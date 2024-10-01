企業社交網路 (ESN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國香港特別行政區

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業社交網路 (ESN) 軟體透過為員工提供社交互動、協作和分享資訊的數位平台，促進組織內部自下而上的溝通和協作。這鼓勵非正式的點對點溝通。與消費者社群媒體平台類似，ESN 軟體可讓員工直接與同事分享更新、照片和訊息。組織可以使用 ESN 軟體來增強員工之間的參與度和協作，特別是在混合或遠距工作環境中，確保他們無論身在何處都有機會進行聯繫、參與和社交。這可以提高士氣和整體員工滿意度。 雖然 ESN 軟體是一種內部通訊平台，但其用途與員工通訊軟體不同。員工通訊軟體為各種通訊方式（自上而下、自下而上、非同步、同步）提供全面的解決方案，並在公司範圍內廣播重要的訊息。相較之下，ESN 軟體則專注於非正式、互動和點對點協作，促進知識共享和團隊合作的文化。這兩種類型的軟體對於改善內部溝通和培養一支人脈廣泛、敬業的員工隊伍都至關重要。
提議新的應用程式
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB ...
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一個以最全面的內部網路為基礎、由人工智慧驅動的員工體驗平台。 Simpplr 是唯一統一員工參與、支援和服務的平台，利用最先進的人工智慧模式提供無縫、一致和個人化的員工體驗。我們的客戶受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多個領先品牌的信賴，在員工敬業度、生產力和加速的業務績效方面取得了顯著的進步。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的員工倡議平台，可幫助您使員工成為有影響力的人。員工擁護會影響您業務的所有領域，從行銷和銷售到人力資源和招募。因此，無論您是在尋求擴大覆蓋範圍和參與度、增加入站銷售，還是尋找下一位超級明星員工，DSMN8 都能提供解決方案。我們使組織能夠輕鬆地利用員工的影響力，幫助他們的員工成為品牌倡導者和更有效的社交賣家。我們的創新解決方案使您的員工能夠輕鬆找到、創建和分享公司認可的內容。最簡單的形式是其運作方式：第 1 步：將組織的內容集中到自訂動態消息中。步驟 2：為員工提供共享公司批准內容的存取權限。步驟 3： 使用我們行業領先的分析套件來追蹤結果和投資回報率。全球最大的公司信賴...
Joincube
joincube.com
簡單、直覺的協作 網路化的公司可以更快地獲得結果。與Joincube一起變得更強。