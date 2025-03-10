Vectara

vectara.com

Vectara 是一個由法學碩士支援的對話式搜尋和知識發現平台，可讓企業對自己的資料進行智慧對話（想想 ChatGPT，但針對的是您的資料）。該平台以開發人員為先，提供簡單的 API，讓開發人員存取具有業界領先相關性的尖端 NLU（自然語言理解）技術。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企業可以快速、安全且經濟地將一流的語義搜尋和問答整合到其應用程式、知識庫、網站、聊天機器人或支援服務台中。 「即時索引」、「交叉注意力神經重新排序」和「抽象摘要」等功能確保始終可以訪問最新信息，並且只向用戶呈現最相關的答案。此外，結果以自然語言進行總結並提供引用，使用戶能夠理解並信任答案的準確性。由於 Vectara 只索引您自己的業務數據，因此幾乎消除了幻覺的風險，即生成的答案基於事實真相 - 以加密形式傳輸和存儲的客戶數據永遠不會用於訓練 Vectara 模型。 Web 和應用程式開發人員可以免費註冊，並具有大量資料限制，以便輕鬆地將語義搜尋功能添加到他們的應用程式中。 Vectara 強大的端到端平台可自我最佳化，並可透過簡單的 API 輕鬆使用，只需幾分鐘即可啟動並運行企業，無需添加任何專業工程師或基礎設施。由於支援企業中的所有標準文件類型和資料格式，對資料進行索引同樣簡單。請造訪 Vectara.com 以了解更多資訊。