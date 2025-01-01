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企業社交網路 (ESN) 軟體
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企業社交網路 (ESN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

企業社交網路 (ESN) 軟體透過為員工提供社交互動、協作和分享資訊的數位平台，促進組織內部自下而上的溝通和協作。這鼓勵非正式的點對點溝通。與消費者社群媒體平台類似，ESN 軟體可讓員工直接與同事分享更新、照片和訊息。組織可以使用 ESN 軟體來增強員工之間的參與度和協作，特別是在混合或遠距工作環境中，確保他們無論身在何處都有機會進行聯繫、參與和社交。這可以提高士氣和整體員工滿意度。 雖然 ESN 軟體是一種內部通訊平台，但其用途與員工通訊軟體不同。員工通訊軟體為各種通訊方式（自上而下、自下而上、非同步、同步）提供全面的解決方案，並在公司範圍內廣播重要的訊息。相較之下，ESN 軟體則專注於非正式、互動和點對點協作，促進知識共享和團隊合作的文化。這兩種類型的軟體對於改善內部溝通和培養一支人脈廣泛、敬業的員工隊伍都至關重要。

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Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。

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工作場所是一個由Facebook開發的溝通工具，促進公司內部的協作與交流，可用於群組、即時消息和視頻會議。

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Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。

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Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。

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MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。

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LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。

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DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。

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