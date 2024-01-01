企業搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業搜尋軟體簡化了儲存資料的系統檢索，無論是組織內的內部資料還是應用程式和網站等外部來源。這些解決方案組織和細化數據，使用戶能夠安全地存取和定位資料庫、文件、應用程式、網站和內部網路等不同來源的資訊。它使組織內不同角色和團隊的使用者受益，因為從多個資料庫和共享來源存取資料對於在業務環境中完成眾多任務是不可或缺的。此外，企業搜尋軟體可以提供搜尋即服務功能，使企業能夠安全地將特定資料和資訊來源（如產品目錄、影片和行銷內容）公開到行動應用程式和網站等外部平台。
提議新的應用程式
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智慧助手，可協助使用者在需要時在所有關聯的 Google 應用程式（包括 Gmail、Google 文件、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google 通訊錄等）中快速找到相關資訊。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混亂。不再需要持續不斷的 ping，不再需要瑣碎的會議，也不再需要尋找最新的文件。我們的工作中心連接了現代協作工具（維基、專案管理、團隊聊天等），並讓您可以協同使用它們。它以相同的方式連接人員和團隊，因此當他們不在同一個地方時也可以保持同步。這是新的工作方式。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Command E
getcommande.com
您的一切搜尋。 Command E 的思考速度和您一樣快。滿足您存取電腦和雲端中的所有內容的最新、最快的方式。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
nuclia
nuclia.com
將人工智慧搜尋和生成答案嵌入到您的產品中。 Nuclia API 可讓您從文件、文字和影片中獲得 100% 開箱即用的人工智慧搜尋和產生答案，同時保護您的資料隱私並避免幻覺。
Search.io
search.io
只需幾分鐘即可將機器學習支援的搜尋和發現添加到您的網站、電子商務商店或應用程式中。完全託管，14 天免費試用。
Glean
glean.com
立即了解您的公司所掌握的資訊。 格萊恩是一位直覺的工作助手。搜尋公司的所有應用程序，準確找到您需要的內容並發現您應該了解的內容。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search 透過生成式 AI 搜尋為整個企業解鎖洞察。新的人工智慧驅動的搜尋和分析引擎不僅提供結果，還提供背景、分析和對組織的深入理解。 Akooda Enterprise Search 專為輕鬆處理各種資料類型、格式和來源而定制，提供相關且適合上下文的答案。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Findr
usefindr.com
通用搜尋您的所有應用程式。 Findr 是一款由人工智慧驅動的搜尋助手，可協助您同時搜尋所有應用程式。使用 Findr，您可以： 1. 減少搜尋資訊的時間。 2. 不再索取連結和文件 - 提高團隊協作和生產力。 3. 透過集中資料搜尋從單一視圖收集有關某個主題的參考資料
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智慧 (AGI) 使用者介面的開發人員。 Hebbia 的 Matrix 產品是金融、法律、政府和製藥公司使用的知識工作的副駕駛。 Matrix 透過將最複雜的任務分解為可理解的 LLM 操作，準確地處理最複雜的任務。使用者可以與 Matrix 協作，大規模提取、建構和分析數百萬份文檔，從而實現法學碩士的完整工作流程自動化。該平台經過安全構建，可以處理高度敏感的文件，並支援完整的端對端加密。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。它也是一個很棒的谷歌網站搜尋替代品 特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確Expertrec 經濟實惠的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確 3. 自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。 3.自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。
Site Search 360
sitesearch360.com
智慧、快速、高度可自訂的網站搜尋。 - 索引您的網站頁面、產品、YouTube 影片、常見問題和文件（PDF、DOC、XLS、PPT）。 - - 使用我們強大的爬蟲、提供網站地圖、上傳 Feed、使用我們的 API 或同時組合所有方法來成功索引您的內容。 - 獲得明智的結果。我們使用語義推理來增強我們的引擎。這意味著，如果您的愛狗訪客搜尋“小狗”或“小狗”，他們仍然會找到與狗相關的頁面。加入無限的自訂同義詞。 - 依照你的方式設定。跨域甚至不同平台搜尋。隱藏不需要的頁面，將結果分組到自訂類別中以便於導航，並新增篩選器和排序選項。 - 享受極快的搜尋建議和結果。沒有人喜歡等待。我們的搜尋提供即時...
