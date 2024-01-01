企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業資源規劃 (ERP) 系統簡化和管理生產、財務、人力資源和供應鏈等各部門的日常業務運作。範例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 實施的好處包括 AP 自動化、財務管理和改善醫療保健中的病患照護。 ERP 軟體有利於薪資處理、時間追蹤和庫存管理，從而提高生產力和效率。透過打破部門孤島，ERP 系統可確保所有團隊安全存取基本資料和指標。即時報告和分析儀表板讓使用者了解部門績效。 ERP 系統的關鍵功能通常包括總帳和現金管理等會計功能、招聘和工資等人力資源功能、基本銷售和客戶管理功能、採購工作流程、庫存和倉庫管理、高級供應鏈模組、生產模組以及報告和分析。 對於有獨特需求的企業，ERP 系統可以與 CRM 軟體、專業服務自動化軟體或基於專案的 ERP 系統集成，以增強功能並提供全面的營運視圖。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前稱為 TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，允許您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount是一款基於雲端的ERP，已經在業界處於領先地位20年。該系統允許隨時隨地無限制存取。目前全球有多達 60,000 家獨特的公司在使用 Ecount，想像一下，如果每家公司都有多個用戶，那麼用戶數量可以輕鬆達到一百萬！自1999年以來我們的價格一直保持不變，客戶長期關注我們。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。
weclapp
weclapp.com
具有 CRM、商品管理和財務會計功能的雲端 ERP weclapp 是團隊的 ERP 平台。無論是 CRM、商品管理或會計：借助 weclapp，團隊只需一款軟體即可共同控制所有重要的業務流程。
Dolibarr
dolibarr.org
基於網路的ERP 和CRM 開源軟體，用於管理專業或基礎活動（中小企業、自由工作者或大公司）：報價或商業提案、發票、產品、聯絡人、議程、訂單、採購、庫存、電子郵件、CMS、POS
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
MYOB Australia
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
MRPeasy
mrpeasy.com
簡單但功能強大的基於雲端的製造 ERP/MRP 軟體。生產、庫存、客戶、採購、財務和團隊的無縫管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全通路零售管理系統，可將您的訂單、庫存、財務、POS 和 CRM 集中於一處。
Exact
exact.com
專案規劃解決方案可協助企業產生報價、向員工分配任務、建立發票和預測收入。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免費、開源的整合企業資源規劃 (ERP) 軟體，由印度軟體公司 Frappe Technologies Pvt. 開發。它是使用基於 Python 的伺服器端框架 Frappe 建構在 MariaDB 資料庫系統上。 ERPNext 是製造商、經銷商和服務公司使用的通用 ERP 軟體。它包括會計、CRM、銷售、採購、網站、電子商務、銷售點、製造、倉庫、專案管理、庫存和服務等模組。此外，它還具有特定領域的模組，如學校、醫療保健、農業和非營利組織。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能與 Odoo（以前稱為 OpenERP）、Tryton 和 ...
MYOB New Zealand
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
ERPAG
erpag.com
正在尋找基於雲端的 MRP 系統？在一款基於雲端的 ERP 和 MRP 軟體下連接並簡化所有業務流程。現在試試看！
Striven
striven.com
Striven 是一款一體化業務管理軟體套件，包含您的組織成功所需的一切。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。市場。
ZapInventory
zapinventory.com
功能強大的庫存管理軟體，整合了電子商務、會計和 CRM。 ZapERP 讓您可以從一個地方管理您的整個業務。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
Xledger
xledger.net
Xledgers 新一代基於雲端的 ERP 系統透過 AP、AR 和出納流程的自動化簡化了會計流程。它專注於自動化和智慧數據捕獲，可實現即時報告、出色的管理監督和更快的決策。 Xledger 是一個真正的雲端 SaaS 解決方案。作為多租用戶解決方案，我們的所有客戶都託管在一個底層軟體實例上，從而受益於即時升級和較低的總擁有成本。
