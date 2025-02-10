企業搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業搜尋軟體簡化了儲存資料的系統檢索，無論是組織內的內部資料還是應用程式和網站等外部來源。這些解決方案組織和細化數據，使用戶能夠安全地存取和定位資料庫、文件、應用程式、網站和內部網路等不同來源的資訊。它使組織內不同角色和團隊的使用者受益，因為從多個資料庫和共享來源存取資料對於在業務環境中完成眾多任務是不可或缺的。此外，企業搜尋軟體可以提供搜尋即服務功能，使企業能夠安全地將特定資料和資訊來源（如產品目錄、影片和行銷內容）公開到行動應用程式和網站等外部平台。
提議新的應用程式
Outmind
outmind.ai
Outmind 讓您即時存取您的文件、電子郵件、對話...，讓您節省時間、提高品質和提高效率。使用 Outmind，您無需重新建立現有文件：您可以從內部參考專案開始。我們的機器學習演算法會自動顯示每個查詢的最佳結果。當您需要比共享更多的資訊時，Outmind 也會根據貢獻來識別最相關的內部聯絡人。這將使您避免不必要地招攬錯誤的人。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Raffle
raffle.ai
搜尋變得人性化且易於使用創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
QBox
qbox.ai
QBox 是一個優秀的工具，它提供了一個全面的、可自訂的應用程式來測試對話式人工智慧應用程式。它簡化並加速了測試過程，提高了準確性，並幫助用戶提供高品質的數位助理。 QBox 透過視覺化和了解聊天機器人訓練資料的執行情況和不執行情況以及原因（針對您選擇的 NLP 提供者）來分析和基準化您的聊天機器人訓練資料。它將測試、理解並修復您的聊天機器人模型——這一切都在幾分鐘內完成。 QBox，有助於提升聊天機器人的準確性，讓您 100% 放心部署。
Akooda
akooda.co
Akooda 是一個突破性的營運智慧平台，可讓公司全面了解其內部數位足跡。在人工智慧的支援下，Akooda 的引擎分析核心業務元素，包括流程、人員、客戶和資源，以提供回答關鍵業務問題的見解。 該平台允許團隊無縫連接和協作，簡化營運並實現更快的決策。 該平台優先考慮安全和隱私，提供必要的工具來提高生產力，同時維護資料保護。 即時警報通知用戶異常情況和潛在挑戰，使他們能夠主動解決問題。可自訂的儀表板、指標、活動和目標提供了對關鍵業務領域的深入了解，例如客戶流失和定價。視圖。 該平台與現有工作流程無縫集成，並為 Slack 等流行工具提供插件，確保團隊順利過渡。 透過釋放隱藏的機會並提供可行的見解，Akooda 使公司能夠在快節奏、數據驅動的環境中蓬勃發展。發展所需的工具成功。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
SearchStax
searchstax.com
強大的搜尋變得簡單 SearchStax 是行銷人員和開發人員提供最強大、相關和穩健的搜尋體驗的最簡單、最快的方法。我們提供端到端的軟體解決方案，從後端的託管 Solr 基礎架構到前端的進階和個人化網站搜尋。 SearchStax 託管搜尋- 任何雲端中的完全託管Solr 服務。將資源集中在建立更好的搜尋• 花更少的時間管理和支援Solr SearchStax 網站搜尋- 使網站搜尋變得簡單。 SearchStax 網站搜尋為您的網站或自訂應用程式提供先進、現代化和個人化的搜尋。改善搜尋體驗，提高客戶滿意度和轉換率，並減少無結果搜尋。提供卓越的網站搜尋體驗： • 為您的網站提供一流的搜尋體驗• 為經理和主管提供可操作的搜尋見解• 為行銷團隊提供自助服務工具• 為開發人員提供快速實施我們的總部位於加利福尼亞州洛杉磯，擁有分散式團隊遍佈世界各地。
Site Search 360
sitesearch360.com
