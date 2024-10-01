企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業資源規劃 (ERP) 系統簡化和管理生產、財務、人力資源和供應鏈等各部門的日常業務運作。範例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 實施的好處包括 AP 自動化、財務管理和改善醫療保健中的病患照護。 ERP 軟體有利於薪資處理、時間追蹤和庫存管理，從而提高生產力和效率。透過打破部門孤島，ERP 系統可確保所有團隊安全存取基本資料和指標。即時報告和分析儀表板讓使用者了解部門績效。 ERP 系統的關鍵功能通常包括總帳和現金管理等會計功能、招聘和工資等人力資源功能、基本銷售和客戶管理功能、採購工作流程、庫存和倉庫管理、高級供應鏈模組、生產模組以及報告和分析。 對於有獨特需求的企業，ERP 系統可以與 CRM 軟體、專業服務自動化軟體或基於專案的 ERP 系統集成，以增強功能並提供全面的營運視圖。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前稱為 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，可讓您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以來，Ecount Inc. 持續提供市場上最實惠且可自訂的基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案之一。透過提供完全整合、強大的資料管理系統，Ecount ERP 已幫助全球超過 20,000 家中小企業。 Ecount ERP 使用者受益於標準化程序，該程序已針對各種行業進行了最佳化，包括製造、分銷、服務型、批發、建築等。透過使用標準化且可擴展的 ERP 程序，使用者可以從功能創新和升級中受益，而無需支付額外費用。此外，無需購買昂貴的設備和伺服器來託管該程式 - 用戶可以隨時從 PC、平板電腦和智慧型手機存取 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款專注於簡單、功能性和客製化的雲端業務管理軟體。完全掌控您的採購、銷售、庫存、財務和成本。在一個地方管理您的所有日常業務活動。非常適合所有類型的企業和零售業。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一個現代軟體包，可協助管理您組織的活動（聯絡人、供應商、發票、訂單、庫存、議程...）。 它是一個開源軟體套件（用 PHP 編寫，並增強了 JavaScript），專為小型、中型或大型公司、基金會和自由工作者設計。 您可以根據其許可自由使用、研究、修改或分發它。 您可以將其用作獨立應用程式或用作 Web 應用程式以從 Internet 或 LAN 存取它。 Dolibarr 擁有一個隨時為您提供幫助的大型社區、免費論壇和首選合作夥伴，可在您需要時隨時提供商業支持
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。 Acumatica Cloud ERP 為中小型企業在數位經濟中蓬勃發展提供一流的功能。其工作流程涵蓋全套業務管理應用程序，並採用開放 API 構建，可與其他關鍵軟體快速整合。其基於使用的資源許可收費，而不是按用戶收費，其面向未來的平台可推動價值並提供靈活性、效率和遠端協作。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家領先的基於雲端的 CRM 和 ERP 軟體供應商，專為中小型企業而設計。完全整合的系統可用於輕鬆管理您的所有客戶、項目、發票、訂單、文章、票據等。 weclapp 提供了一個很棒的使用者介面並且可以直觀地使用。使用它很簡單，一點也不複雜。一款軟體即可管理您的整個公司！
MYOB Australia
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy 是一款基於雲端、價格實惠且用戶友好的自助式生產計劃軟體，適用於小型製造商（10-200 名員工）。 該軟體是一套包含生產計劃、CRM、採購、供應鏈管理和庫存控制模組的套件。該應用程式具有拖放調度程序，可協助專案經理為不同的作業指派資源。採購模組可讓公司透過組織每個採購週期和採購訂單來簡化採購流程。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。 該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是針對電子商務、多通路零售品牌和批發商的第一大零售作業系統。 Brightpearl 透過整合和自動化售後操作的可擴展作業系統消除了零售商的日常痛點。憑藉龐大的即插即用整合庫、深度開放的 API 存取和值得信賴的合作夥伴網絡，客戶可以自由靈活地擁抱超可擴展的電子商務，並無所畏懼地發展。 Brightpearl 完整的後台解決方案包括財務管理、庫存和銷售訂單管理、採購和供應商管理、CRM、履行、倉儲和物流。 26 個國家的 1,200 多家企業使用我們的平台，我們每年管理超過 1,000 萬筆交易和 30 億美元的業務。 Brightpearl 的美國總部位於奧斯汀市中...