LOGIC ERP
logicerp.com
迄今為止，我們在為數千名客戶提供整合 ERP 軟體、零售和 POS 軟體方面擁有專業知識，幫助他們實現了業務目標。 LOGIC 開發的 ERP 解決方案以其靈活性和可擴展性為特點，有助於客戶未來的業務成長。專為特定需求和垂直行業而設計的經濟高效的解決方案，可協助大中型企業解決問題、審查業務績效並協助制定策略決策，以在市場中蓬勃發展。 我們的各種軟體是為企業的多元化分支和領域開發的。我們的產品組合不是通用的一刀切解決方案，而是包括行業特定、垂直行業和模組特定的 ERP 軟體應用程序，這些應用程式在一系列 LOGIC 解決方案下全面可用。該公司總部位於旁遮普邦莫哈利，在印度每個大都市都有自己的營...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo在雲端平台上提供全面、同步、互聯的企業管理軟體（Viindoo解決方案），滿足企業的所有需求。 Viindoo產品具有靈活性和完整的功能集成，可滿足即使是最複雜的企業的需求。隨著需求的增長安裝更多應用程式。 我們不僅提供技術，還將現代企業管理經驗融入軟體中，以便您將其應用到企業的整個營運流程中。 Viindoo會計軟體、Viindoo人力資源管理軟體、Viindoo銷售軟體、Viindoo電子辦公室系統、Viindoo MRP軟體、Viindoo SCM軟體、Viindoo數位行銷軟體、Viindoo網站管理等所有Viindoo應用程式相互整合。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 是雲端製造軟體，可將您的車間與即時數據連接起來，以便更快地做出更好的決策。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 為中小型企業提供一體化 SaaS 平台。客製化的 ERP 平台，包括以下模組：CRM、銷售通路、會計、服務台、庫存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要專注於批發、服務和零售業。每個應用程式起價為 49 美元/下午，或根據您的需求量身定制的整個套件為 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 啟動服務和培訓，幫助您啟動和運行。這包括資料導入、行動系統和員工培訓方面的幫助。
Mero ERP
meroerp.com
基於雲端的企業資源規劃軟體供應商。功能包括儀表板概述、產品目錄管理、用戶管理、收入和財務流管理、費用管理、採購管理、銷售和供應商管理、客戶管理、員工和庫存管理、報告生成、角色和權限管理、商店管理等。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP 是一款雲端 ERP 系統，專為希望同時實現控制和成長的中小型製造商而設計。我們擁有獨特的團隊；經驗豐富的製造專業人員和軟體開發工程師。
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 是一款先進的庫存管理軟體，可協助各種規模的企業簡化庫存作業。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能，Inventory365 使公司可以輕鬆追蹤庫存水準、監控庫存變動以及自動化採購和訂單履行。 無論您經營的是電子商務商店、實體零售店還是倉庫，Inventory365 都可以幫助您掌控庫存並最大限度地提高盈利能力。該軟體提供一系列高級功能，例如即時庫存追蹤、自動庫存警報和可自訂的報告工具，使您能夠做出數據驅動的決策並優化庫存管理策略。 借助 Inventory365，您可以告別手動庫存追蹤的麻煩和低效，並享受全自動庫存管理系統的好處。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一個滿足 B2B 商業需求的綜合雲端平台。為D2C品牌賦能後端商業營運。 其理念是將所有 B2B 利害關係人帶到一個公有雲平台上，使 B2B 商務：自動化 |高效|符合要求。 雲端平台改變了品牌處理以下事項的方式： * 採購供應商、服務提供者和製造商 * 管理與上述各方的交易 * 智慧掌控價值鏈 * 優化內部和外部商業流程
Selly Erp
sellyerp.com
義大利中小型企業的雲端 ERP。它幫助用戶管理客戶、銷售、活動、發票、採購和倉庫。
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一個完整的可自訂解決方案，在獨特的環境中整合了業務管理所需的所有應用領域和功能。 Divalto Infinity 涉及您業務的各個層面。它可以降低成本（例如庫存優化、準備、規劃）並提供詳細的利潤分析。無論您的企業營運規模為何，Divalto Infinity 都是一體化管理解決方案！
