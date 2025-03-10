企業搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業搜尋軟體簡化了儲存資料的系統檢索，無論是組織內的內部資料還是應用程式和網站等外部來源。這些解決方案組織和細化數據，使用戶能夠安全地存取和定位資料庫、文件、應用程式、網站和內部網路等不同來源的資訊。它使組織內不同角色和團隊的使用者受益，因為從多個資料庫和共享來源存取資料對於在業務環境中完成眾多任務是不可或缺的。此外，企業搜尋軟體可以提供搜尋即服務功能，使企業能夠安全地將特定資料和資訊來源（如產品目錄、影片和行銷內容）公開到行動應用程式和網站等外部平台。
提議新的應用程式
Outmind
outmind.ai
Outmind 讓您即時存取您的文件、電子郵件、對話...，讓您節省時間、提高品質和提高效率。使用 Outmind，您無需重新建立現有文件：您可以從內部參考專案開始。我們的機器學習演算法會自動顯示每個查詢的最佳結果。當您需要比共享更多的資訊時，Outmind 也會根據貢獻來識別最相關的內部聯絡人。這將使您避免不必要地招攬錯誤的人。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Raffle
raffle.ai
搜尋變得人性化且易於使用創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
QBox
qbox.ai
QBox 是一個優秀的工具，它提供了一個全面的、可自訂的應用程式來測試對話式人工智慧應用程式。它簡化並加速了測試過程，提高了準確性，並幫助用戶提供高品質的數位助理。 QBox 透過視覺化和了解聊天機器人訓練資料的執行情況和不執行情況以及原因（針對您選擇的 NLP 提供者）來分析和基準化您的聊天機器人訓練資料。它將測試、理解並修復您的聊天機器人模型——這一切都在幾分鐘內完成。 QBox，有助於提升聊天機器人的準確性，讓您 100% 放心部署。
Akooda
akooda.co
Akooda 是一個基於 AI 的業務智能平台，整合各種工具數據，幫助團隊分析和優化內部流程，促進決策和協作。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
SearchStax
searchstax.com
強大的搜尋變得簡單 SearchStax 是行銷人員和開發人員提供最強大、相關和穩健的搜尋體驗的最簡單、最快的方法。我們提供端到端的軟體解決方案，從後端的託管 Solr 基礎架構到前端的進階和個人化網站搜尋。 SearchStax 託管搜尋- 任何雲端中的完全託管Solr 服務。將資源集中在建立更好的搜尋• 花更少的時間管理和支援Solr SearchStax 網站搜尋- 使網站搜尋變得簡單。 SearchStax 網站搜尋為您的網站或自訂應用程式提供先進、現代化和個人化的搜尋。改善搜尋體驗，提高客戶滿意度和轉換率，並減少無結果搜尋。提供卓越的網站搜尋體驗： • 為您的網站提供一流的搜尋體驗• 為經理和主管提供可操作的搜尋見解• 為行銷團隊提供自助服務工具• 為開發人員提供快速實施我們的總部位於加利福尼亞州洛杉磯，擁有分散式團隊遍佈世界各地。
Site Search 360
sitesearch360.com
網站搜索360是一款可自定義的快速搜索應用，能索引網站內容並提供智能搜索結果，支持多平台集成與分析功能。
Cludo
cludo.com
Cludo是一個網站搜索平台，幫助用戶輕鬆查找信息，並提供分析工具以優化搜索體驗。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一個由人工智慧驅動的個人化搜尋和推薦平台，可幫助所有行業的任何規模的企業取得成功。我們的目標是確保品牌擁有創新工具來提供準確、相關的搜尋體驗，使用戶能夠在上下文中找到滿足其需求的相關結果，無論設備、平台或語言如何。 Hawksearch 已完成 800 多項實施，透過我們的創新功能提供引人入勝的個人化搜尋體驗，使行銷人員、銷售人員和開發人員能夠實現他們的目標。 Hawksearch 的先進機器學習和自動化處理所有反應性日常監控，讓您的團隊專注於全局解決方案。我們的轉換分析器旨在了解客戶的關鍵字並將其轉換為資料中包含的短語。借助內建的度量標準系列和函式庫，您不再需要數百個同義詞來處理度量單位和其他度量標準。