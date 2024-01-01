企業績效管理 (EPM) 顧問供應商 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（金夏沙） 最受歡迎 最近新增

EPM 顧問透過在企業規劃、分析和報告工作中提供指導和支持，幫助組織提高績效。他們為公司提供基於專案的持續援助，以幫助他們提高績效。此外，這些顧問還協助企業實施、採用並最大限度地利用 EPM 或 CPM 軟體解決方案。