企業搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 海地

Glean

glean.com

Glean 使您能夠發現所需的資訊。我們基於人工智慧的動態技術會在您公司的整個範圍內進行搜索，並深入到您的內容中，以便在您的員工需要時快速發現他們需要的知識。 Glean 透過了解組織特有的環境、語言、行為和員工關係，無縫地提供相關且高度個人化的結果。此外，我們的搜尋安全可靠地涵蓋了您公司的整個範圍，並且只需最少的整合費用。憑藉閃電般的快速實施，它易於使用，開箱即可使用。透過連接員工已經熟悉和喜愛的應用程序，入職變得輕而易舉。透過各種軟體應用程式無休止地尋找答案的日子已經一去不復返了——取而代之的是收集它們。