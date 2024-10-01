企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾他

DMSi Software

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DMSi透過我們專業的業務管理軟體為建材產業帶來新技術和新理念。我們正在徹底改變世界上最大、最關鍵的產業之一。幸運的是，我們喜歡挑戰。 我們為喜歡接受軟體培訓、研究和解決客戶業務問題以及透過客製化解決方案優化供應鏈的人員提供職位。 我們為軟體工程師、設計師、系統工程師、分析師、產品所有者和產品經理提供職位，他們探索創新技術並創建人機介面。我們的職位使我們公司在銷售、行銷、人力資源和會計方面充滿活力，這有助於發展我們的品牌和團隊。 讓我們興奮的是我們周圍都是聰明、善良、好奇的人，他們熱愛企業電腦軟體領域所提供的無限可能性。