AddSearch
addsearch.com
由人工智慧驅動的網站搜尋和過濾具有市場最高的投資回報率。 使用最推薦的網站搜尋解決方案來提高網站的轉換率。使用 AddSearch 爬網程式或 API 獲得任何平台的全面實作支援和快速設定。
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企業能夠利用業界領先的 UI 元件、即時部署變更的控制平面並提供可操作的搜尋分析來建立最佳的應用程式搜尋體驗。它可以與 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，開箱即用。
Raffle
raffle.ai
搜尋變得人性化且易於使用 創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
Conversica
conversica.com
Conversica 是為收入團隊提供對話式 AI 的領先供應商。使用收入數位助理在整個生命週期中釋放收入。
Onna
onna.com
Onna 集中來自您喜愛的應用程式的數據，在一個地方提供精簡、簡化的搜尋和管理體驗。
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 透過專家部署、持續維護以及 Elasticsearch 或 OpenSearch 的最大資料安全性，讓您的搜尋保持常青。
Miso.ai
miso.ai
Miso 讓 Google 和 Amazon 等平台的機器學習超級能力民主化，因此任何團隊都可以為其整個用戶旅程快速建立可擴展且統一的搜尋、發現和參與。與傳統解決方案不同，Miso 可以 100% 匿名進行個人化——無需追蹤用戶或挖掘資料。
Doofinder
doofinder.com
透過智慧網站搜尋升級您的電子商務 提供高度相關的人工智慧驅動的搜尋結果並優化客戶的購物體驗，同時提高您的銷售額。
Unleash
getunleash.io
朋友不會讓朋友建立自己的功能標誌系統。 Unleash 功能管理是針對大型企業而建立的，因此您不必自己建立它。我們是開源的、私有的、安全的，並且準備好進行最複雜的開箱即用設定。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一種搜尋即服務。我們的搜尋 API 為您的資料和文件提供網路規模、即時、全文、即時搜尋。 SeekStorm 是一種爬蟲即服務。高效能、專注的爬蟲程式可將任何網站轉換為具有結構化資料的JSON 文件與Lucene 相比，速度提高20 倍，有效負載提高200 倍與其他SaaS 相比，每美元花費的查詢和文檔數量多30 倍
Vectara
vectara.com
Vectara 是一個由法學碩士支援的對話式搜尋和知識發現平台，可讓企業對自己的資料進行智慧對話（想想 ChatGPT，但針對的是您的資料）。該平台以開發人員為先，提供簡單的 API，讓開發人員存取具有業界領先相關性的尖端 NLU（自然語言理解）技術。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企業可以快速、安全且經濟地將一流的語義搜尋和問答整合到其應用程式、知識庫、網站、聊天機器人或支援服務台中。 「即時索引」、「交叉注意力神經重新排序」和「抽象摘要」等功能確保始終可以訪問最新信息，並且只向用戶呈現最相關的答案。此外，結果以自然語言進行總結並提供引用，使用戶能夠理解並...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch 使開發人員和業務團隊能夠創建最直覺的搜尋體驗，從而提高基於搜尋的轉換
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch 是 GoLinks 製造商推出的生成式人工智慧企業搜尋平台。 GoSearch 連接 100 多個個人和公司應用程序，提供單一、統一的搜尋介面 - 由生成式 AI 提供支持，可從多個來源總結見解。無論查詢是“如何重置我的密碼”還是“q4 路線圖”，GoSearch 都會像 Google 一樣根據相關性顯示資源：內部文件、人員、任務、聊天對話等。生成式人工智慧總結個人和公司資源中包含的相關背景和信息，以提供全面的答案——包括組織中合適的人員和位置，您可以在其中發現更多知識。 GoSearch 的內建對話助理 GoAI 將您的搜尋轉換為互動式聊天，支援後續行動並傳回來自組織的連接...