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。它也是一個很棒的谷歌網站搜尋替代品 特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確Expertrec 經濟實惠的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確 3. 自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。 3.自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。
Constructor
constructor.io
產品發現平台可在整個購物者旅程的每個管道中推動有吸引力的產品發現時刻（從搜尋和瀏覽到推薦和引導銷售）。 Constructor 的原生商務核心基於最新的AI/ML 搜尋技術而構建，可從每次客戶互動中學習，根據您的優先電子商務指標進行優化，並為銷售團隊提供控制和洞察力，以推動無與倫比的業務成果。秘密醬汁？其他解決方案從開源關鍵字匹配引擎開始，並在其之上添加人工智慧，而我們是唯一具有專為電子商務構建的專有本機核心的產品發現解決方案。 Constructor 的先進演算法、轉換器和大型語言模型一起工作，提供即時、個人化的體驗，解碼複雜的模式並理解用戶意圖。這就是為什麼在推動收入、轉換率和利潤率等重要業務指標時，我們從未輸過 A/B 測試。我們客戶的成功不言而喻：Grove Collaborative 實現了 20.07 倍的投資回報率，Bonobos 的搜尋收入比傳統工具增加了 9%。但不要相信我們的話。讓我們在您簽署合約之前就證明您的成功。使用我們的證明時間表在您的網站或應用程式上測試建構函數，這是使用您的真實目錄和真實流量進行的為期 4 週的收入機會評估。免費。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia是一個AI驅動的搜索引擎，能迅速準確地幫助用戶找到問題的答案，特別適用於市場研究和數據分析。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企業能夠利用業界領先的 UI 元件、即時部署變更的控制平面並提供可操作的搜尋分析來建立最佳的應用程式搜尋體驗。它可以與 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，開箱即用。
Findr
usefindr.com
Findr 是一款 AI 驅動的搜尋助手，能同時在所有應用中搜尋資訊，提升團隊協作與生產力，減少搜尋時間。
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide是一款PowerPoint附加工具，能集中管理和共享幻燈片，確保團隊使用最新內容，並簡化協作流程。
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Miso.ai
miso.ai
Miso 使 Google 和 Amazon 等平台的機器學習超級力量民主化，因此任何團隊都可以為其整個用戶旅程快速建立可擴展且統一的搜尋、發現和參與。與傳統解決方案不同，Miso 可以 100% 匿名進行個人化——無需追蹤用戶或挖掘資料。
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch 是 GoLinks 製造商推出的生成式人工智慧企業搜尋平台。 GoSearch 連接 100 多個個人和公司應用程序，提供單一、統一的搜尋介面 - 由生成式 AI 提供支持，可從多個來源總結見解。無論查詢是“如何重置我的密碼”還是“q4 路線圖”，GoSearch 都會像 Google 一樣根據相關性顯示資源：內部文件、人員、任務、聊天對話等。生成式人工智慧總結個人和公司資源中包含的相關背景和信息，以提供全面的答案——包括組織中合適的人員和位置，您可以在其中發現更多知識。 GoSearch 的內建對話助理 GoAI 可將您的搜尋轉換為互動式聊天，支援後續操作並傳回來自組織的連接應用程式和來自 ChatGPT 的外部知識的輸出。使用 GoSearch 簡化溝通並將知識管理提升到新的效率水平。請訪問 www.gosearch.ai 以了解更多信息，並在 www.gosearch.ai/sales 獲取定制演示。
