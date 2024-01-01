企業社交網路 (ESN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業社交網路 (ESN) 軟體透過為員工提供社交互動、協作和分享資訊的數位平台，促進組織內部自下而上的溝通和協作。這鼓勵非正式的點對點溝通。與消費者社群媒體平台類似，ESN 軟體可讓員工直接與同事分享更新、照片和訊息。組織可以使用 ESN 軟體來增強員工之間的參與度和協作，特別是在混合或遠距工作環境中，確保他們無論身在何處都有機會進行聯繫、參與和社交。這可以提高士氣和整體員工滿意度。 雖然 ESN 軟體是一種內部通訊平台，但其用途與員工通訊軟體不同。員工通訊軟體為各種通訊方式（自上而下、自下而上、非同步、同步）提供全面的解決方案，並在公司範圍內廣播重要的訊息。相較之下，ESN 軟體則專注於非正式、互動和點對點協作，促進知識共享和團隊合作的文化。這兩種類型的軟體對於改善內部溝通和培養一支人脈廣泛、敬業的員工隊伍都至關重要。
提議新的應用程式
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的員工倡議平台，可幫助您使員工成為有影響力的人。員工擁護會影響您業務的所有領域，從行銷和銷售到人力資源和招募。因此，無論您是在尋求擴大覆蓋範圍和參與度、增加入站銷售，還是尋找下一位超級明星員工，DSMN8 都能提供解決方案。我們使組織能夠輕鬆地利用員工的影響力，幫助他們的員工成為品牌倡導者和更有效的社交賣家。我們的創新解決方案使您的員工能夠輕鬆找到、創建和分享公司認可的內容。最簡單的形式是其運作方式：第 1 步：將組織的內容集中到自訂動態消息中。步驟 2：為員工提供共享公司批准內容的存取權限。步驟 3： 使用我們行業領先的分析套件來追蹤結果和投資回報率。全球最大的公司信賴...
Joincube
joincube.com
簡單、直覺的協作 網路化的公司可以更快地獲得結果。與Joincube一起變得更強。