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office ...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide 是具有 PowerPoint 外掛程式的幻燈片搜尋和庫解決方案。無需離開 PowerPoint 即可存取所有幻燈片、圖像和影片。 TeamSlide 檢查您的簡報的版本控制，並在有過時的投影片時提示您。將 TeamSlide 無縫連接到 SharePoint、Box、OneDrive、Google Drive 或任何其他內容管理系統。透過 TeamSlide 的幻燈片庫功能最大限度地發揮內容的價值並建立更好的簡報。
Outmind
outmind.ai
Outmind 讓您即時存取文件、電子郵件、對話...，讓您節省時間、提高品質和提高效率。使用 Outmind，您無需重新建立現有文件：您可以從內部參考專案開始。我們的機器學習演算法會自動顯示每個查詢的最佳結果。當您需要比共享更多的資訊時，Outmind 也會根據貢獻來識別最相關的內部聯絡人。這將使您避免不必要地招攬錯誤的人。
Constructor
constructor.io
產品發現平台可在整個購物者旅程的每個管道中推動有吸引力的產品發現時刻（從搜尋和瀏覽到推薦和引導銷售）。 Constructor 的原生商務核心基於最新的AI/ML 搜尋技術而構建，可從每次客戶互動中學習，根據您的優先電子商務指標進行優化，並為銷售團隊提供控制和洞察力，以推動無與倫比的業務成果。秘密醬汁？其他解決方案從開源關鍵字匹配引擎開始，並在其之上添加人工智慧，而我們是唯一具有專為電子商務構建的專有本機核心的產品發現解決方案。 Constructor 的先進演算法、轉換器和大型語言模型一起工作，提供即時、個人化的體驗，解碼複雜的模式並理解用戶意圖。這就是為什麼在推動收入、轉換率和利潤率等重要...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一個由人工智慧驅動的個人化搜尋和推薦平台，可幫助所有行業的任何規模的企業取得成功。我們的目標是確保品牌擁有創新工具來提供準確、相關的搜尋體驗，使用戶能夠在上下文中找到滿足其需求的相關結果，無論設備、平台或語言如何。 Hawksearch 已完成 800 多項實施，透過我們的創新功能提供引人入勝的個人化搜尋體驗，使行銷人員、銷售人員和開發人員能夠實現他們的目標。 Hawksearch 的先進機器學習和自動化處理所有反應性日常監控，讓您的團隊專注於全局解決方案。我們的轉換分析器旨在了解客戶的關鍵字並將其轉換為資料中包含的短語。借助內建的度量標準系列和函式庫，您不再需要數百個...
Cludo
cludo.com
Cludo 是一款智慧搜尋工具，旨在透過自動化和有意義的數據簡化網路和行銷團隊的生活。我們讓您和您的最終用戶都可以輕鬆進行搜尋。 Cludo 優化組織及其客戶聯繫和使用資訊的方式。我們易於使用的網站搜尋平台使您能夠輕鬆自訂網站的搜尋功能並獲得深入的見解。無論您是尋求更高的相關性還是更好的分析，Cludo 都能提供更好的搜尋方式。 Cludo 總部位於哥本哈根，在明尼阿波利斯和倫敦設有辦事處，其智慧搜尋和洞察 SaaS 產品與任何網站相容，並以對客戶滿意度的卓越承諾為後盾。
SearchStax
searchstax.com
強大的搜尋變得簡單 SearchStax 是行銷人員和開發人員提供最強大、相關和穩健的搜尋體驗的最簡單、最快的方法。我們提供端到端的軟體解決方案，從後端的託管 Solr 基礎架構到前端的進階和個人化網站搜尋。 SearchStax 託管搜尋- 任何雲端中的完全託管Solr 服務。 • 將資源集中在建立更好的搜尋• 花更少的時間管理和支援Solr SearchStax 網站搜尋- 使網站搜尋變得簡單。 SearchStax 網站搜尋為您的網站或自訂應用程式提供先進、現代化和個人化的搜尋。改善搜尋體驗，提高客戶滿意度和轉換率，並減少無結果搜尋。提供卓越的網站搜尋體驗： • 為您的網站提供一流的搜尋...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
QBox
qbox.ai
QBox 是一個優秀的工具，它提供了一個全面的、可自訂的應用程式來測試對話式人工智慧應用程式。它簡化並加速了測試過程，提高了準確性，並幫助用戶提供高品質的數位助理。 QBox 透過視覺化和了解聊天機器人訓練資料的執行情況和不執行情況以及原因（針對您選擇的 NLP 提供者）來分析和基準測試您的聊天機器人訓練資料。它將測試、理解並修復您的聊天機器人模型——這一切都在幾分鐘內完成。 QBox，有助於提升聊天機器人的準確性，讓您 100% 放心部署。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。
Clerk.io
clerk.io
無限制的無 Cookie 個性化。 Clerk.io 在整個客戶旅程中提供個人化和相關性，從而自動增加網站搜尋、產品推薦、電子郵件、社群媒體和廣告的銷售量。
Collato
collato.com
即時答案，零努力。認識您團隊的集體大腦。透過所有工具一目了然地尋找分散式產品訊息，從而節省時間。