包括電子商務軟體。
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO 是一家全球領先的企業資源規劃 (ERP) 軟體供應商，專注於關鍵製造和分銷行業。 40 多年來，SYSPRO 的專家團隊不斷滿足獨特的行業需求，並使客戶能夠輕鬆適應和發展。該解決方案具有可擴展性，可部署在雲端、本地或兩者中，並可在任何裝置上透過網路進行訪問，為客戶提供選擇和靈活性。 SYSPRO 始終專注於合作夥伴和客戶的成功。我們不斷發展的解決方案與行業趨勢保持一致，以利用新興技術，使合作夥伴和客戶能夠確保數位化未來。 SYSPRO 在六大洲 60 多個國家/地區擁有超過 15,000 家獲得許可的公司，作為值得信賴的顧問，為每一步提供指導和支援。
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（NYSE：TYL）為公共部門提供整合軟體和技術服務。泰勒的端到端解決方案使地方、州和聯邦政府實體能夠與居民和彼此之間高效、透明地運作。透過連接不同系統中的數據和流程，泰勒的解決方案改變了客戶獲得對其社區機會和解決方案的可行見解的方式。 Tyler 在近 13,000 個地點成功安裝了 40,000 多次，客戶遍及全美 50 個州、加拿大、加勒比海地區、澳洲和其他國際地區。 Tyler 因成長和創新而多次獲得認可，其中包括政府科技公司的 GovTech 100 名單。有關總部位於德克薩斯州普萊諾的標準普爾 500 強公司 Tyler Technologies 的更多信息，請訪問 tylertech.com。
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；綜合電話系統； OCR 讀取 XML 事務；以及多種語言和貨幣功能，我們為客戶節省了數百萬美元的營運效率。 該軟體可以作為軟體即服務 (SAAS)、ASP 部署或在您的伺服器上運行。 OpenPro 為每家尋求 ERP 軟體解決方案更多價值和更多功能的公司提供商業軟體解決方案。
Unit4
unit4.com
Unit4 是一家軟體公司，為服務組織中的人員設計和提供企業軟體和 ERP 應用程式以及相關專業服務，特別關注專業服務、教育、公共服務和非營利部門。它在歐洲、北美、亞太地區和非洲的23個國家設有子公司和辦事處。 該公司以其人員體驗套件而聞名，包括 Unit4 ERP、Unit4 Financials、Unit4 FP&A 和 Unit4 Talent Management。 2015年，Unit4宣布與微軟合作，在微軟Azure雲端建置自動駕駛業務應用程式。 Unit4 的軟體可在雲端或本地設定中使用，對本地的支援將於 2024 年 12 月結束。 Unit4 的下一代企業資源規劃 (ERP) 解決方案為全球許多中型市場組織提供支持，匯集了財務、採購、項目管理、人力資源和 FP&A 的功能，以共享實時信息，並提供更深入的見解來幫助組織變得更有效。
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks 為中小型企業提供易於使用的企業管理應用程式。 OfficeBooks 解決方案是一種軟體即服務 (SaaS) 產品，可在不犧牲功能和效能的情況下最大限度地減少前期和基礎設施成本。 我們的主要產品是 OfficeBooks.com，這是一個託管的業務管理應用程序，為使用者提供管理銷售、聯絡人、採購、製造、工作訂單和庫存控制的工具。最重要的是，透過雲端中的 OfficeBook，您的系統可以在任何地方使用；在辦公室、家裡或路上。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免費、開源的整合企業資源規劃 (ERP) 軟體，由印度軟體公司 Frappe Technologies Pvt. 開發。它是使用基於 Python 的伺服器端框架 Frappe 建構在 MariaDB 資料庫系統上。 ERPNext 是製造商、經銷商和服務公司使用的通用 ERP 軟體。它包括會計、CRM、銷售、採購、網站、電子商務、銷售點、製造、倉庫、專案管理、庫存和服務等模組。此外，它還具有特定領域的模組，如學校、醫療保健、農業和非營利組織。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能與 Odoo（以前稱為 OpenERP）、Tryton 和 Openbravo 類似。 ERPNext 作為標兵被 Gartner 列入 ERP FrontRunners 名單。
QAD
qad.com
QAD 是下一代雲端製造和供應鏈解決方案的領先供應商。為了在動盪的世界中取得成功，面對供應中斷和需求波動，製造商和供應鏈必須快速響應變化並無縫優化敏捷性、效率和彈性，以提供有效的客戶服務。 QAD 提供自適應應用程式來支援這些自適應企業。 QAD 成立於加州聖塔芭芭拉，客戶遍及全球 84 個國家。數千家企業已部署QAD企業解決方案，包括企業資源規劃（ERP）、數位商務（DC）、供應商關係管理（SRM）、數位供應鏈規劃（DSCP）、全球貿易和運輸執行（GTTE）、企業品質管理系統(EQMS)，連結勞動力和流程智慧。