智慧、快速、高度可自訂的網站搜尋。 - 索引您的網站頁面、產品、YouTube 影片、常見問題和文件（PDF、DOC、XLS、PPT）。 - - 使用我們強大的爬蟲、提供網站地圖、上傳 Feed、使用我們的 API 或同時組合所有方法來成功索引您的內容。 - 獲得明智的結果。我們使用語義推理來增強我們的引擎。這意味著，如果您的愛狗訪客搜尋“小狗”或“小狗”，他們仍然會找到與狗相關的頁面。加入無限的自訂同義詞。 - 依照你的方式設定。跨域甚至不同平台搜尋。隱藏不需要的頁面，將結果分組到自訂類別以便於導航，並新增篩選器和排序選項。 - 享受極快的搜尋建議和結果。沒有人喜歡等待。我們的搜尋提供即時自動完成建議，引導搜尋者獲得最佳結果。 - 獲得富有洞察力的分析。想知道搜尋了哪些內容、點擊了哪些結果以及點擊的頻率？我們的分析可以告訴您這一點，以便您可以掌握趨勢和需求，並根據訪客和購物者量身定制搜索，幫助您提高銷售轉換率。 - 讓它成為你自己的。搜尋框的樣式可以透過我們的點擊預覽搜尋設計器或自訂 CSS 完全自訂。無需編碼知識。將其與您網站的外觀和風格相匹配。 - 掌控您的搜尋。您決定顯示什麼內容。將選定的頁面固定到頂部，添加自訂結果，重定向或重寫您的查詢，並顯示結構化資料 - 這正是您的用戶需要查看的內容。 - 順利、輕鬆地整合。從閱讀這句話到在您的網站上執行新搜尋可能需要不到 5 分鐘的時間。您所需要的只是一小段 JavaScript！ - 不確定編碼？我們有 WordPress、Lightspeed、Cloudflare、Magento、Shopware、Duda、Oxid、Weebly 的插件 - 而且這個清單還在不斷增長。您的網站平台尚未涵蓋？我們擁有一流的支援來引導您完成實施。
Cludo
cludo.com
Cludo 是一款智慧搜尋工具，旨在透過自動化和有意義的數據簡化網路和行銷團隊的生活。我們讓您和您的最終用戶都可以輕鬆進行搜尋。 Cludo 優化組織及其客戶聯繫和使用資訊的方式。我們易於使用的網站搜尋平台使您能夠輕鬆自訂網站的搜尋功能並獲得深入的見解。無論您是尋求更高的相關性還是更好的分析，Cludo 都能提供更好的搜尋方式。 Cludo 總部位於哥本哈根，在明尼阿波利斯和倫敦設有辦事處，其智慧搜尋和洞察 SaaS 產品與任何網站相容，並以對客戶滿意度的卓越承諾為後盾。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一個由人工智慧驅動的個人化搜尋和推薦平台，可幫助所有行業的任何規模的企業取得成功。我們的目標是確保品牌擁有創新工具來提供準確、相關的搜尋體驗，使用戶能夠在上下文中找到滿足其需求的相關結果，無論設備、平台或語言如何。 Hawksearch 已完成 800 多項實施，透過我們的創新功能提供引人入勝的個人化搜尋體驗，使行銷人員、銷售人員和開發人員能夠實現他們的目標。 Hawksearch 的先進機器學習和自動化處理所有反應性日常監控，讓您的團隊專注於全局解決方案。我們的轉換分析器旨在了解客戶的關鍵字並將其轉換為資料中包含的短語。借助內建的度量標準系列和函式庫，您不再需要數百個同義詞來處理度量單位和其他度量標準。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。它也是一個很棒的谷歌網站搜尋替代品 特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確Expertrec 經濟實惠的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確 3. 自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。 3.自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。
Constructor
constructor.io