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；整合式電話...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（NYSE：TYL）為公共部門提供整合軟體和技術服務。泰勒的端到端解決方案使地方、州和聯邦政府實體能夠與居民和彼此之間高效、透明地運作。透過連接不同系統中的數據和流程，泰勒的解決方案改變了客戶獲得對其社區機會和解決方案的可行見解的方式。 Tyler 在近 13,000 個地點成功安裝了 40,000 多次，客戶遍及全美 50 個州、加拿大、加勒比海地區、澳洲和其他國際地區。 Tyler 因成長和創新而多次獲得認可，其中包括政府科技公司的 GovTech 100 名單。有關總部位於德克薩斯州普萊諾的標準普爾 500 強公司 Tyler Technologies...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP - 您的首選合作夥伴，透過多個系統實現更好的結果，促進您的業務管理並增加您的利潤
Composity
composity.com
專注於成長的管理者的業務平台 這款價格實惠的軟體將使您的生活更輕鬆，讓您的努力更有回報！
SoftLedger
softledger.com
我們的雲端原生 ERP 易於學習、適應您的業務並連接到其他應用程式。
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst 是當今世界最大、最新、終極的企業軟體目的地。 Workcube Catalyst 擁有專為協助您更好地管理和組織業務而設計的商業模式和創意方法。 Workcube Catalyst為您提供雲端環境下最全面的企業管理軟體功能。 Workcube Catalyst 是從整體角度開發的。您可以以一種整合的方式找到 ERP、CRM、人力資源管理、專案管理、實體資產管理、內容管理、B2B、B2C 管理功能以及協作和通訊工具的所有功能。您可以從當前的需求開始，並根據不斷變化的業務需求繼續添加新的功能和模組。 Workcube Catalyst 100% 是基於互聯網...
Wiise
wiise.com
Wiise 是專為澳洲企業打造的一款基於雲端的 ERP 軟體，可協助您經營整個業務 - 一切都在一個安全的 Microsoft 平台上。管理您的財務、自動化營運並獲取做出正確決策所需的商業情報和見解。
Veepan ERP
veepan.com
Veepan 是一款適用於任何企業的基於雲端的 ERP 軟體。它於 2018 年 11 月在印度新德里註冊成立。 Veepan 的服務包括： 1) 計費軟體 2）庫存管理 3）會計 4) 商品及服務稅申報支持 5) 管理銷售和採購 6) 管理業務費用 7) 追蹤付款 8) 管理客戶和供應商 9）定制。 此外，Veepan也提供 1）數位行銷 2) 網站創建 3) 商業諮詢
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP 解決方案對於簡化營運和提供詳細報告至關重要，您必須做出明智的決策。 ERP被很多人認為是一個專案。因此，ERP會計軟體是實現所有會計管理方法的絕對解決方案。會計電腦軟體 ERP 具有一系列功能和工具，可簡化會計和財務，使企業的交易程序變得非常簡單。 ERP 解決方案將公司各部門採用的不同技術連接起來，消除了對公司造成高昂成本的重複和不相容的技術。 ERP 會計軟體需要被視為一個記錄系統，可以與專門的第三方產品集成，從而使現代 ERP 的邊界變得無限。
TECHO
techoerp.in
Techo ERP 是企業資源規劃軟體。該產品面向製造、零售和專業服務等行業的中小型企業。 該產品具有會計、庫存管理、訂單管理和客戶關係管理模組。 Techo ERP 提供基於角色的儀表板、可自訂的報告和工作流程自動化。該軟體具有可設定的審批流程和審計追蹤。 Techo ERP 透過 API 與薪資系統、電子商務平台和支付網關等流行的第三方應用程式整合。 Techo ERP 需要網路連線和網路瀏覽器才能存取基於雲端的平台。供應商透過電話、電子郵件和聊天提供 24/7 支援。提供實施服務。 Techo ERP 符合監管合規標準。
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce 是一款基於雲端 (SaaS) 的 B2C 和 B2B 訂單管理軟體，可透過基於 Web 的單一管理控制台管理您的庫存、倉庫、訂單、電子商務和取貨包裝發貨作業。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab 是一個 24/7 線上基於 Web 的 ERP 解決方案，配備了最新的會計財務和簿記工具以及易於使用的儀表板介面。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace 旨在協助中小型企業輕鬆營運。從銷售和採購到財務和運營，您的業務都由雲端應用程式負責。
Daftra
daftra.com
Daftra 是第一個用於線上管理您的業務或公司的整合且安全的入口網站。 Daftra 雲端服務全天候運作，可確保 99.9% 的網路覆蓋率，因為我們的安全伺服器位於多個國家/地區並並行工作，以便盡快從任何位置或裝置存取您公司的安全資料。解決方案提供；一家從事企業管理業務和領先 SaaS 供應商超過 7 年的公司，為阿拉伯和國外市場建立了各種企業管理解決方案，總部位於美國和埃及。 根據 Izam 的整個經驗，Daftra 是阿拉伯市場中非常缺乏此類服務的完整、整合的業務管理解決方案。 無論您的業務性質如何，您都會發現 Daftra 功能齊全且可定制，可以滿足您的業務性質和行業需求，從簡單的發...
