企業內容交付網路 (eCDN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英屬印度洋領地

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業內容交付網路 (eCDN) 利用私人基礎架構在企業防火牆內散佈內容。與專為長距離大規模內容交付而設計的傳統 CDN 不同，eCDN 專注於在企業網路內高效地交付高品質內容。他們優化視訊路由，確保內容從最近的來源傳送給用戶，從而提高效能並最大限度地減少頻寬消耗。 雖然 CDN 和 eCDN 都應對類似的挑戰，但它們滿足不同的需求。傳統 CDN 擅長向企業網路外部的大量受眾提供高頻寬媒體，確保遠距離穩定的資料流。相較之下，eCDN 專為在同一公司網路內的員工之間分發內容而量身定制，利用內部資源實現高效、安全的內容交付。
提議新的應用程式
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解決方案和雲端平台，在串流媒體、編碼、快取、微型快取、混合CDN和網站加速方面擁有豐富的經驗。 Medianova 的業務遍及 20 個國家，擁有 100% SSD 驅動的選播網絡，是歐洲和中東基於 Cedexis 的最快的 https 安全 CDN 之一。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy 是一個基於 SaaS 的平台，可重新設計和重新架構網站，以在中國實現更快的網路效能。它是迄今為止唯一能夠在海上實現幾乎岸上效能的網路相容性平台。該平台與網站相連，幫助網站在中國快速、完整、安全地加載。提供在岸選項 Chinafy 的平台可以加速、優化和保護在中國交付的任何互聯網財產，而無需添加硬體、手動修改一行程式碼或添加新的 URL。透過將針對中國的智慧資源優化與多負載平衡基礎設施結合，網站能夠全面顯著提高效能。從頁面完全呈現，到整個網站加載更加一致，Chinafied 網站以經濟有效、結果驅動的方式降低了跳出率，提高了可用性，並提高了轉換率。總部位於香港。 Chinafy ...
Imgix
imgix.com
圖像是網路最重要的結締組織，它告知人們的購買決策，將內容與人們以及人們彼此聯繫起來。儘管視覺媒體格局在過去十年中變得比以往任何時候都更加複雜和多樣化，但大多數企業錯誤地將圖像視為一個長期解決的問題。錯誤的圖像會產生負面後果，隨著時間的推移，這種後果會加劇，以意想不到的方式嚴重限制您的業務。對於具有頻繁更新和豐富多媒體內容的高度互動網站來說，挑戰尤其明顯。 在 imgix，他們讓透過圖像增強您的業務變得簡單。將您的圖像存儲庫與其平台集成，您可以在幾分鐘內輕鬆創建優化的圖像並將其交付到全球任何設備。我們的影像管理、渲染以及 AVIF、HLS 轉碼和影像 AI 等頂級技術值得信賴。讓我們來處理這一...