產品發現平台可在整個購物者旅程的每個管道中推動有吸引力的產品發現時刻（從搜尋和瀏覽到推薦和引導銷售）。 Constructor 的原生商務核心基於最新的AI/ML 搜尋技術而構建，可從每次客戶互動中學習，根據您的優先電子商務指標進行優化，並為銷售團隊提供控制和洞察力，以推動無與倫比的業務成果。秘密醬汁？其他解決方案從開源關鍵字匹配引擎開始，並在其之上添加人工智慧，而我們是唯一具有專為電子商務構建的專有本機核心的產品發現解決方案。 Constructor 的先進演算法、轉換器和大型語言模型一起工作，提供即時、個人化的體驗，解碼複雜的模式並理解用戶意圖。這就是為什麼在推動收入、轉換率和利潤率等重要業務指標時，我們從未輸過 A/B 測試。我們客戶的成功不言而喻：Grove Collaborative 實現了 20.07 倍的投資回報率，Bonobos 的搜尋收入比傳統工具增加了 9%。但不要相信我們的話。讓我們在您簽署合約之前就證明您的成功。使用我們的證明時間表在您的網站或應用程式上測試建構函數，這是使用您的真實目錄和真實流量進行的為期 4 週的收入機會評估。免費。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia 是一款由人工智慧驅動的搜尋引擎，可協助使用者快速且有效率地找到問題的準確答案。它使用戶能夠透過了解用戶需求的人工智慧分析師來搜尋廣泛的市場研究、有針對性的資訊提取等。 Hebbia 的神經搜尋使用尖端的人工智慧技術來檢索人類可能忽略的答案，從而獲得更快、更可靠的研究結果。 Hebbia 成立於 2020 年 8 月，此後已籌集了兩輪融資，並聘請了來自世界各地的多元化人才團隊。赫比亞也為那些充滿熱情和好奇心、想要有所作為的個人提供空缺職位。 該公司致力於為用戶提供盡可能最佳的搜尋體驗，並致力於重塑我們的工作方式。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企業能夠利用業界領先的 UI 元件、即時部署變更的控制平面並提供可操作的搜尋分析來建立最佳的應用程式搜尋體驗。它可以與 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，開箱即用。
Findr
usefindr.com
通用搜尋您的所有應用程式。 Findr 是一款由人工智慧驅動的搜尋助手，可協助您同時搜尋所有應用程式。使用 Findr，您可以： 1. 減少搜尋資訊的時間。 2. 不再索取連結和文件 - 提高團隊協作和生產力。 3. 透過集中資料搜尋從單一視圖收集有關某個主題的參考資料
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide 是具有 PowerPoint 外掛程式的幻燈片搜尋和庫解決方案。無需離開 PowerPoint 即可存取所有幻燈片、圖像和影片。 TeamSlide 檢查您的簡報的版本控制，並在有過時的投影片時提示您。將 TeamSlide 無縫連接到 SharePoint、Box、OneDrive、Google Drive 或任何其他內容管理系統。透過 TeamSlide 的幻燈片庫功能最大限度地發揮內容的價值並建立更好的簡報。
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Miso.ai
miso.ai
Miso 使 Google 和 Amazon 等平台的機器學習超級力量民主化，因此任何團隊都可以為其整個用戶旅程快速建立可擴展且統一的搜尋、發現和參與。與傳統解決方案不同，Miso 可以 100% 匿名進行個人化——無需追蹤用戶或挖掘資料。
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch 是 GoLinks 製造商推出的生成式人工智慧企業搜尋平台。 GoSearch 連接 100 多個個人和公司應用程序，提供單一、統一的搜尋介面 - 由生成式 AI 提供支持，可從多個來源總結見解。無論查詢是“如何重置我的密碼”還是“q4 路線圖”，GoSearch 都會像 Google 一樣根據相關性顯示資源：內部文件、人員、任務、聊天對話等。生成式人工智慧總結個人和公司資源中包含的相關背景和信息，以提供全面的答案——包括組織中合適的人員和位置，您可以在其中發現更多知識。 GoSearch 的內建對話助理 GoAI 可將您的搜尋轉換為互動式聊天，支援後續操作並傳回來自組織的連接應用程式和來自 ChatGPT 的外部知識的輸出。使用 GoSearch 簡化溝通並將知識管理提升到新的效率水平。請訪問 www.gosearch.ai 以了解更多信息，並在 www.gosearch.ai/sales 獲取定制演示。