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 擁有超過 100 萬以上的滿意用戶、800 多個銷售和支援中心，在簡化 GST 適應過程方面一直是真正的領導者。 MARG ERP Ltd. 擁有專業知識，可為所有企業提供完美的客製化庫存和會計解決方案，以實現 GST 合規。 Marg ERP 是 GST 領域領先的軟體應用程式供應商，一直是幫助企業順利過渡到 GST 的關鍵參與者。我們提供庫存和會計軟體解決方案來優化業務並幫助他們完成商品及服務稅轉型之旅。 Marg 始終相信為不斷變化的商業環境增加價值和永續性，是服務中小企業和中小微型企業的關鍵參與者 Marg ERP 提供全面的薪資軟體“HRxpert”，該軟體...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免費、開源的整合企業資源規劃 (ERP) 軟體，由印度軟體公司 Frappe Technologies Pvt. 開發。它是使用基於 Python 的伺服器端框架 Frappe 建構在 MariaDB 資料庫系統上。 ERPNext 是製造商、經銷商和服務公司使用的通用 ERP 軟體。它包括會計、CRM、銷售、採購、網站、電子商務、銷售點、製造、倉庫、專案管理、庫存和服務等模組。此外，它還具有特定領域的模組，如學校、醫療保健、農業和非營利組織。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能與 Odoo（以前稱為 OpenERP）、Tryton 和 ...
Exact
exact.com
Exact 為中小型公司及其會計師開發雲端軟體。這些產品使財務和人力資源等領域的業務流程自動化，並為批發分銷、製造、專案和施工提供特定的 ERP 解決方案。這可以節省時間並提供見解。它使客戶能夠有效率地工作、做出明智的決策並持續發展。主要位於荷蘭、比利時和德國的超過 675,000 家公司已經依賴 Exacts 軟體。 Exact 於 1984 年在荷蘭代爾夫特成立，至今仍是我們的總部所在地。每天，都有 2,000 多名雄心勃勃的專業人士致力於創新。推動負責任的業務，尊重彼此、環境和社會是他的核心。
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP...
ERPAG
erpag.com
ERPAG 是基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案。它適用於各行業的中小企業，包括汽車、零售、教育、資訊科技等。主要功能包括銷售管理、採購、製造管理、會計和財務、庫存管理、報告和分析。 ERPAG 允許使用者管理業務流程，包括 B2B 客戶入口網站、銷售、訂購、接收和交付。其他功能包括服務管理、運輸管理、使用者存取管理、銷售點和條碼掃描。 ERPAG 提供 Google Mail、Google Calendar、Google Drive、Microsoft、Magento、WooCommerce、Shopify、QuickBooks、Square、Stripe 等的整合。它支援全球...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan 是一款適用於任何企業的基於雲端的 ERP 軟體。它於 2018 年 11 月在印度新德里註冊成立。 Veepan 的服務包括： 1) 計費軟體 2）庫存管理 3）會計 4) 消費稅申報支持 5) 管理銷售和採購 6) 管理業務費用 7) 追蹤付款 8) 管理客戶和供應商 9）定制。 此外，Veepan也提供 1）數位行銷 2) 網站創建 3) 商業諮詢
LOGIC ERP
logicerp.com
迄今為止，我們在為數千名客戶提供整合 ERP 軟體、零售和 POS 軟體方面擁有專業知識，幫助他們實現了業務目標。 LOGIC 開發的 ERP 解決方案以其靈活性和可擴展性為特點，有助於客戶未來的業務成長。專為特定需求和垂直行業而設計的經濟高效的解決方案，可協助大中型企業解決問題、審查業務績效並協助制定策略決策，以在市場中蓬勃發展。 我們的各種軟體是為企業的多元化分支和領域開發的。我們的產品組合不是通用的一刀切解決方案，而是包括行業特定、垂直行業和模組特定的 ERP 軟體應用程序，這些應用程式在一系列 LOGIC 解決方案下全面可用。該公司總部位於旁遮普邦莫哈利，在印度每個大都市都有自己的營...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。
MYOB New Zealand
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory 是一款專為中小型企業設計的基於雲端的庫存管理軟體。它允許用戶管理庫存、銷售、採購、供應商、客戶等。憑藉條碼掃描、訂單管理和多地點支援等功能，ZapInventory 旨在幫助企業簡化營運並提高整體效率。此外，它還提供即時見解和報告，幫助用戶做出數據驅動的決策。 ZapInventory也與各種電子商務平台和會計軟體集成，使其成為適合不同類型和規模企業的多功能解決方案。