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies 是印度製造生態系統的一部分。我們根據製造業發現的問題設計了ERP。 我們希望成為亞洲中小微型企業的第一雲製造 ERP 軟體。我們的產品幫助企業主和企業家管理他們的銷售、採購。生產、保固、現金管理和財務控制。 ACTouch，我們的雲端ERP 解決方案不需要任何應用程式的安裝和配置，因為它可以透過網路提供，並且可以透過PC、筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦等存取。 7 天、每天24 小時可用。因此，沒有停機時間，沒有病毒或垃圾郵件攻擊，沒有硬體和軟體投資，這為 MSME 節省了大量資金。 AcTouch產品的顯著特徵如下。 1.核心業務模組：發票、付款、收據、總帳、庫存模組 2. 使用者存取控制：您可以決定誰必須使用哪些選單和控制項。 3.財務控制：4eye原則（您的職員輸入交易，您可以批准它）。全面控制財務事宜 4. 單一登入：如果您有多個企業，您可以透過一次登入存取它們。無需單獨登入。 5. 附有財務和股票警報、帳齡報告（誰必須向您付款以及支付金額）、銀行狀態報告的儀表板。 6. 為每個供應商或客戶客製化範本（您為誰選擇哪些範本） 7. 批次層級的庫存追蹤。 8. 多幣種交易和發票 9.手機和平板電腦存取（新功能即將發布） 10. 相容印度 GST。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 專為您和您的流程而建置。透過圍繞您的營運精心設計的靈活系統，簡化您的所有流程，包括會計、製造、庫存、訂單、電子商務和運輸。 是否因基本會計系統、Excel 或任何其他軟體包缺乏靈活性和自訂選項而苦苦掙扎？ ERP Gold 與您現有的帳戶和庫存管理軟體無縫集成，創建一個強大的軟體包，為您提供最終的可見性和完全控制。透過同步多個軟體的數據，ERP Gold 產生廣泛的功能、螢幕、報告並自動執行關鍵流程。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商務套件，旨在讓專業服務業的生活變得更加輕鬆。這種現代 ERP 將使企業能夠減少成本和資源洩漏，並將其生產力和獲利能力提高 10 倍。 組織，無論其規模和規模如何，都可以簡化和自動化其日常任務，並輕鬆創建無縫工作流程。 我們的全球客戶對 KEBS 的表現印象深刻 - 使數據成為單一事實來源 - 員工留任率提高 76% - 確保在預算範圍內及時交付項目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高組織內的透明度 - 讓員工更有責任感 - 客戶滿意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商務套房。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支援 - 是一款適用於零售、現場服務和倉庫/庫存管理業務的雲端業務軟體。這款功能強大的一體化 ERP 業務軟體可幫助企業擺脫紙張、電子表格或多個應用程式的束縛，從而節省時間。 20 多年來，Evosus 團隊已協助 500 多家企業簡化流程並實現發展。我們採用這 20 年的最佳實踐來創建 100% 雲端且 100% 出色的商業軟體。 LOU 涵蓋零售 - 服務 - 庫存 - 路線優化 - 調度 - 與 QuickBooks Online 整合的報告和財務。
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一個完整的可自訂解決方案，在獨特的環境中整合了業務管理所需的所有應用領域和功能。 Divalto Infinity 涉及您業務的各個層面。它可以降低成本（例如庫存優化、準備、規劃）並提供詳細的利潤分析。無論您的企業營運規模為何，Divalto Infinity 都是一體化管理解決方案！
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 擁有超過 100 萬以上的滿意用戶、800 多個銷售和支援中心，在簡化 GST 適應過程方面一直是真正的領導者。 MARG ERP Ltd. 擁有專業知識，可為所有企業提供完美的客製化庫存和會計解決方案，以實現 GST 合規。 Marg ERP 是 GST 領域領先的軟體應用程式供應商，一直是幫助企業順利過渡到 GST 的關鍵參與者。我們提供庫存和會計軟體解決方案來優化業務並幫助他們完成商品及服務稅轉型之旅。 Marg 始終相信為不斷變化的商業環境增加價值和永續性，是服務中小企業和中小微型企業的關鍵參與者 Marg ERP 提供全面的薪資軟體“HRxpert”，該軟體具有豐富的功能，如考勤軟體、薪資軟體、休假管理等，幫助企業更順利地過渡到 GST。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze 是一家面向中小企業的商業管理解決方案的全球開發商、創新者和供應商。 實現業務盈利所需的所有工具： * Enterprise 讓您可以從一處運行會計、庫存、CRM、服務管理等 * 在一處管理庫存、客戶和供應商 * 整合和自動化會計以提供準確的報告 * 設定簡單。註冊並開始使用