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch 使開發人員和業務團隊能夠創建最直覺的搜尋體驗，從而提高基於搜尋的轉換
Vectara
vectara.com
Vectara 是一個由法學碩士支援的對話式搜尋和知識發現平台，可讓企業對自己的資料進行智慧對話（想想 ChatGPT，但針對的是您的資料）。該平台以開發人員為先，提供簡單的 API，讓開發人員存取具有業界領先相關性的尖端 NLU（自然語言理解）技術。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企業可以快速、安全且經濟地將一流的語義搜尋和問答整合到其應用程式、知識庫、網站、聊天機器人或支援服務台中。 「即時索引」、「交叉注意力神經重新排序」和「抽象摘要」等功能確保始終可以訪問最新信息，並且只向用戶呈現最相關的答案。此外，結果以自然語言進行總結並提供引用，使用戶能夠理解並信任答案的準確性。由於 Vectara 只索引您自己的業務數據，因此幾乎消除了幻覺的風險，即生成的答案基於事實真相 - 以加密形式傳輸和存儲的客戶數據永遠不會用於訓練 Vectara 模型。 Web 和應用程式開發人員可以免費註冊，並具有大量資料限制，以便輕鬆地將語義搜尋功能添加到他們的應用程式中。 Vectara 強大的端到端平台可自我最佳化，並可透過簡單的 API 輕鬆使用，只需幾分鐘即可啟動並運行企業，無需添加任何專業工程師或基礎設施。由於支援企業中的所有標準文件類型和資料格式，對資料進行索引同樣簡單。請造訪 Vectara.com 以了解更多資訊。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 透過專家部署、持續維護以及 Elasticsearch 或 OpenSearch 的最大資料安全性，讓您的搜尋保持常青。
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一種搜尋即服務。我們的搜尋 API 為您的資料和文件提供網路規模、即時、全文、即時搜尋。 SeekStorm 是一種爬蟲即服務。高效能、專注的爬蟲程式可將任何網站轉換為具有結構化資料的JSON 文件與Lucene 相比，速度提高20 倍，有效負載提高200 倍與其他SaaS 相比，每花費1 美元的查詢和文件數量多30 倍
Search.io
search.io
只需幾分鐘即可將機器學習支援的搜尋和發現添加到您的網站、電子商務商店或應用程式中。完全託管，14 天免費試用。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，請訪問 Bloomreach.com。 （Exponea 於 2021 年被 Bloomreach 收購。）
Command E
getcommande.com
您的一切搜尋。 Command E 的思考速度和您一樣快。以最新、最快的方式存取電腦和雲端中的所有內容。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Glean
glean.com
Glean 使您能夠發現所需的資訊。我們基於人工智慧的動態技術會在您公司的整個範圍內進行搜索，並深入到您的內容中，以便在您的員工需要時快速發現他們需要的知識。 Glean 透過了解組織特有的環境、語言、行為和員工關係，無縫地提供相關且高度個人化的結果。此外，我們的搜尋安全可靠地涵蓋了您公司的整個範圍，並且只需最少的整合費用。憑藉閃電般的快速實施，它易於使用，開箱即可使用。透過連接員工已經熟悉和喜愛的應用程序，入職變得輕而易舉。透過各種軟體應用程式無休止地尋找答案的日子已經一去不復返了——取而代之的是收集它們。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智慧助手，可協助使用者在需要時在所有關聯的 Google 應用程式（包括 Gmail、Google 文件、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google 通訊錄等）中快速找到相關資訊。