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 是一款先進的庫存管理軟體，可協助各種規模的企業簡化庫存作業。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能，Inventory365 使公司可以輕鬆追蹤庫存水準、監控庫存變動以及自動化採購和訂單履行。 無論您經營的是電子商務商店、實體零售店還是倉庫，Inventory365 都可以幫助您掌控庫存並最大限度地提高盈利能力。該軟體提供一系列高級功能，例如即時庫存追蹤、自動庫存警報和可自訂的報告工具，使您能夠做出數據驅動的決策並優化庫存管理策略。 借助 Inventory365，您可以告別手動庫存追蹤的麻煩和低效，並享受全自動庫存管理系統的好處。
Viindoo
viindoo.com
Viindoo在雲端平台上提供全面、同步、互聯的企業管理軟體（Viindoo解決方案），滿足企業的所有需求。 Viindoo產品具有靈活性和完整的功能集成，可滿足即使是最複雜的企業的需求。隨著需求的增長安裝更多應用程式。 我們不僅提供技術，還將現代企業管理經驗融入軟體中，以便您將其應用到企業的整個營運流程中。 Viindoo會計軟體、Viindoo人力資源管理軟體、Viindoo銷售軟體、Viindoo電子辦公室系統、Viindoo MRP軟體、Viindoo SCM軟體、Viindoo數位行銷軟體、Viindoo網站管理等所有Viindoo應用程式相互整合。
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP 是一款全面的企業資源規劃 (ERP) 軟體解決方案，旨在簡化和優化組織內各部門的業務流程。它是一個整合多種功能的強大工具，幫助企業有效管理其資源、營運和資訊。 DosoERP 提供廣泛的模組和功能，以滿足業務營運的不同方面。這些模組通常包括： * 財務管理：DosoERP 提供管理會計流程、財務報告、預算和現金流量管理的工具。它使企業能夠有效地追蹤費用、產生發票、管理薪資單以及處理其他財務任務。 * 倉庫和發票管理：此模組可協助公司管理其採購、庫存和物流營運。它使企業能夠追蹤和控製商品和服務的流動、優化庫存水準並簡化供應鏈流程。 * 人力資源管理：借助DosoERP，組織可以...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 以製造軟體即服務 (SaaS) 平台取代了 ERP、MRP 和 MES，使中小型製造商能夠透過工作流程優化和自動化資料收集來提高效率。 Fulcrum 透過完全數位化、無紙化的工作流程提供價值，利用機器學習、自動化、預測分析和先進的啟發式方法來提高吞吐量和獲利能力。 軟體不必太複雜。您在個人生活中使用的軟體（Facebook、Uber、Amazon 等）非常直觀，您無需接受培訓即可了解其工作原理。為什麼您的商業軟體應該有所不同？我們正在幫助製造商過渡到尖端的、面向未來的軟體，該軟體可以減輕日常運營的壓力，從難以僱用的優秀員工身上獲得更多收益，自動執行繁瑣的任務，並且比製造軟體...
Xledger
xledger.net
Xledger 是市場上自動化程度最高的財務 ERP 解決方案 - 被 60 個國家的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基於雲端 - 專為希望利用最佳實踐和自動化來改進業務流程的雄心勃勃的組織而設計。 Xledger 在自動化、可擴展性和業務洞察力方面脫穎而出。 Xledger 的創辦人致力於透過提供開箱即用的解決方案來簡化業務管理並降低複雜性，該解決方案可根據每個客戶的需求進行配置並圍繞最佳實踐構建。 Xledger基於配置而不是定制，這意味著每個客戶都可以無縫升級到系統的最新版本。 Xledger 提供核心會計（GL、AP、AR）、付款處理（支票列印、ACH、...
Mero ERP
meroerp.com
基於雲端的企業資源規劃軟體供應商。功能包括儀表板概述、產品目錄管理、用戶管理、收入和財務流管理、費用管理、採購管理、銷售和供應商管理、客戶管理、員工和庫存管理、報告生成、角色和權限管理、商店管理等。
Daftra
daftra.com
Daftra 是第一個用於線上管理您的業務或公司的整合且安全的入口網站。 Daftra 雲端服務全天候運作，可確保 99.9% 的網路覆蓋率，因為我們的安全伺服器位於多個國家/地區並並行工作，以便盡快從任何位置或裝置存取您公司的安全資料。解決方案提供；一家從事企業管理業務和領先 SaaS 供應商超過 7 年的公司，為阿拉伯和國外市場建立了各種企業管理解決方案，總部位於美國和埃及。 根據 Izam 的整個經驗，Daftra 是阿拉伯市場中非常缺乏此類服務的完整、整合的業務管理解決方案。 無論您的業務性質如何，您都會發現 Daftra 功能齊全且可定制，可以滿足您的業務性質和行業需求，從簡單的發...