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill 是唯一專為電子商務和批發商家設計的 ERP。隨著多通路商務的興起，Fulfill 的建構理念很簡單，即需要簡化商家運營，才能提供令人驚嘆的零售體驗。 Fulfill 透過整合訂單管理、庫存管理、倉庫管理、採購、批發、製造、財務和客戶服務，使企業能夠將後台營運轉變為成長的加速器；全部整合到一個無縫解決方案中。
WP ERP
wperp.com
WP ERP 是 weDevs 的創意，weDevs 是一個由 WordPress 開發人員、思想家、支援人員和行銷人員組成的團隊。該公司於 2008 年 12 月成立，最初是一個部落格平台。 2012 年 5 月，我們公司作為一家小型網路開發新創公司重新啟動，信心煥然一新，願景更加堅定。 我們的主要重點是使用 WordPress 以具有競爭力的價格提供高品質和可擴展的自訂 PHP 應用程式。我們的目標是提供符合最新開發趨勢和最佳實踐的外掛程式和主題。我們喜歡簡單性和直觀性，因此我們所有的插件都被設計為前端。 WP ERP 是 WordPress 產業的先鋒企業解決方案。我們在 2015 年開始開發 WP ERP，並於 2016 年發布了第一個測試版本。我們從一開始的目標就是讓 WP ERP 成為小型企業主從單一平台管理所有需求的一站式解決方案。因此，WP ERP 透過以下方式增加價值： --> 使用者操作和維護夠簡單， --> 它使所有者能夠控制運營， --> 它是自我管理的。 我們現在擁有 27 個免費插件和 50 個高級插件以及 8000 多個 WP ERP 活躍安裝。我們也是一個由 70 多名敬業成員組成的大家庭，他們規劃、開發和培育以客戶為中心的優質產品和內容。在創建插件和內容時，我們會充分考慮使用者的偏好和需求。專門的支援團隊 24/7 為使用者提供協助並解決他們的問題。
AFAS Software
afas.com
AFAS Software 是一家荷蘭家族企業，致力於為企業開發軟體產品。透過我們的應用程序，我們努力盡可能減少管理工作，或盡可能讓它變得不那麼無聊。我們相信我們的員工是我們最寶貴的資產，他們的目標是讓我們的 12,000 名客戶滿意。 我們的大部分利潤直接捐給 AFAS 基金會，我們希望透過基金會幫助其他人實現他們的夢想。我們相信專案會對人們的生活產生巨大影響並激勵其他人也參與其中。簡而言之，AFAS 基金會致力於實現永續性、品質、尊重和透明度。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi透過我們專業的業務管理軟體為建材產業帶來新技術和新理念。我們正在徹底改變世界上最大、最關鍵的產業之一。幸運的是，我們喜歡挑戰。 我們為喜歡接受軟體培訓、研究和解決客戶業務問題以及透過客製化解決方案優化供應鏈的人員提供職位。 我們為軟體工程師、設計師、系統工程師、分析師、產品所有者和產品經理提供職位，他們探索創新技術並創建人機介面。我們的職位使我們公司在銷售、行銷、人力資源和會計方面充滿活力，這有助於發展我們的品牌和團隊。 讓我們興奮的是我們周圍都是聰明、善良、好奇的人，他們熱愛企業電腦軟體領域所提供的無限可能性。
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software 是領先的基於網路的整合軟體套件，包括訂單履行、CRM 和電子商務軟體。 BirdDog Enterprise 也是業界最好的軟體即服務 (SaaS) 業務軟體，透過單一、整合且功能強大的業務管理軟體解決方案為您的整個公司提供支援。 BirdDog Enterprise 的獨特之處在於它建立在單一平台上，因此銷售、支援、運輸和計費在每次互動中都使用相同的資訊。 Enterprise 為您提供重要的即時商業智能，以便您可以更快地做出更好的決策。
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise 是一個全面的業務管理系統（BMS） 它包含您期望找到的所有業務管理功能，以及許多其他類型的業務管理軟體中未包含的許多附加功能。 BME 以屢獲殊榮的BusinessMan Enterprise 用戶端-伺服器解決方案為基礎，該解決方案的開發歷經25 年多的時間，利用最新的Web 技術，為您提供所需的效能、靈活性和豐富的功能集。
reybex
reybex.com
reybex，ERP 完整解決方案，適用於：商品管理、調度處理、倉庫、行動倉庫管理、財務會計、專案管理、CRM、電子商務和市場介面、全通路、訂單管理。