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驅動的內部網路，在 Google Workspace 組織中排名第一。我們創造數位家庭，讓組織保持聯繫並透過消除資訊混亂、提供結構化知識管理和團結一致來提高效率。我們為每位客戶打造獨特的數位家庭，並為他們提供克服內部營運挑戰的空間。然後，我們將其與我們的人工智慧功能分層，這些功能可以直觀地學習並與公司和每個用戶一起成長，自動化手動、耗時的流程，並透過快速、智慧的資訊發現來創建組織一致性。
Onna
onna.com
Onna 讓企業能夠快速從非結構化資料中獲得商業價值。 Onna 的資料管理平台提供了一個涵蓋當今工作場所應用程式（例如 Slack、Google Workspace、Microsoft 365 等）的中央工作流程，產生一組統一的可操作資料。透過連接和統一不同的資料來源，法律和 IT 團隊增強了電子取證、內部調查和資訊治理等關鍵用例。 Onna 的團隊遍布北美和歐洲，為一些世界領先的公司提供支持，包括 Dropbox、Electronic Arts、Lyft、Carvana 和 NewsCorp。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混亂。不再需要持續不斷的 ping，不再需要瑣碎的會議，也不再需要尋找最新的文件。我們的工作中心連接了現代協作工具（維基、專案管理、團隊聊天等），並讓您可以協同使用它們。它以相同的方式連接人員和團隊，因此當他們不在同一個地方時也可以保持同步。這是新的工作方式。
Aiven
aiven.io
作為滿足所有資料庫需求的中心樞紐，Aiven 提供關係型和非關係型資料庫服務以及視覺化套件和高吞吐量訊息代理程式。我們的服務產品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服務均依實際使用情況按小時計費，無隱藏費用。立即開始 30 天試用！
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Collato
collato.com
Collato 是一款由人工智慧驅動的搜尋引擎工具，旨在連接和組織產品團隊使用的各種來源的分散資訊。借助 Collato，用戶可以零費力地即時找到產品相關問題的答案。 該工具提供了一個視覺化地圖，用戶可以在其中連接 Confluence、Jira、Figma 或 Google Drive 等工具，以消除資訊孤島並在一個地方找到所有內容。 Collato 的智慧演算法使得透過簡單的問題搜尋輸入來搜尋特定於上下文的連結、檔案和設計成為可能。該工具不是瀏覽無休止的文檔，而是從不同來源產生即時、簡短且自動產生的相關資訊摘要，使用者可以有效率地瀏覽。 Collato 的設計具有無縫設置和擴展過程。使用者可以連接單一文件或整個工具，並透過簡單的連結邀請團隊成員加入。 Collato 還提供一個安全平台，將資料儲存在德國託管的經過認證的資料伺服器上，並且符合 GDPR 標準。該工具可以免費使用，並且可以讓利害關係人存取其專案所需的視覺化和客製化內容。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io 是一款一體式電子商務個人化平台，可提高網路商店的效能和獲利能力，同時節省您的時間並推動業務成長。透過使用業界領先的人工智慧來增強整個客戶旅程的高度相關性，我們可以自動實現更高的轉換率、購物籃規模和訂單價值。在 Clerk，我們致力於為客戶提供他們所需的所有工具，以充分利用我們的電子商務個人化平台。我們透過動態產品推薦、個人化電子郵件、高效的網站搜尋和受眾細分來幫助客戶增加銷售：所有這些都透過我們的無 Cookie 解決方案實現。我們致力於幫助全球客戶為其用戶提供個人化的購物體驗。我們的網站上提供了有關我們的商品和服務的許多詳細信息，包括定期產品更新。我們體認到向您通報最新的產品變更和功能是多麼重要，這樣您才能隨時保持最新狀態。為了更好地了解可用的解決方案以及它們如何使您的組織受益，我們還提供了各種產品的使用者範例。我們的案例研究展示了其他企業如何使用 Clerk 的人工智慧驅動技術來增加銷售。除了我們的資源之外，我們還透過我們的網站提供專門的幫助，讓您可以快速聯繫我們的專業技術專家團隊。我們的團隊致力於為您提供最好的建議和協助，以便您可以充分利用我們的平台。我們相信，我們的人工智慧驅動的客製化解決方案可以幫助您實現您的職業目標，所以讓我們幫助您發展業務並實現您的業務目標。