KB CloudERP
kbclouderp.com
KB CloudERP 是尼泊爾基於雲端的 ERP、POS、HRM、CRM、會計、庫存和庫存管理解決方案。它是一款線上會計軟體，可將中小型企業主與其員工、多個營業地點和銀行帳戶連接起來。 KB CloudERP 具有許多開箱即用的功能。我們提供的功能可以幫助企業主減少會計、計費、客戶關係管理、庫存管理等耗時的任務。 因此，不必擔心如何管理您的業務並順利運營，請隨時註冊我們的免費計劃進行測試，如果它對您有用，您可以更好地專注於對您的業務重要的事情。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商務套件，旨在讓專業服務業的生活變得更加輕鬆。這種現代 ERP 將使企業能夠減少成本和資源洩漏，並將其生產力和獲利能力提高 10 倍。 組織，無論其規模和規模如何，都可以簡化和自動化其日常任務，並輕鬆創建無縫工作流程。 我們的全球客戶對 KEBS 的表現印象深刻 - 使數據成為單一事實來源 - 員工留任率提高 76% - 確保在預算範圍內及時交付項目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高組織內的透明度 - 讓員工更有責任感 - 客戶滿意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商務套房。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 專為您和您的流程而建置。透過圍繞您的營運精心設計的靈活系統，簡化您的所有流程，包括會計、製造、庫存、訂單、電子商務和運輸。 是否因基本會計系統、Excel 或任何其他軟體包缺乏靈活性和自訂選項而苦苦掙扎？ ERP Gold 與您現有的帳戶和庫存管理軟體無縫集成，創建一個強大的軟體包，為您提供最終的可見性和完全控制。透過同步多個軟體的數據，ERP Gold 產生廣泛的功能、螢幕、報告並自動執行關鍵流程。
IFS
ifs.com
IFS 為世界各地製造和分銷商品、建構和維護資產以及管理以服務為中心的營運的公司開發和提供企業軟體。在我們的單一平台內，我們的行業特定產品天生連接到單一數據模型，並使用嵌入式數位創新，以便我們的客戶在對客戶真正重要的時候（即服務時刻）能夠發揮最佳水平。我們員工的行業專業知識和不斷發展的生態系統，以及在每一步創造價值的承諾，使 IFS 成為我們行業公認的領導者和最值得推薦的供應商。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。我們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私有工作空間中提供了一組包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每個功能，包括專案管理、CRM、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 供應商之一，為所有行業提供完整的 ERP 軟體解決方案。我們創建企業級ERP、會計和人力資源管理
TiM ERP
tim-erp.com
TiM ERP 是一款簿記程式和完整的業務軟體，可實現高效的公司管理。它包含從倉庫管理、增值稅計算、財務數據、工資計算、固定資產、收銀... TiM ERP 是一款現代化的會計軟體，可讓您的工作更加輕鬆有效率。透過電子銀行程序匯入帳單和匯出發票、匯出稅務管理的薪資和增值稅申報表、透過 PIB 從 NBS 匯入客戶等等，這些都可以讓您的日常任務變得更加輕鬆。 該程式在線上運行，您只需要一個互聯網瀏覽器。 每個用戶每月 19 歐元 + 增值稅的價格包括使用完整程序以及無限制的所有選項、所有合法升級以及在該程序中工作的支援。
Fujishka B-Quick
fujishka.com
B-Quick 是一款適應性強的雲端 ERP 應用程序，可幫助企業更快發展、進入新市場並提高彈性 B-Quick 支援增值稅並提供英語和阿拉伯語語言支援，旨在藉助雲端的力量提供業界領先的安全性和靈活性解決方案。