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch是一款開源搜索引擎，透過RESTFUL API提供快速、靈活的搜索功能，支持多種數據類型及語言，適合網站和應用程序集成。
Vectara
vectara.com
Vectara 是一個由法學碩士支援的對話式搜尋和知識發現平台，可讓企業對自己的資料進行智慧對話（想想 ChatGPT，但針對的是您的資料）。該平台以開發人員為先，提供簡單的 API，讓開發人員存取具有業界領先相關性的尖端 NLU（自然語言理解）技術。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企業可以快速、安全且經濟地將一流的語義搜尋和問答整合到其應用程式、知識庫、網站、聊天機器人或支援服務台中。 「即時索引」、「交叉注意力神經重新排序」和「抽象摘要」等功能確保始終可以訪問最新信息，並且只向用戶呈現最相關的答案。此外，結果以自然語言進行總結並提供引用，使用戶能夠理解並信任答案的準確性。由於 Vectara 只索引您自己的業務數據，因此幾乎消除了幻覺的風險，即生成的答案基於事實真相 - 以加密形式傳輸和存儲的客戶數據永遠不會用於訓練 Vectara 模型。 Web 和應用程式開發人員可以免費註冊，並具有大量資料限制，以便輕鬆地將語義搜尋功能添加到他們的應用程式中。 Vectara 強大的端到端平台可自我最佳化，並可透過簡單的 API 輕鬆使用，只需幾分鐘即可啟動並運行企業，無需添加任何專業工程師或基礎設施。由於支援企業中的所有標準文件類型和資料格式，對資料進行索引同樣簡單。請造訪 Vectara.com 以了解更多資訊。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 透過專家部署、持續維護以及 Elasticsearch 或 OpenSearch 的最大資料安全性，讓您的搜尋保持常青。
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一種搜尋即服務。我們的搜尋 API 為您的資料和文件提供網路規模、即時、全文、即時搜尋。 SeekStorm 是一種爬蟲即服務。高效能、專注的爬蟲程式可將任何網站轉換為具有結構化資料的JSON 文件與Lucene 相比，速度提高20 倍，有效負載提高200 倍與其他SaaS 相比，每花費1 美元的查詢和文件數量多30 倍
Search.io
search.io
Search.io是一個機器學習驅動的搜索應用，幫助用戶管理和優化網站或應用程序的搜索體驗，支持複雜數據結構的索引和檢索。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
Command E
getcommande.com
Command E 是一款幫助用戶快速搜索電腦和雲端中的所有內容的應用程式。
Coveo
coveo.com
Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。
Glean
glean.com
Glean是一個資訊搜尋應用程式，能協助員工快速找到所需知識，整合公司內部資料，簡化搜尋過程。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一個由 AI 驅動的助理，幫助用戶快速在 Gmail、Google Docs、Google Drive、Google Calendar 等 Google 應用中找到相關資訊。
Guru
getguru.com
Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Onna
onna.com
Onna 讓企業能夠快速從非結構化資料中獲得商業價值。 Onna 的資料管理平台提供了一個涵蓋當今工作場所應用程式（例如 Slack、Google Workspace、Microsoft 365 等）的中央工作流程，產生一組統一的可操作資料。透過連接和統一不同的資料來源，法律和 IT 團隊增強了電子取證、內部調查和資訊治理等關鍵用例。 Onna 的團隊遍布北美和歐洲，為一些世界領先的公司提供支持，包括 Dropbox、Electronic Arts、Lyft、Carvana 和 NewsCorp。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 是一個工作中心，整合了維基、項目管理和團隊聊天等工具，幫助團隊在不同地方保持協作和同步。
Aiven
aiven.io
Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
Collato
collato.com
Collato 是一款由人工智慧驅動的搜尋引擎工具，旨在連接和組織產品團隊使用的各種來源的分散資訊。借助 Collato，用戶可以零費力地即時找到產品相關問題的答案。 該工具提供了一個視覺化地圖，用戶可以在其中連接 Confluence、Jira、Figma 或 Google Drive 等工具，以消除資訊孤島並在一個地方找到所有內容。 Collato 的智慧演算法使得透過簡單的問題搜尋輸入來搜尋特定於上下文的連結、檔案和設計成為可能。該工具不是瀏覽無休止的文檔，而是從不同來源產生即時、簡短且自動產生的相關資訊摘要，使用者可以有效率地瀏覽。 Collato 的設計具有無縫設置和擴展過程。使用者可以連接單一文件或整個工具，並透過簡單的連結邀請團隊成員加入。 Collato 還提供一個安全平台，將資料儲存在德國託管的經過認證的資料伺服器上，並且符合 GDPR 標準。該工具可以免費使用，並且可以讓利害關係人存取其專案所需的視覺化和客製化內容。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io 是一款一體式電子商務個人化平台，可提高網路商店的效能和獲利能力，同時節省您的時間並推動業務成長。透過使用業界領先的人工智慧來增強整個客戶旅程的高度相關性，我們可以自動實現更高的轉換率、購物籃規模和訂單價值。在 Clerk，我們致力於為客戶提供他們所需的所有工具，以充分利用我們的電子商務個人化平台。我們透過動態產品推薦、個人化電子郵件、高效的網站搜尋和受眾細分來幫助客戶增加銷售：所有這些都透過我們的無 Cookie 解決方案實現。我們致力於幫助全球客戶為其用戶提供個人化的購物體驗。我們的網站上提供了有關我們的商品和服務的許多詳細信息，包括定期產品更新。我們體認到向您通報最新的產品變更和功能是多麼重要，這樣您才能隨時保持最新狀態。為了更好地了解可用的解決方案以及它們如何使您的組織受益，我們還提供了各種產品的使用者範例。我們的案例研究展示了其他企業如何使用 Clerk 的人工智慧驅動技術來增加銷售。除了我們的資源之外，我們還透過我們的網站提供專門的幫助，讓您可以快速聯繫我們的專業技術專家團隊。我們的團隊致力於為您提供最好的建議和協助，以便您可以充分利用我們的平台。我們相信，我們的人工智慧驅動的客製化解決方案可以幫助您實現您的職業目標，所以讓我們幫助您發展業務並實現您的業務目標。
nuclia
nuclia.com
Nuclia是一個信息管理應用，幫助用戶組織和檢索數據，並提供高效數據搜索功能，適用於各類用戶。
Unleash
getunleash.io
Unleash 是一個開源的功能標誌管理平台，幫助開發者控制新功能的推出，支持多種部署策略和環境，增強安全性和隱私。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
Conversica
conversica.com
Conversica 正在使用對話式人工智慧打造世界上最大的增強型勞動力。我們使每一次聯繫都變得個性化。 Conversica 是對話式 AI 的領先供應商，可協助公司在整個客戶生命週期中吸引、獲取和增加收入。我們的全通路人工智慧助理可以即時或在買家的時間進行類人的雙向對話，以提高生產力、提高績效並最終增加收入機會。憑藉經過十多年經驗和 10 億次互動考驗的內建最佳實踐，Conversica AI 助理可協助行銷、銷售和客戶成功團隊更聰明地工作，以滿足客戶期望。為您的收入團隊提供由自然語言處理 (NLP)、深度學習功能和業務流程自動化支援的真正、複雜的 AI。我們的人工智慧助理的準確率高達 98%，比人類更準確。收入領先者不能滿足於現狀。人工智慧助理可以在不增加員工人數的情況下大規模接觸每個潛在客戶、加速機會並提高團隊績效，從而將不可能變成可能。透過滿足客戶對大規模及時、持續和個人化溝通的期望，達到新的成長水準。
Doofinder
doofinder.com
Doofinder是一款AI驅動的網站搜尋引擎，幫助電子商務平台提高搜索結果及產品可見性，提供個性化及即時搜尋體驗。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch是一個提供快速、可自定義的網站搜索解決方案，可實時索引內容，並協助用戶快速找到相關信息。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。