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst 是當今世界最大、最新、終極的企業軟體目的地。 Workcube Catalyst 擁有專為協助您更好地管理和組織業務而設計的商業模式和創意方法。 Workcube Catalyst為您提供雲端環境下最全面的企業管理軟體功能。 Workcube Catalyst 是從整體角度開發的。您可以以一種整合的方式找到 ERP、CRM、人力資源管理、專案管理、實體資產管理、內容管理、B2B、B2C 管理功能以及協作和通訊工具的所有功能。您可以從當前的需求開始，並根據不斷變化的業務需求繼續添加新的功能和模組。 Workcube Catalyst 100% 是基於互聯網...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP 解決方案對於簡化營運和提供詳細報告至關重要，您必須做出明智的決策。 ERP被很多人認為是一個專案。因此，ERP會計軟體是實現所有會計管理方法的絕對解決方案。會計電腦軟體 ERP 具有一系列功能和工具，可簡化會計和財務，使企業的交易程序變得非常簡單。 ERP 解決方案將公司各部門採用的不同技術連接起來，消除了對公司造成高昂成本的重複和不相容的技術。 ERP 會計軟體需要被視為一個記錄系統，可以與專門的第三方產品集成，從而使現代 ERP 的邊界變得無限。
TECHO
techoerp.in
Techo ERP 是企業資源規劃軟體。該產品面向製造、零售和專業服務等行業的中小型企業。 該產品具有會計、庫存管理、訂單管理和客戶關係管理模組。 Techo ERP 提供基於角色的儀表板、可自訂的報告和工作流程自動化。該軟體具有可設定的審批流程和審計追蹤。 Techo ERP 透過 API 與薪資系統、電子商務平台和支付網關等流行的第三方應用程式整合。 Techo ERP 需要網路連線和網路瀏覽器才能存取基於雲端的平台。供應商透過電話、電子郵件和聊天提供 24/7 支援。提供實施服務。 Techo ERP 符合監管合規標準。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab 是一個 24/7 線上基於 Web 的 ERP 解決方案，配備了最新的會計財務和簿記工具以及易於使用的儀表板介面。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP 是一款雲端 ERP 系統，專為希望同時實現控制和成長的中小型製造商而設計。我們擁有獨特的團隊；經驗豐富的製造專業人員和軟體開發工程師。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一個滿足 B2B 商業需求的綜合雲端平台。為D2C品牌賦能後端商業營運。 其理念是將所有 B2B 利害關係人置於一個公有雲平台上，使 B2B 商務：自動化 |高效 |符合要求。 雲端平台改變了品牌處理以下事項的方式： * 採購供應商、服務提供者和製造商 * 管理與上述各方的交易 * 智慧掌控價值鏈 * 優化內部和外部商業流程
Selly Erp
sellyerp.com
義大利中小型企業的雲端 ERP。它幫助用戶管理客戶、銷售、活動、發票、採購和倉庫。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商務套件，旨在讓專業服務業的生活變得更加輕鬆。這種現代 ERP 將使企業能夠減少成本和資源洩漏，並將其生產力和獲利能力提高 10 倍。 組織，無論其規模和規模如何，都可以簡化和自動化其日常任務，並輕鬆創建無縫工作流程。 我們的全球客戶對 KEBS 的表現印象深刻 - 使數據成為單一事實來源 - 員工留任率提高 76% - 確保在預算範圍內及時交付項目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高組織內的透明度 - 讓員工更有責任感 - 客戶滿意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商務套房。
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；綜合電話系...
