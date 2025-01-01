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企業社交網路 (ESN) 軟體
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企業社交網路 (ESN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

企業社交網路 (ESN) 軟體透過為員工提供社交互動、協作和分享資訊的數位平台，促進組織內部自下而上的溝通和協作。這鼓勵非正式的點對點溝通。與消費者社群媒體平台類似，ESN 軟體可讓員工直接與同事分享更新、照片和訊息。組織可以使用 ESN 軟體來增強員工之間的參與度和協作，特別是在混合或遠距工作環境中，確保他們無論身在何處都有機會進行聯繫、參與和社交。這可以提高士氣和整體員工滿意度。 雖然 ESN 軟體是一種內部通訊平台，但其用途與員工通訊軟體不同。員工通訊軟體為各種通訊方式（自上而下、自下而上、非同步、同步）提供全面的解決方案，並在公司範圍內廣播重要的訊息。相較之下，ESN 軟體則專注於非正式、互動和點對點協作，促進知識共享和團隊合作的文化。這兩種類型的軟體對於改善內部溝通和培養一支人脈廣泛、敬業的員工隊伍都至關重要。

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Workplace

Workplace

workplace.com

工作場所是一個由Facebook開發的溝通工具，促進公司內部的協作與交流，可用於群組、即時消息和視頻會議。

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。

Guru

Guru

getguru.com

Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。

Blink

Blink

joinblink.com

Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。

Joincube

Joincube

joincube.com

Joincube是一款團隊通信軟體，簡化協作與工作流程，提高業務生產力，促進任務組織和項目管理。

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