nuclia
nuclia.com
將人工智慧搜尋和生成答案嵌入到您的產品中。 Nuclia API 可讓您從文件、文字和影片中獲得 100% 開箱即用的人工智慧搜尋和產生答案，同時保護您的資料隱私並避免幻覺。
Unleash
getunleash.io
朋友不會讓朋友建立自己的功能標誌系統。 Unleash 功能管理是針對大型企業而建立的，因此您不必自己建立它。我們是開源的、私有的、安全的，並且準備好進行最複雜的開箱即用設定。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
Conversica
conversica.com
Conversica 正在使用對話式人工智慧打造世界上最大的增強型勞動力。我們使每一次聯繫都變得個性化。 Conversica 是對話式 AI 的領先供應商，可協助公司在整個客戶生命週期中吸引、獲取和增加收入。我們的全通路人工智慧助理可以即時或在買家的時間進行類人的雙向對話，以提高生產力、提高績效並最終增加收入機會。憑藉經過十多年經驗和 10 億次互動考驗的內建最佳實踐，Conversica AI 助理可協助行銷、銷售和客戶成功團隊更聰明地工作，以滿足客戶期望。為您的收入團隊提供由自然語言處理 (NLP)、深度學習功能和業務流程自動化支援的真正、複雜的 AI。我們的人工智慧助理的準確率高達 98%，比人類更準確。收入領先者不能滿足於現狀。人工智慧助理可以在不增加員工人數的情況下大規模接觸每個潛在客戶、加速機會並提高團隊績效，從而將不可能變成可能。透過滿足客戶對大規模及時、持續和個人化溝通的期望，達到新的成長水準。
Doofinder
doofinder.com
15% 的顧客在沒有找到他們需要的東西的情況下就離開了。 Doofinder 可以幫助您修復它。 Doofinder 是一款基於人工智慧的電子商務智慧網站搜尋引擎，可提高搜尋結果和產品可見度。我們的應用程式可在 25 毫秒內根據個人即時偏好提供個人化搜尋結果，而不會提高您的載入速度。 - 透過 Doofinder 的先進搜尋技術，讓您的客戶能夠準確找到他們想要的東西，從而降低跳出率並增加銷售機會。 - 透過分析搜尋結果，更深入地了解客戶的行為和需求- 即使搜尋混亂，也能以精確的結果改變您的電子商務搜尋體驗- 透過我們強大的搜尋結果分析，做出明智的決策並預測客戶需求和新趨勢+20 % 轉換率，只需改進搜尋即可：就這麼簡單。超過 10,000 名滿意的客戶不會錯。我們的解決方案易於使用，因為它可以快速輕鬆地與任何網路或電子商務解決方案以及定製網站集成，為您提供所需的靈活性。無需編碼，易於安裝和開始使用。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch 為任何網站、電子商務或 Web 應用程式提供快速、輕鬆且可自訂的個人化網站搜尋。使用爬網程式或索引 API 來索引內容並使其保持最新。使用完整的實作服務可以節省開發人員的時間並充分利用 AddSearch 的搜尋專業知識。 AddSearch 在全球擁有近 2000 個客戶，涉及媒體、電信、政府、教育、電子商務等領域，是經過驗證的同類最佳網站搜尋解決方案。透過快速進入市場、支援基於人工智慧的功能和分析，AddSearch 擁有您透過搜尋獲得業務成果所需的一切。 AddSearch 功能包括： - 自動完成- 智能結果排名- 包含/排除內容- 保留1 年的高級搜尋分析- 過濾器和麵向- 搜尋個人化- 自訂SSO - 審核日誌- 推薦引擎- 自動同義詞建議- 組織用戶管理- 工作與任何 CMS - 使用爬蟲或 API 實作 - SLA 高達 99.999% - 快速週轉時間
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。