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 供應商之一，為所有行業提供完整的 ERP 軟體解決方案。 Glow Diametric 以下一代創業家的要求為指導，是一個全球 ERP 解決方案，提供支援策略計畫所需的選擇、靈活性和警覺性。 Glow Diametric 提供了發展不斷變化的複雜業務所需的經過驗證的全面財務管理功能。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 開發了整合度最高的 I.T.中小型企業的支援基礎設施 - WinWeb CLOUD。 無縫整合後台、製造、網站、電子商務和社交媒體，提供整合且可擴展的 I.T.最大限度地提高生產力和降低成本的環境。 商業雲可客製化、價格實惠且靈活，使 WinWeb 雲端成為收入和結果驅動型企業家和管理層的首選。 WinWeb APP是微商相當於整合雲端技術，防止業務資料碎片化，降低成本，增加收入。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供關鍵財務資料的即時可見性。 我們的雲端原生會計軟體和 API 可協助組織管理其分散式營運和資產。這包括功能齊全的總帳、應收帳款、應付帳款、庫存管理、加密資產管理等。
Wiise
wiise.com
Wiise 是專為澳洲企業打造的一款基於雲端的 ERP 軟體，可協助您經營整個業務 - 一切都在一個安全的 Microsoft 平台上。管理您的財務、自動化營運並獲取做出正確決策所需的商業情報和見解。
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce 是一款基於雲端 (SaaS) 的 B2C 和 B2B 訂單管理軟體，可透過基於 Web 的單一管理控制台管理您的庫存、倉庫、訂單、電子商務和取貨包裝發貨作業。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace 旨在協助中小型企業輕鬆營運。從銷售和採購到財務和運營，您的業務都由雲端應用程式負責。
KB CloudERP
kbclouderp.com
KB CloudERP 是尼泊爾基於雲端的 ERP、POS、HRM、CRM、會計、庫存和庫存管理解決方案。它是一款線上會計軟體，可將中小型企業主與其員工、多個營業地點和銀行帳戶連接起來。 KB CloudERP 具有許多開箱即用的功能。我們提供的功能可以幫助企業主減少會計、計費、客戶關係管理、庫存管理等耗時的任務。 因此，不必擔心如何管理您的業務並順利運營，請隨時註冊我們的免費計劃進行測試，如果它對您有用，您可以更好地專注於對您的業務重要的事情。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge 是一種模組化且可擴展的解決方案，可實現複雜電子商務營運的自動化。 Shipedge 完全基於網絡，其主要模組是訂單管理和倉庫管理系統，用於自動化電子商務操作。我們協助公司創建高效率的訂單履行管理一個或多個倉庫（履行網路）。其他模組包括退貨和換貨、多承運商運輸、供應管理、多通路整合、訂單路由、3PL 計費、行動 WMS 應用程式等等。 Shipedge 的訂單管理解決方案 (OMS) 將所有可能的庫存來源連接到許多線上銷售管道。 Shipedge 將訂單送到最佳庫存位置，決定是商店運輸還是取貨、履行中心或合作夥伴倉庫，包括管理配送中心之間的越庫轉運。其他模組包括供應商管理、庫...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一個完整的可自訂解決方案，在獨特的環境中整合了業務管理所需的所有應用領域和功能。 Divalto Infinity 涉及您業務的各個層面。它可以降低成本（例如庫存優化、準備、規劃）並提供詳細的利潤分析。無論您的企業營運規模為何，Divalto Infinity 都是一體化管理解決方案！
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 專為您和您的流程而建置。透過圍繞您的營運精心設計的靈活系統，簡化您的所有流程，包括會計、製造、庫存、訂單、電子商務和運輸。 是否因基本會計系統、Excel 或任何其他軟體包缺乏靈活性和自訂選項而苦苦掙扎？ ERP Gold 與您現有的帳戶和庫存管理軟體無縫集成，創建一個強大的軟體包，為您提供最終的可見性和完全控制。透過同步多個軟體的數據，ERP Gold 產生廣泛的功能、螢幕、報告並自動執行關鍵流程。
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（NYSE：TYL）為公共部門提供整合軟體和技術服務。泰勒的端到端解決方案使地方、州和聯邦政府實體能夠與居民和彼此之間高效、透明地運作。透過連接不同系統中的數據和流程，泰勒的解決方案改變了客戶獲得對其社區機會和解決方案的可行見解的方式。 Tyler 在近 13,000 個地點成功安裝了 40,000 多次，客戶遍及全美 50 個州、加拿大、加勒比海地區、澳洲和其他國際地區。 Tyler 因成長和創新而多次獲得認可，其中包括政府科技公司的 GovTech 100 名單。有關總部位於德克薩斯州普萊諾的標準普爾 500 強公司 Tyler Technologies...
IFS
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IFS 為世界各地製造和分銷商品、建構和維護資產以及管理以服務為中心的營運的公司開發和提供企業軟體。在我們的單一平台內，我們的行業特定產品天生連接到單一數據模型，並使用嵌入式數位創新，以便我們的客戶在對客戶真正重要的時候（即服務時刻）能夠發揮最佳水平。我們員工的行業專業知識和不斷發展的生態系統，以及在每一步創造價值的承諾，使 IFS 成為我們行業公認的領導者和最值得推薦的供應商。